В Архангельске прошла презентация сериала о поморах

Летом в Архангельской области прошли съёмки комедийного сериала СТС «Из поморов мы» с Павлом Деревянко в главной роли. В новой истории он играет самого себя — актёра Павла Деревянко, который ради подготовки к роли Ломоносова отправляется на родину учёного в Холмогоры.



По сюжету актёр селится в доме семьи Беловых, глава которой Егор (Антон Богданов) всю жизнь зарабатывает физическим трудом и ненавидит гламурных знаменитостей. И теперь вместо погружения в быт поморов главный герой попадает в череду проблем семейства и всего города во главе с мэром (Артем Волобуев).



В последний день кинофестиваля «Arctic open» состоялась презентация проекта и творческая встреча с одним из авторов — креативным продюсером проекта Дмитрием Белавиным.



— Сериал комедийный и необычен тем, что нечасто актёры масштаба Павла Деревянко соглашаются играть камео. Нам повезло, что он человек с большой самоиронией и решился на многие эксперименты в отношении себя. Вы станете первыми людьми, которые увидят серию целиком от и до, потому что я сам как автор её ещё не видел, и буду смотреть вместе с вами. Это пока ещё рабочий материал, могут быть огрехи по звуку, свету и так далее, поэтому не судите строго, — предупредил зрителей перед показом Дмитрий Белавин.



Съёмки проекта, ставшего сериальным дебютом режиссёра Раили Каримовой, символично стартовали в селе Ломоносово, где и родился легендарный учёный. В кадр также попали Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова, набережная Северной Двины, Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова и другие достопримечательности.



— Наконец-то массы людей увидят родину Ломоносова — Холмогоры. Пусть это будет показано через комедийные формы, но у молодого поколения наконец-то засядет в голове, что Ломоносов — наш, местный. Очень надеюсь, что в фильме будут ещё моменты про традиции, про культуру поморов. Огромное спасибо, что вы таким образом рассказываете об Архангельской области, которая вписана в историю нашей страны Михаилом Ломоносовым, — отметила министр культуры Архангельской области Оксана Светлова.



Всего в сериале будет 13 серий. Премьера состоится на телеканале СТС в 2024 году. В Архангельске прошёл показ только первой серии — из всех только она смонтирована полностью.



— Наша история — про то, как люди, которые имеют всё, переосмысливают свои ценности, попадая в окружение людей, которые, казалось бы, не имеют ничего. И что у таких людей на самом деле есть гораздо больше важных вещей, которые они ценят. Сериал не столько про деревню, про леса, поля и реки, сколько про соотношение ценностей, — сказал Дмитрий Белавин.



В сериале «Из поморов мы» приняли участие актёры Архангельского драматического театра. В одной из серий в массовой сцене снялись местные актёры: по сюжету на концерте в поддержку губернатора герой исполняет песню, посвящённую городу. По словам Дмитрия Белавина, засняли примерно 100-150 местных жителей.



— Классные, стоические люди. Мы снимали в жару, и я помню, что одна девушка просто сгорела, она была вся красная, но дотерпела до конца, за что ей большое спасибо. И был мужчина, который даже выезжал в Ломоносово на следующие смены. Он просто приезжал угостить съёмочную группу рыбой. Люди чудесные, спасибо большое Архангельску за такой радушный приём, — поблагодарил жителей города Дмитрий Белавин.



На показе в зале были вопросы о том, почему в качестве центрального персонажа выбрали Михаила Ломоносова, ведь в Архангельской области его фигура очень известна.



— Я бы не сказал, что Ломоносов сильно популярен. Мы шли с актёром из Драмтеатра по набережной до точки съёмки. Он был в костюме Ломоносова, а навстречу нам шла семья с двумя детьми. И когда мы поравнялись, я услышал, как папа говорит дочке: «Ты что, не знаешь, кто такой Ломоносов?» Девочке на вид лет 12, и она не знает, кто такой Ломоносов, хотя она из Архангельска. Не все живут на улице Ломоносова, поэтому я думаю, что тем, кому повезло чуть меньше, наш сериал откроет глаза на истории людей, которыми стоит гордиться, — сказал креативный продюсер проекта Дмитрий Белавин.



Проект Поморского культурного фонда «Берегиня» «КиноПорт. ARCTIC OPEN» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Поморья, Министерства культуры Архангельской области.

VII МКФ Arcticopen поддержан Министерством культуры Российской Федерации и входит в реестр Международных кинофестивалей Минкультуры РФ. Соорганизатор проекта — Северный (Арктический) федеральный университет.



