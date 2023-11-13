Митрополит Корнилий благословил участников Рождественских чтений

Областные ХI Рождественские образовательные чтения «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего» состоялись в Архангельске 22 ноября в актовом зале Северного государственного медицинского университета. Участников события благословил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.

Ниже приводим полный текст приветствия главы митрополии.

Сердечно приветствую всех вас, уважаемые участники областных Рождественских образовательных чтений! Искренне рад вас видеть!

Очень приятно, что форум, посвященный теме «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего», собрал множество педагогов, профессионалов, людей, неравнодушных к судьбе нашего Отечества и заинтересованных в его процветании. Сегодня, в наше непростое время, как никогда важно думать о будущем, образ которого в значительной степени задают люди, занимающиеся воспитанием детей и молодежи.

«Что посеешь, то и пожнешь», — говорит в одном из своих посланий святой апостол Павел, и эта идея многократно преломилась в истории христианской мысли, найдя самые различные выражения, в том числе касающиеся педагогического искусства. Русский писатель, создатель «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимир Иванович Даль утверждал, что «воспитатель сам должен быть тем, кем он хочет сделать воспитанника». Продолжая эту логику, можно сказать, что образ будущего закладывается уже сегодня, здесь и сейчас. Каковы воспитатели, таковы будут и воспитанники. Специалист, получивший профильное образование и допущенный к работе с детьми, уже воспитан по определению, но ведь человек всю жизнь призван учиться и становиться всё более совершенным. Мы видим, уважаемые педагоги, что, несмотря на все сложности профессии и непростые условия труда, вы находите время, чтобы развиваться, узнавать новое. Хочу особо поблагодарить тех, кто открывает для себя сферу православной культуры и стремится приобщать к ней своих воспитанников как в рамках курса ОПК, так и в других дисциплинах! Помогай Вам Господь! По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, основы православной культуры — это основы нашего духовного бытия, это основы национального самосознания. «Мы видим, что сегодня происходит во многих странах и государствах — какое смятение умов, кровопролитие, ненависть, вражда, столкновения различных групп, — отмечает Святейший Патриарх Кирилл. — Почему это происходит? А именно потому, что размыты фундаментальные основы мировоззрения и становления личности человека; и поэтому за основу принимается нечто временное, преходящее, чаще всего политизированное, что не может содействовать формированию целостной человеческой личности». Дай Бог, чтобы в нашем Богохранимом Отечестве всё больше людей становились православными не только лишь по букве, но главное, по духу, и воспитывали свое сердце в подлинных духовных добродетелях любви, милосердия, сострадания, смирения и терпения.

В названии темы нашего форума говорится о «потерях и приобретениях минувшего», и это очень правильно! Мы чтим свою историю, при этом видим и говорим о самих себе только правду, ибо отец лжи, как известно, диавол. Только трезвый взгляд на свое прошлое позволит нам преодолеть допущенные ошибки и двигаться дальше. Сегодня именно это и происходит в нашем общественном сознании — Россия в условиях внешнего давления ищет пути возрождения собственной культуры и начинает строить будущее, исходя из своей духовной традиции, исправляя ошибки последних десятилетий, когда мы порой слишком простодушно воспринимали внешние влияния и даже копировали чуждые традиции. Наша традиция — это Православие. Один из основоположников научной педагогики в России Константин Дмитриевич Ушинский писал: «Кто не имеет религии и не чувствует ее потребности, тот не должен воспитывать детей. Евангелие действует на десятилетнее дитя, это я сам испытал и на детях. Всякое религиозное чувство выше всех остальных и само по себе почтенно; но должно воспитывать в почтении к той религии, к которой принадлежит воспитатель, и в этом отношении мы поставлены очень счастливо, ибо наша религия соответствует самым высоким требованиям воспитания». Действительно, нравственная высота Православия и его духовный потенциал непревзойденны, и это очевидно каждому культурному человеку. Будем беречь наше достояние и передавать его будущим поколениям. Хотелось бы этими дивными словами великого педагога завершить свое краткое выступление. Пусть проведение региональных Рождественских образовательных чтений принесет всем вам духовную и профессиональную пользу, а общение, ради которого все собрались на этот форум, будет продуктивным и радостным.

Призываю на всех Божие благословение и благодарю за внимание!

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Отметим, что в форуме приняли участие епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков, епископ Котласский и Вельский Василий и епископ Плесецкий и Каргопольский Александр.

На чтениях наградили победителей межрегионального регионального этапов Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя».