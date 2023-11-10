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Олег Григораш передал школам Архангельска свою книгу о геологах

Сегодня в ходе рабочей встречи с заместителем главы Архангельска по социальной работе Ириной Чирковой руководитель пресс-службы АО «АГД даймондс» Олег Григораш передал в дар всем школьным библиотекам 52 экземпляра книги о развитии геологоразведки на Севере.

 Авторы уникального издания – Олег Григораш и Ирина Фокина. Книга «Время искателей» основана на 46 личных историях-воспоминаниях геологов, которые занимались развитием геологоразведки и горнодобывающей отрасли Архангельской области и НАО.

- На написание книги ушло 2 года. Мы хотели рассказать именно о людях, благодаря которым на севере развивалась целая отрасль. В книге очень много снимков, которые вообще никогда и нигде не публиковались, – подчеркнул Олег Григораш.

 Книги поступят во все библиотеки школ города.

- Мы постараемся до Нового года в каждую нашу школу передать «Время искателей». Прекрасно, когда у нас профориентация реализуется не только в рамках уроков, но и посредством литературного и документального творчества. Я думаю, что библиотеки школ будут очень рады такому подарку, – отметила Ирина Чиркова.

14 декабрь 16:32 | : Культура

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