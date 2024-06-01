Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Национальные парки Поморья: прийти, полюбить, остаться

В День молодёжи мы решили рассказать о наших молодых сотрудниках, которые, несмотря на возраст, уже руководят целыми направлениями деятельности в национальных парках «Кенозерский» и «Онежское Поморье». Они поделились, за что любят свою работу и какие идеи, планы и мечты у них сегодня есть.

Александр Лазников, 33 года, старший государственный инспектор, лесничий Кенозерского лесничества:

«Мы приехали в Кенозерье с будущей супругой в гости в феврале 2020. И решили остаться, потому что встретили здесь замечательных людей. Поначалу работать было нелегко, но постепенно я адаптировался, старался работать на совесть. И мне стали всё больше и больше доверять! Я люблю в Кенозерском национальном парке разнообразие работы, прекрасные места, которые мы оберегаем, наш классный коллектив и саму атмосферу этого места. Если говорить о какой-то сверхзадаче, мечте — то мне просто хочется делать всё возможное для развития Парка и улучшения жизни людей в Кенозерье»

Александр Порохин, 31 год, начальник отдела развития туризма:

«По образованию я эколог-природопользователь. Я работаю в Кенозерском национальном парке с 2015 года. Сперва я стал сотрудником отдела экологического просвещения, потом возглавил его, а потом стал руководителем уже отдела развития туризма. За годы работы здесь я научился грамотно распределять рабочее время, совмещать разные виды деятельности, взаимодействовать с самыми разными партнёрами и структурами. Мне нравится, что в нашем Парке есть много свободы для творчества: вместе с основной работой ты можешь заниматься чем-то ещё, придумывать и воплощать в жизнь проекты: это очень развивает, во всех смыслах. Нас никогда не загоняют в рамки! Моя мечта — чтобы деревни на территории Кенозерья процветали, чтобы сюда приезжали и оставались жить молодые прогрессивные люди, которые вносили бы свой вклад в развитие нашей заповедной территории в самых разных сферах: от сельского хозяйства до IT, чтобы они занимали должности от школьных учителей до руководителей структурных подразделений Парка. А до этого у меня была мечта, чтобы в Кенозерье летали воздушные шары — и в этом году она осуществилась!»

Надежда Миливоевич, 31 год, начальник отдела экологического просвещения:

«Я работаю здесь с 2018 года. По образованию я эколог. Сначала я работала в Парке волонтёром, потом была главным специалистом отдела экологического просвещения, затем начальником отдела социокультурной деятельности, а теперь я вновь вернулась в отдел экологического просвещения, но уже в должности начальника. В Кенозерье я научилась решать вопросы любого уровня, какую бы задачу мне не ставили — я всегда её решаю. Так что, могу сказать, что здесь я приобрела умение работать в непрерывном ритме, стала выносливей и эфеективнее как профессионал. Сегодня я могу сказать, что работа в Парке — это дело моей жизни, то, что я люблю. Работа эта сложная, но и весёлая, интересная. Я рада, что здесь мне доверяют. И мне очень нравится прививать детям любовь к природе — это действительно здорово! И у меня есть мечта: я хочу, чтобы дети из Кенозерья чаще бывали в Онежском Поморье, и наоборот. Чтобы кенозёры узнали, что такое море, а дети с Онежского полуострова насладились озёрными красотами Кенозерья».

Наталья Ширшова, 31 год, и.о. старшего государственного инспектора в области охраны окружающей среды-лесничего национального парка «Онежское Поморье»

«Я устроилась работать в национальный парк „Онежское Поморье“ в 2015 году, сразу после окончания университета. Училась я в САФУ по специальности „Социальная педагогика“, дополнительная специальность „Юриспруденция“. Моя вторая специальность оказалась мне ближе, и я с большим интересом пришла заниматься административным делопроизводством в тогда ещё совсем молодой и только начинающий развиваться национальный парк „Онежское Поморье“. За время здесь я поняла, что самое важное с любовью относится к своему делу. Если ты его любишь, ты обязательно увидишь плоды своего труда и мотивация будет расти ещё больше. Руководящая должность для меня нова, и да, есть трудности. Очень многому ещё предстоит научиться! Но самая большая ценность — это люди, с которыми я работаю. Наш коллектив единомышленников, людей, увлечённых своим делом, людей открытых и искренних. С такой командой любые трудности по плечу. Я мечтаю, чтобы деревни Онежского полуострова жили, возвращалась молодёжь, дети учились в школах в своей деревне. Ведь там живут люди неравнодушные, активные, любящие свой край»

Юрий Рюмин, 32 года, пресс-секретарь:

«Я устроился сюда работать в 2021 году, накануне своего 30-го дня рождения. А через пару месяцев свой 30-й день рождения отметил и Кенозерский национальный парк. Это было для меня очень символично! Я приобрёл здесь колоссальный опыт взаимодействия со СМИ, научился координировать поездки съёмочных групп и в это же время следить, чтобы к жителям деревень и к природе и культуре Кенозерья относились с уважением, оперативно и одновременно решать множество задач, лично нести ответственность не только за написание и рассылки пресс-релизов, но и за выпуск периодических изданий. И для меня очень ценно, что здесь у меня всегда был большой кредит доверия: сначала от коллег из дирекции, а со временем — и от жителей Кенозерья и Лекшмозерья. И я очень хочу, чтобы у меня появилась возможность наладить хороший контакт и с жителями Онежского полуострова, прочувствовать эту землю — и организовать там съёмки нового, глубокого документального или художественного фильма»

Семён Хржчанович, 23 года, начальник отдела рационального природопользования и экологической безопасности Парка

«До прихода в заповедную систему я работал и в магазине видео, и проводником пассажирского вагона, ну а потом — в лесничестве. В Парке я пока только полгода. И я несказанно рад, что я здесь! Здорово работать по специальности, ведь заканчивал я факультет лесного дела. Здесь на мне и документооборот, и отчёты, и закупки, и, конечно, я езжу в рейды и наблюдаю за состоянием наших заповедных лесов. Очень ценно, что старшие коллеги мне здесь всегда помогают. Конечно, я и сам шишки набиваю, становлюсь сильнее в профессиональном плане. Это невероятно интересная работа, здесь постоянно кипит жизнь! Всегда нужно учиться чему-то новому. Я хочу реализовать в Парке проект 3D-карты всей нашей заповедной территории, которая будет полезна и доступна и нашим лесникам, и туристам, и местным жителям»

Елена Бородаева, 37 лет, начальник отдела строительства и реставрации:

«Всегда мечтала побывать в Кенозерье. И вот, в 2021 году, я устроилась сюда на работу. Раньше я никогда не работала с деревянными зданиями, а только с каменными домами: кирпичными, панельными. И новый опыт был невероятно интересным! А ещё и замечательный коллектив, местные жители, атмосфера — всё сложилось. Поэтому свою работу я люблю! А ещё я очень люблю деревни, часовни, поэтому каждая командировка в Парк для меня — это великолепно. Я очень хочу, чтобы мы развивались, чтобы у нас было ещё больше времени и ресурсов для сохранения архитектурного наследия, и культового, и гражданского, и для строительства новых объектов! Для меня очень важно внести в это личный вклад».  

29 июнь 08:30 | : Культура

Главные новости


Иноагентам путь закрыт. Самые интересные моменты сессии АрхГорДумы
Оторвемся, братья и сестры! Архангельск в день юбилея

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2024 (341)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20