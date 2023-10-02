Северодвинск. Вера цирку не помеха

В дни школьных каникул благотворители организовали для детей воскресных школ Северодвинска посещение цирка. Посетили цирк 50 детей.

Благотворительная акция была организована общиной храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» на Валдушках, помощником настоятеля Валерием Смирновым. Решение о благотворительном посещении цирка принял генеральный директор цирка «Шапито Гранд» Карнаухов Юрий Анатольевич, всю организацию обеспечила администратор Татьяна Белова.

Участники события глубоко признательны и благодарны за важную социальную акцию, с которой родители и дети из многодетных семей, воспитанники воскресных школ смогли ощутить радость семейного общения, вдохновились талантами исполнителей и мастерством циркового искусства. Профессионализм артистов цирка оставил самые сильные впечатления. После первого представления Шапито Гранд многие северодвинцы с детьми захотели увидеть выступление. Из-за большого количества желающих на 20 минут было задержано выступление.

Посещение цирка нашла живой отклик у родителей и воспитанников воскресных школ.

Вот несколько отзывов от детей и родителей:

«Спасибо большое за цирк. Цирк — супер! Мне очень понравилось, особенно клоун, медведь и собачки: они такие удивительные и смешные. Понравилось, как гимнасты делали воздушную акробатику. Было очень красиво».

«Я бы сама никогда не собралась. А детям очень понравилось, они сразу решили стать актерами цирка. Маша сказала, что стала бы клоуном или гимнасткой. Очень впечатлили мотоциклисты в шаре. Но больше всего медведь на самокате и танцующие собачки. Пока везла детей домой, слушала восторженные рассказы в три голоса... Сегодня все игры только в цирк».

«Отец Валерий, благодарим за возможность побывать в цирке. Очень понравилось всё: медведица Джемма восхитительная, и очень здорово каталась на гироскустере , Ане очень понравилась воздушная гимнастика».

«Очень понравилось разнообразие представлений, они друг на друга вообще не похожи. Шикарное шоу, замечательный цирк!»

«Настины впечатления: «Мне понравилось. Очень хороший цирк. Я была в цирке вообще в первый раз. У меня был взрыв впечатлений. Мне понравился номер с медведем, номер с пуделями. Там было написано, что пудели королевские. Я не ожидала, что можно так быстро переодеваться, клоун очень быстро менял костюм».

Ребята были в восторге, а взрослые получили возможность окунуться в мир детства. Благодарим за организацию поездки и хлопоты настоятеля нашего храма отца Валерия и благотворителя Валерия Витальевича за такой душевный искренний подарок. Передаем вам теплые слова благодарности взрослых и детей: «Спасибо огромное цирку за предоставленную возможность ребятишкам посетить представление! Мы были в восторге!»

Спаси Господи за заботу о подрастающем поколении и о сохранении семейных ценностей.

(по материалам Архангельской епархии)