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Юные натуралисты отловили в Кенозерье незарегистрированную муху

В Кенозерском национальном парке прошла интенсивная профильная образовательная программа «Заповедная школа», объединившая на своей площадке 30 школьников 8-10 классов из Подмосковья.

Ребята участвовали в полевых и лабораторных исследованиях, работали с научными сотрудниками нацпарка, закрепляли знания по биологии, географии, экологии, заповедному делу.

Образовательный процесс был разделен на три блока:

— Почвоведение: сбор образцов почвы и физико-химический анализ.

— Геоботаника: подготовка гербария с определением видов растений.

— Энтомология: сбор коллекции насекомых с определением их видов.

Школьникам удалось сделать настоящее открытие: под руководством энтомолога Парка Александра Быльченко. Они смогли найти и определить первого на заповедной территории представителя отряда Mecoptera — муху-скорпионницу.

«Ранее это насекомое было зарегистрировано в национальном парке „Онежское Поморье“, но для Кенозерского парка это настоящее открытие. Муху-скорпионницу ребята обнаружили во время полевых работ в районе деревни Гужово. Они смогли её опознать с помощью специального указателя и веб-приложения. Теперь муха-скорпионница будет включена в кадастр Кенозерского национального парка со ссылкой на команду юных исследователей. Также школьники смогли найти таких интересных насекомых как слепень Каури и бабочку-зорьку. В целом для дальнейшего определения собрано более 40 видов насекомых — как ранее зарегистрированных на территории национального парка, так, вероятно, и несколько других новых видов», — рассказал Александр Быльченко.

Своими впечатлениями от «Заповедной школы» поделилась Елизавета Леденева, ученица Одинцовского «Десятого лицея»:  

«Эта программа была самой насыщенной из всех, в которых я участвовала. Мы много работали „в полях“. Ежедневно проходили большие расстояния, рекорд — 21 км в день. Копали шурфы для получения почвенного среза, ловили сачками насекомых и собирали растения. Потом приходили в „офис“ и там разбирались с научной литературой, анализировали всё собранное за день.На программе узнала очень многое: как правильно проводить почвенный анализ, в какую погоду лучше всего собирать луговых и лесных насекомых, научилась методикам геоботанического описания местности».

Организаторами программы «Заповедная школа» выступили Образовательный центр «Взлёт» и Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество».

 

30 июнь 12:59 | : Культура

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