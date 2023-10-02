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Архангелогородцы первыми познакомятся с сериалом "Из поморов мы"

Основная программа VII Международного кинофестиваля ARCTIC OPEN пройдёт с 7 по 10 декабря в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Няндоме, Коноше и Североонежске. 

Дирекция объявила шорт-лист, куда вошли 58 фильмов из 17 стран. Кроме самого киносмотра зрителей ждут мероприятия внеконкурсной, образовательной, деловой и культурной программ.

Одним из ключевых событий кинофестиваля в Архангельске станет презентация  комедийного сериала телеканала СТС «Из поморов мы» с Павлом Деревянко в главной роли.

Продюсеры проекта – Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук. В новой истории производства «ArtPicturesVision» звезда «Дылд» играет самого себя — актёра Павла Деревянко, который ради подготовки к роли Михаило Ломоносова отправляется на родину учёного в село Холмогоры.

В съёмках принимали участие жители Архангельской области, а съёмочными площадками стали Петровский парк, Архангельский театр драмы, набережная Северной Двины, а также историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова в Холмогорском районе, где в качестве массовки были задействованы школьники села Ломоносово.

— Нам показалось, что лучше снимать на родине Ломоносова, где и красиво, и аутентично. Но так как слово «Холмогоры» стало нарицательным, по сюжету всё происходит именно там, — объясняет креативный продюсер проекта Дмитрий Белавин.

В Архангельской области съёмки сериала проходили при помощи кинокомиссии региона и Анатолия Конычева, председателя правления РОО «Союз кинематографистов Архангельской области», продюсера школы кино «ИнФильм».

—Приход таких проектов в регион даёт развитие региональному кинематографу – вырастает интерес к обучению, появляются кадры для собственного кинопроизводства, так как растёт интерес к обучению, увеличивается количество показов работ наших земляков в местных кинотеатрах, и уже с 2024 года в Архангельской области будут выдавать рибейты. Это, в целом, позитивно влияет на культурное и социально-экономическое развитие региона, – делится Анатолий. 

 С основной программой 16 +  VII Международного кинофестиваля ARCTIC OPEN можно ознакомиться на сайте кинофестиваля - https://arctic-open.com/

 (фото с https://rg.ru

15 ноябрь 08:52 | : Культура

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