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Кенозерский национальный парк отчитался об успехах в туризме

- Друзья, мы традиционно начинаем подводить итоги уходящего года по нашим главным направлениям деятельности. Ежегодно мы стремимся придумать много нового и интересного, чтобы наши дорогие гости не заскучали. Что же интересного произошло в туристической сезон-2023 в Кенозерском национальном парке и в национальном парке «Онежское Поморье»?

— Две наши заповедные территории в 2023 году в общей сложности посетили 52993 человека.

— На берегу Лёкшмозера в д. Морщихинская мы открыли новый кемпинг «Лесная дача». В каждом из летних домиков по 4 спальных места: на первом этаже — две односпальные кровати с невероятно удобными матрасами, на втором — широкая двуспальная кровать. Также здесь есть небольшая кухня-гостиная с панорамными окнами, холодильник, мини-бар, мангал — абсолютно всё для хорошего, качественного отдыха!

— В деревне Масельга этим летом мы полностью отремонтировали гостевой дом «Как у бабушки». Гости из разных уголков страны уже по достоинству оценили обновлённые, уютные интерьеры аутентичного деревенского дома, помылись в жаркой бане со встроенным душем, насладились живописными видами Масельгского озера.

— Мы модернизировали базу детского экологического лагеря, проводим капитальный ремонт Штаба базы ЭЛК и провели в 2023 году 5 экологических лагерей и экспедиций.

— В «Онежском Поморье», в деревне Луда, построены сразу три новых гостевых дома на 16 мест размещения. Один из них, под названием «Камбалка» — с полным инженерным благоустройством. В нём есть даже сауна! Строительство объектов проводилось в рамках национального проекта «Экология».

— В Лопшеньге, одной из самых красивых деревень Онежского полуострова, мы приступили к масштабному проекту — созданию литературного отеля «Поедемте в Лопшеньгу!». В будущем здесь будет уютная гостиница с необычными интерьерами, где каждый номер будет посвящён известным писателям, посещавшим Лопшеньгу: Казакову, Пришвину, Креневу, Рождественским. Украшением здания станет каминный зал-библиотека. Рядом началось долгожданное строительство бани.

— Для гостей, которых интересует история и культура заповедных территорий, в Плесецком секторе открылись две новые экспозиции: музей «Личное о Зехнове», расположенный в гостевом доме Абрамова, рассказывает о жизни и традициях деревни Зехнова, её жителях и их судьбах, информационный центр «Жизнь на острове. Куда ушли деревни Медвежий, Мамоново, Матера» объясняет, почему и куда ушли с карт островные деревни, где раньше кипела жизнь.

— В этом году в Каргопольском секторе Парка появились сап-борды, а в Плесецком секторе можно было самостоятельно или при помощи инструктора пройти под парусом на настоящих карбасах!

— Теперь все, кто едет в деревню Морщихинская на автобусах Парка, слушают по пути от Няндомы новый аудиогид о Кенозерском национальном парке, который в легкой и доступной форме рассказывает о нашей заповедной территории. И в целом, скачивание наших аудиогидов увеличилось на 171 процент

— С внедрением новой платформы онлайн-бронирования проживания на 20 процентов увеличилось количество туристов, забронировавших проживание через онлайн-систему.

— Наши экскурсоводы за лето рассказали более 438 часов экскурсий. Вы только представьте, это если говорить 18 дней без остановки!

— В «Онежском Поморье» с успехом прошёл наш новый, необычный женский тур «Наловила», где дамы могут попробовать свои силы в зимней рыбалке.

— Сотни человек в 2023 году посетили нашу традиционную Успенскую ярмарку в деревне Вершинино. Солнце, радость, улыбки и музыка озаряли в этот праздничный день берега Кенозера!

— Экологическая тропа «Птицы, рыбы и киты» заняла III место на премии «Russian Traveler Awards 2023». Тропа национального парка «Онежское Поморье» удостоилась награды по итогам всероссийского голосования в номинации «ЭКОМАРШРУТ».

— Под занавес 2023 года мы выпустили книгу «Секреты сельского отельера», где собраны практические советы, которые помогут владельцам гостевых домов создать действительно качественное предложение для своих гостей. И отдых в Кенозерском национальном парке станет ещё более уютным!

 

25 декабрь 11:00 | : Культура

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