Национальные парки Поморья: прийти, полюбить, остаться

В День молодёжи мы решили рассказать о наших молодых сотрудниках, которые, несмотря на возраст, уже руководят целыми направлениями деятельности в национальных парках «Кенозерский» и «Онежское Поморье». Они поделились, за что любят свою работу и какие идеи, планы и мечты у них сегодня есть.

Александр Лазников, 33 года, старший государственный инспектор, лесничий Кенозерского лесничества:

«Мы приехали в Кенозерье с будущей супругой в гости в феврале 2020. И решили остаться, потому что встретили здесь замечательных людей. Поначалу работать было нелегко, но постепенно я адаптировался, старался работать на совесть. И мне стали всё больше и больше доверять! Я люблю в Кенозерском национальном парке разнообразие работы, прекрасные места, которые мы оберегаем, наш классный коллектив и саму атмосферу этого места. Если говорить о какой-то сверхзадаче, мечте — то мне просто хочется делать всё возможное для развития Парка и улучшения жизни людей в Кенозерье»

Александр Порохин, 31 год, начальник отдела развития туризма:

«По образованию я эколог-природопользователь. Я работаю в Кенозерском национальном парке с 2015 года. Сперва я стал сотрудником отдела экологического просвещения, потом возглавил его, а потом стал руководителем уже отдела развития туризма. За годы работы здесь я научился грамотно распределять рабочее время, совмещать разные виды деятельности, взаимодействовать с самыми разными партнёрами и структурами. Мне нравится, что в нашем Парке есть много свободы для творчества: вместе с основной работой ты можешь заниматься чем-то ещё, придумывать и воплощать в жизнь проекты: это очень развивает, во всех смыслах. Нас никогда не загоняют в рамки! Моя мечта — чтобы деревни на территории Кенозерья процветали, чтобы сюда приезжали и оставались жить молодые прогрессивные люди, которые вносили бы свой вклад в развитие нашей заповедной территории в самых разных сферах: от сельского хозяйства до IT, чтобы они занимали должности от школьных учителей до руководителей структурных подразделений Парка. А до этого у меня была мечта, чтобы в Кенозерье летали воздушные шары — и в этом году она осуществилась!»

Надежда Миливоевич, 31 год, начальник отдела экологического просвещения:

«Я работаю здесь с 2018 года. По образованию я эколог. Сначала я работала в Парке волонтёром, потом была главным специалистом отдела экологического просвещения, затем начальником отдела социокультурной деятельности, а теперь я вновь вернулась в отдел экологического просвещения, но уже в должности начальника. В Кенозерье я научилась решать вопросы любого уровня, какую бы задачу мне не ставили — я всегда её решаю. Так что, могу сказать, что здесь я приобрела умение работать в непрерывном ритме, стала выносливей и эфеективнее как профессионал. Сегодня я могу сказать, что работа в Парке — это дело моей жизни, то, что я люблю. Работа эта сложная, но и весёлая, интересная. Я рада, что здесь мне доверяют. И мне очень нравится прививать детям любовь к природе — это действительно здорово! И у меня есть мечта: я хочу, чтобы дети из Кенозерья чаще бывали в Онежском Поморье, и наоборот. Чтобы кенозёры узнали, что такое море, а дети с Онежского полуострова насладились озёрными красотами Кенозерья».

Наталья Ширшова, 31 год, и.о. старшего государственного инспектора в области охраны окружающей среды-лесничего национального парка «Онежское Поморье»

«Я устроилась работать в национальный парк „Онежское Поморье“ в 2015 году, сразу после окончания университета. Училась я в САФУ по специальности „Социальная педагогика“, дополнительная специальность „Юриспруденция“. Моя вторая специальность оказалась мне ближе, и я с большим интересом пришла заниматься административным делопроизводством в тогда ещё совсем молодой и только начинающий развиваться национальный парк „Онежское Поморье“. За время здесь я поняла, что самое важное с любовью относится к своему делу. Если ты его любишь, ты обязательно увидишь плоды своего труда и мотивация будет расти ещё больше. Руководящая должность для меня нова, и да, есть трудности. Очень многому ещё предстоит научиться! Но самая большая ценность — это люди, с которыми я работаю. Наш коллектив единомышленников, людей, увлечённых своим делом, людей открытых и искренних. С такой командой любые трудности по плечу. Я мечтаю, чтобы деревни Онежского полуострова жили, возвращалась молодёжь, дети учились в школах в своей деревне. Ведь там живут люди неравнодушные, активные, любящие свой край»

Юрий Рюмин, 32 года, пресс-секретарь:

«Я устроился сюда работать в 2021 году, накануне своего 30-го дня рождения. А через пару месяцев свой 30-й день рождения отметил и Кенозерский национальный парк. Это было для меня очень символично! Я приобрёл здесь колоссальный опыт взаимодействия со СМИ, научился координировать поездки съёмочных групп и в это же время следить, чтобы к жителям деревень и к природе и культуре Кенозерья относились с уважением, оперативно и одновременно решать множество задач, лично нести ответственность не только за написание и рассылки пресс-релизов, но и за выпуск периодических изданий. И для меня очень ценно, что здесь у меня всегда был большой кредит доверия: сначала от коллег из дирекции, а со временем — и от жителей Кенозерья и Лекшмозерья. И я очень хочу, чтобы у меня появилась возможность наладить хороший контакт и с жителями Онежского полуострова, прочувствовать эту землю — и организовать там съёмки нового, глубокого документального или художественного фильма»

Семён Хржчанович, 23 года, начальник отдела рационального природопользования и экологической безопасности Парка

«До прихода в заповедную систему я работал и в магазине видео, и проводником пассажирского вагона, ну а потом — в лесничестве. В Парке я пока только полгода. И я несказанно рад, что я здесь! Здорово работать по специальности, ведь заканчивал я факультет лесного дела. Здесь на мне и документооборот, и отчёты, и закупки, и, конечно, я езжу в рейды и наблюдаю за состоянием наших заповедных лесов. Очень ценно, что старшие коллеги мне здесь всегда помогают. Конечно, я и сам шишки набиваю, становлюсь сильнее в профессиональном плане. Это невероятно интересная работа, здесь постоянно кипит жизнь! Всегда нужно учиться чему-то новому. Я хочу реализовать в Парке проект 3D-карты всей нашей заповедной территории, которая будет полезна и доступна и нашим лесникам, и туристам, и местным жителям»

Елена Бородаева, 37 лет, начальник отдела строительства и реставрации:

«Всегда мечтала побывать в Кенозерье. И вот, в 2021 году, я устроилась сюда на работу. Раньше я никогда не работала с деревянными зданиями, а только с каменными домами: кирпичными, панельными. И новый опыт был невероятно интересным! А ещё и замечательный коллектив, местные жители, атмосфера — всё сложилось. Поэтому свою работу я люблю! А ещё я очень люблю деревни, часовни, поэтому каждая командировка в Парк для меня — это великолепно. Я очень хочу, чтобы мы развивались, чтобы у нас было ещё больше времени и ресурсов для сохранения архитектурного наследия, и культового, и гражданского, и для строительства новых объектов! Для меня очень важно внести в это личный вклад».