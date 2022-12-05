Звезды эстрадной песни отожгут в Архангельске

11 и 12 марта в Архангельске при поддержке регионального Министерства культуры пройдет II областной конкурс исполнителей эстрадной песни «Северная звезда».



Первый фестиваль прошёл в столице Поморья три года назад, в 2019 году. Тогда в конкурсе приняли участие 37 молодых вокалистов из 9 городов и районов Архангельской области.



На «Северную звезду 2023» поступили заявки от 110 участников из Архангельска, Северодвинска, Котласа, поселка Березник Виноградовского муниципального округа, села Яренск Ленского района. Это солисты, дуэты, эстрадные ансамбли, а также вокально-хореографические коллективы области.



Юные вокалисты покажут свое мастерство в двух номинациях: «Эстрадный вокал – солисты» и «Эстрадный вокал - вокальные ансамбли» в четырех возрастных категориях от 7 до 25 лет.

Конкурс возглавит доцент кафедры эстрадно-джазового искусства Московского педагогического государственного университета Диана Харичева. В составе конкурсной комиссии джазовая певица Татьяна Сагина, солистка Государственной филармонии Костромской области, оркестра и ансамбля «Мелодия» Георгия Гараняна, а также преподаватели Архангельского музыкального колледжа культуры.



Конкурс исполнителей эстрадной песни «Северная звезда» - это уникальный шанс для участников проявить себя, получить новый сценический опыт, раскрыть свои вокальные и творческие способности перед профессионалами и публикой.

Жюри оценит исполнителей по следующим критериям: вокальные данные и владение голосом, оригинальность, эстетика и сценическая культура.

Обязательным условием для ансамблей является исполнение двухголосного пения в категории 10-13 лет и трехголосия в возрастных группах 14- 17 и 18 - 25 лет.

Среди участников ВИА «Стрелки часов» из поселка Березник Виноградовского района, дуэт «Селфи» и ансамбль «Незабудки» Дома Корабела АО «ПО «Севмаш», образцовая студия «Соловушка» из Северодвинска.

Архангельск представлен несколькими округами. Из Культурного центра «Соломбала Арт» на конкурсе выступят ансамбли, солисты и дуэты, такие как: музыкальные студии «Импровизация» и «Территория звёзд», ансамбли «Звёздный дождь» и «Северные кружева», группа «Сюрприз». Руководители вокальных коллективов Исакогорско – Цигломенского и культурного центра «Луч» подготовили несколько солистов.



В репертуаре юных дарований песни разных лет советских, российских и зарубежных композиторов, такие как: «Смуглянка» А. Новикова, «Три желания» Е. Крылатова, «Ходит песенка по кругу» Оскара Фельцмана, попурри из песен советских композиторов и много других лирических, веселых и мелодичных, популярных эстрадных песен.



11 марта в областном Доме народного творчества в 12 часов начнутся выступления конкурсантов. 12 марта пройдет мастер-класс для руководителей эстрадных коллективов «Секреты эстрадного вокала» .



Самые яркие номера будут представлены 12 марта на гала-концерте, который начнется в 17 часов в концертном зале Дома народного творчества.

Зрители станут свидетелями открытия новых восходящих звезд эстрадного жанра в Архангельской области.

Молодые исполнители выступят на одной сцене с именитыми артистами — председателем жюри, доцентом кафедры эстрадно-джазового искусства Московского педагогического государственного университета Дианой Харичевой и солисткой Государственной филармонии Костромской области, оркестра и ансамбля «Мелодия» Георгия Гараняна, Татьяной Сагиной.

Победители получат заслуженные награды лауреатов и дипломантов II областного конкурса эстрадной песни «Северная звезда».

Билеты на гала концерт конкурса эстрадной песни «Северная звезда» можно приобрести на онлайн-платформе Quick Tickets

