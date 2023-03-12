В Архангельске подвели итоги фестиваля «Хрустальная туфелька»

С 21 по 23 апреля в Архангельске прошёл юбилейный, десятый областной фестиваль хореографических коллективов Поморья «Хрустальная туфелька».

Фестиваль был приурочен к десятилетию Дома народного творчества Архангельской области.

История «Хрустальной туфельки» началась в 2004 году, и с тех пор раз в два года фестиваль традиционно отбирает лучшие коллективы хореографического искусства Архангельской области. Учредителем проекта выступает региональное министерство культуры, а организатором стал Дом народного творчества Архангельской области.

В масштабном фестивале приняли участие 45 хореографических коллективов из 12 муниципальных округов Поморья: народные, образцовые, заслуженные коллективы народного творчества, а также те, у кого нет звания. Свои номера показали танцоры из Вельского, Каргопольского, Няндомского,Пинежского, Плесецкого, Приморского,Устьянского районов, Котласа, Новодвинска, Северодвинска и Архангельска.

Помимо конкурсных выступлений, на фестивале прошли авторские мастер-классы от членов жюри и круглый стол с обсуждением номеров при участии конкурсной комиссии. 23 апреля на концертной сцене Дома народного творчества праздник танца завершился большим гала-концертом.

Директор Дома народного творчества Архангельской области Руслан Владимирович Боднарук отметил, что уровень фестиваля растет с каждым годом вместе с мастерством участников. «Этот фестиваль является ступенькой для коллективов, чтобы они принимали участие во Всероссийских фестивалях, в этом плане он является отборочным этапом. Многие коллективы, которые в прошлом году приняли участие в фестивале и стали лауреатами, были рекомендованы на участие в московских, всероссийских фестивалях», - сказал Руслан Боднарук.

Председателем жюри стала Анна Александровна Калыгина, заведующая отделом хореографического искусства Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова», кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры РФ из Москвы. Анна Калыгина подчеркнула, что сейчас танцорам важно научиться «проживать эмоции», а не заучивать движения — это, в первую очередь, и пыталась донести до них конкурсная комиссия.

«Меня порадовало, что те замечания и пожелания, которые состав жюри высказал на итоговых обсуждениях в прошлом году, два года назад, практически все были исправлены и доработаны, то есть результат виден совсем другой. Работы многих руководителей, педагогов шагнули на одну, а может и две ступени вперед. Появилось много детских тем, дети и юноши стали более живые, осознанные, искренние», - отметила председатель жюри.

По итогам конкурса жюри присудило дипломы I, II и III степеней, выделило Лауреатов в четырех возрастных группах от 7 до 25 лет и старше в трёх номинациях: «Эстрадный танец, народный стилизованный танец», «Народный танец» и «Современный танец».



Диплом третьей степени в номинации «Эстрадный танец, народный стилизованный танец» в смешанной возрастной категории получил образцовый хореографический коллектив «Гармония» из Плесецка. Его участница Дарья Кириллова рассказала, что за кулисами напряженной обстановки совершенно не было: «Мне очень понравилось, что была настоящая конкуренция, но при этом мы были очень дружны, помогали друг другу. Конкурс понравился максимально дружелюбной обстановкой в условиях борьбы за гран-при. Приехали действительно сильные конкуренты со всей Архангельской области, некоторые знакомы нам», - поделилась девушка.

Образцовый хореографический ансамбль «Россиянка» из Архангельска получил сразу несколько наград: диплом первой степени в номинации «Народный танец» возрастной категории 11-13 лет, диплом третьей степени в номинации «Эстрадный танец, народный стилизованный танец» в той же возрастной категории. Звание лауреата завоевала танцевальная группа «Россиянки» от 25 лет и старше в номинации «Народный танец». Художественный руководитель коллектива Елена Киселёва призналась, что интересно было встретиться с коллегами и увидеть их новые номера.

«Дети очень переживали, потому что были новые постановки. Мы понимаем, что это областной уровень и, наверное, самый сложный конкурс, потому что тебя знают все, видят тебя не первый год и сравнивают выступления разных лет», - добавила хореограф.

Среди дипломантов первой степени по итогам фестиваля областные хореографические коллективы их Архангельска, Новодвинска, Няндомы, поселка Савинский Плесецкого района. Это образцовый хореографический коллектив хореографической студии «Золотица», заслуженный коллектив народного творчества хореографический ансамбль «Дружба», образцовый хореографический коллектив «Золотой ключик», детский хореографический коллектив «Вики-данс», образцовый художественный хореографический коллектив «ЛАЭР», образцовый художественный коллектив эстрадного танца «Вдохновение», детский образцовый хореографический ансамбль «Стиль».



Почетное звание Лауреатов в номинации «Эстрадный танец, народный стилизованный танец» получило сразу пять коллективов. Хореографическая студия «Алмаз» увезла два диплома Лауреата. Ребята занимаются в Православном просветительском Центре святых Кирилла и Мефодия» Северодвинска.

В этой же номинации лауреатами стали танцоры образцовых, художественных хореографических коллективов «ЛАЭР» из Новодвиска, северодвинской «Фантазии», «Пульс» Ломоносовского Дворца культуры Архангельска.

Главный приз в номинации «Современный танец» всего один. Жюри единогласно присудило статус Лауреата Театрутанца «M'art dance project» школе танцев M'art Анастасии Змываловой.

Лауреатами в номинации «Народный танец» стали три известных в области коллектива - студия «Сиверята» народного ансамбля песни и пляски «Сиверко», заслуженный коллектив народного творчества хореографический ансамбль «Дружба» и ансамбль «Россиянка».

По словам члена жюри, доцента кафедры современной хореографии Московского государственного института культуры Елены Васильевны Слободчиковой у хореографических коллективов Архангельской области очень хороший потенциал. «Здесь есть очень хорошая почва для того, чтобы развивать современный танец. Коллективы показали себя на достойном уровне, но всегда есть, куда расти. Наша миссия здесь — дать коллективам рекомендации, а дальше всё зависит от них: насколько они услышат нас и куда пойдут дальше», - прокомментировала Елена Слободчикова.



Полный список победителей X областного фестиваля хореографических коллективов «Хрустальная туфелька» размещен на сайте Дома народного творчества Архангельской области - https://dnt-arh.ru/



