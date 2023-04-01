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Майские праздники предлагают встретить с "Гарри Поттером"

Фильмы про «Гарри Поттера», ставшие для многих телезрителей одной из главных киноисторий и символом каникул, возвращаются! Триколор покажет все части франшизы на канале собственного производства «Премиальное», который можно смотреть на спутнике и онлайн. Кроме того, на выходных клиентов оператора ждет еще много интересных фильмов и сериалов.

 История о «мальчике, который выжил» рисует удивительный мир магии и загадок. В нем важно быть не только талантливым волшебником, но и просто хорошим человеком, способным дружить и любить. У зрителей канала «Премиальное» есть уникальная возможность вновь попасть в эту чудесную вселенную, повторить любимые заклинания и увидеть гиппогрифов!

 Показ всех фильмов о Гарри Поттере, а также картины «Фантастические твари и где они обитают» состоится с 29 апреля по 7 мая в эфире телеканала «Премиальное». Он доступен на спутнике и в онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ». Каждый день в 19:30 будет транслироваться новая часть серии.

 Также на каналах собственного производства Триколора в период майских праздников можно будет увидеть фильм «Черный ящик» (1 мая в 19:00 на «Остросюжетном»), мультсериалы «Котенок Шмяк», «Фееринки», «Соник Бум», «Фиксики» (все праздники на «ТипТопе»), а также турецкий сериал «Любовь не понимает слов» (стартует 4 мая в 18:50 на «Романтичном»), в котором снялся уже знакомый российским зрителям «Марашанец» Бурак Дениз. Пару ему составила Ханде Эрчел, звезда сериала «Постучись в мою дверь».

 «Мы планируем эфир майских праздников так, чтобы максимальное количество проектов подходило для просмотра всей семьей. Поэтому клиенты увидят в программе большой выбор популярной анимации и, конечно, одну из главных историй о дружбе и волшебстве — фильмы о Гарри Поттере. Интерес к ней по-прежнему высок», — говорит директор по производству контента Триколора Марина Гаспарян.

 Напомним, что фильмы о Гарри Поттере стали недоступными в библиотеках российских онлайн-кинотеатров с 1 февраля из-за планового окончания срока лицензионных прав. 

29 апрель 14:00 | : Культура

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