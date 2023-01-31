В Архангельске подвели итоги песенного конкурса «Северная звезда»

В Доме народного творчества при поддержке регионального Министерства культуры прошёл II областной конкурс исполнителей эстрадной песни «Северная звезда».

В этом году в «Северной звезде» участвовали 60 вокалистов и 18 ансамблей из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Котласа, Виноградовского, Лешуконского, Плесецкого округов Архангельской области и Ленского, Пинежского района Поморья. Всего организаторы получили больше 110 заявок, на прослушивание которых ушло 16 часов. В итоге в финале конкурса прозвучали 156 музыкальных композиций.

«Могу высоко оценить проведение «Северной звезды» в этом году: изменился репертуар, поменялся уровень самих участников с точки зрения вокала, костюмов. Заметно, как педагоги вкладываются в подопечных. На сцену выходило очень много талантливых детей, хотелось бы для них дальнейшего профессионального роста. Организован конкурс также на высоком уровне: хороший звук, достойное оформление зала, над проектом трудится команда единомышленников», - рассказала председатель жюри, доцент кафедры эстрадно-джазового искусства Московского педагогического государственного университета Дина Харичева.

Председатель жюри пожелала педагогам студий Архангельской области больше обращать внимание на эстрадные композиции советского периода - эти музыкальные произведения достаточно сложные для исполнения, но станут хорошей базой для вокального и профессионального развития участников. Члены жюри оценивали номера исполнителей не только по уровню владения голосом, но и обращали внимание на оригинальность, эстетику и сценическую культуру выступления в целом.

Лауреатов конкурса определили в нескольких номинациях: солисты, дуэты и вокально-хореографические коллективы области. Все участники выступали в четырех возрастных категориях от 7 до 25 лет.

«Первый фестиваль «Северная звезда» прошёл в столице Поморья четыре года назад, в 2019 году. Тогда в конкурсе приняли участие 37 молодых вокалистов из 9 городов и районов области, в этом году мы получили уже больше 110 заявок на участие. Надеемся, что конкурс будет проходить в Доме народного творчества раз в два года», - сообщила начальник отдела народного творчества и методической работы ДНТ Диана Верещагина.

В репертуаре юных исполнителей песни разных лет советских, российских и зарубежных композиторов, такие как: «Смуглянка» А. Новикова, «Три желания» Е. Крылатова, «Ходит песенка по кругу» Оскара Фельцмана, попурри из песен советских композиторов и много других лирических, веселых и мелодичных, популярных эстрадных песен.

Второй раз на сцене Дома народного творчества в конкурсе «Северная звезда» выступил воспитанник студии «Рапсодия» Артём Алиев, подтвердив профессиональный уровень. В 2019 году он получил статус Лауреата, а в 2023-м Артём вновь в числе победителей– ему присуждён Диплом II степени среди вокалистов в возрастной группе 14-17 лет.

«Я приехал из Плесецка, на конкурсе выступал сольно, исполнял две песни «Лети» и «Ты моя» - обе композиции романтичные. Произведение «Лети» про любовь, в ней говорится о том, как мужчина потерял свою возлюбленную и через песню пытается поговорить с ней», - рассказал Артем Алиев.

В этом году своё выступление вокалист оценивает хорошо, но считает, что нет предела совершенству.

Жюри дали высокую оценку уровню подготовки ансамблей. В возрастной категории 14-17 лет степень Лауреата получила северодвинская студия «Соловушка».

«Мы принимали участие в конкурсе с двумя произведениями: «Журавушка» композитора Эльвиры Путиловой и «Уголок России» - попурри из советских эстрадных песен. На конкурсе выступала старшая группа коллектива – восемь вокалисток, которые занимаются вместе уже достаточно давно и свободно владеют многоголосным пением. Месяц назад нам была присуждена премия главы Северодвинска в номинации «Лучший творческий коллектив», - рассказала руководитель образцовой студии «Соловушка» Лариса Забегина.

Лариса Владиславовна считает, что выбор репертуара для конкурса – это работа в большей степени педагога, но все решения в коллективе принимаются сообща.

«Если исполнители не будут любить выбранное произведение, то не смогут его исполнить так, как нужно», - комментирует педагог.

В рамках конкурса прошел практический семинар для руководителей эстрадных коллективов «Секреты эстрадного вокала». Спикерами на них выступили доцент кафедры эстрадно-джазового искусства Московского педагогического государственного университета Дина Харичева и солистка Государственной филармонии Костромской области, оркестра и ансамбля «Мелодия» Георгия Гараняна, Татьяна Сагина.

Творческие номера лауреатов и обладателей дипломов увидели архангелогородцы на гала-концерте в воскресенье, 12 марта, на сцене Дома народного творчества. Финальным аккордом встречи стало вручение заслуженных наград лауреатам и дипломантам II областного конкурса эстрадной песни «Северная звезда».

Имена победителей всех номинаций на сайте Дома народного творчества - https://dnt-arh.ru/



