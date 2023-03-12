В столице Поморья пройдет хореографический фестиваль "Хрустальная туфелька"

С 21 по 23 апреля в Архангельске пройдет юбилейный, десятый областной фестиваль хореографических коллективов Поморья «Хрустальная туфелька». Фестиваль приурочен к еще одной знаменательной дате: в этом году 10 лет исполняется Дому народного творчества Архангельской области.

«Хрустальная туфелька» - это традиционный смотр коллективов хореографического искусства Архангельской области, который проходит раз в два года и пользуется заслуженной популярностью у участников и их наставников. Свою историю фестиваль ведёт с 2005 года, и региональное министерство культуры неизменно выступает учредителем этого проекта. Организатор масштабного фестиваля - Дом народного творчества Архангельской области.



В этом году заявки на танцевальный конкурс подали 45 коллективов из 12 муниципальных округов Поморья. Свое мастерство покажут хореографические коллективы из Вельского, Каргопольского, Няндомского,Пинежского, Плесецкого, Приморского,Устьянского районов, городов Котлас, Новодвинск, Северодвинск и Архангельск.

21 и 22 апреля пройдут выступления, мастер – классы, а 23 апреля состоится гала-концерт победителей, билеты на который можно приобрести по Пушкинской карте.



В фестивале - конкурсе заявлено три номинации: «Народный танец», «Эстрадный и народный стилизованный танец», а также «Современный танец (джаз, модерн, джаз-модерн, свободная пластика контемпорари)». Возраст участников от 7 до 25 лет и старше.

Главная задача фестиваля — повышение исполнительского и хореографического уровня танцевальных коллективов региона.

Решать судьбу конкурсантов будет профессиональное жюри, возглавит которое Анна Александровна Калыгина, заведующая отделом хореографического искусства Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры РФ.

Жюри предстоит отсмотреть более 130 танцевальных номеров.

Конкурсная комиссия, состоящая из ведущих деятелей культуры, мастеров хореографического искусства Москвы и Архангельска, оценит современность, новаторство и актуальность темы танцевальной постановки, артистизм и технику исполнения участников, костюмы и зрелищность номера.

Среди участников народные, образцовые, заслуженные коллектив народного творчества, а так же коллективы, не имеющие звания.

Плесецкий район представят сразу 9 танцевальных студий и хореографических коллективов из общеобразовательных школ, детских домов творчества, школ искусств, центра дополнительного образования.

Из небольшого села Сура Пинежского района приедет постоянный участник и неоднократный дипломант «Хрустальной туфельки» хореографический коллектив «Vivadance».

Многообразно и широко представлена на областном фестивале хореография Новодвинска, Северодвинска, Архангельска.

Это народный ансамбль песни музыки и танца «Северянка» и образцовый хореографический коллектив «ЛАЭР» из Новодвинска, коллективы «Фантазия», «Золотица» из Северодвинска, театр танца «M'art dance project», ансамбли «Гран При», «Стиль», «Горошины», коллектив народного танца «Коляда», заслуженный коллектив народного творчества хореографический ансамбль «Дружба» из Архангельска и многие другие.

Для зрителей «Хрустальная туфелька» — это возможность увидеть всё многообразие танцевальной палитры области.Конкурсные выступления пройдут на концертной сцене Дома народного творчества 22 и 23 апреля с 12 до 17 часов. Вход на смотр-конкурс свободный.

В финальный день фестиваля, 23 апреля, члены жюри приглашают на авторские мастер- классы.

Елена Слободчикова, доцент кафедры современной хореографии Московского государственного института культуры, директор Международного фестиваля современной хореографии «Айседора» проведет занятия на тему: «Развитие креативного мышления через постановочный процесс» и «Лаборатория тела. Техника Контемпорари и импровизации».

Патриотической теме в хореографическом коллективе посвятит мастер-класс председатель жюри Анна Калыгина.

Итоги фестиваля педагоги - хореографы, организаторы и члены жюри подведут на методической конференции.

Торжественное награждение победителей X областного фестиваля хореографических коллективов «Хрустальная туфелька» состоится 23 апреля в 15 часов. Завершится праздник хореографического искусства большим гала-концертом, билеты на который можно приобрести по Пушкинской карте.



