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Звезды эстрадной песни отожгут в Архангельске

11 и 12 марта в Архангельске при поддержке регионального Министерства культуры пройдет  II областной  конкурс исполнителей эстрадной песни «Северная звезда». 

 Первый фестиваль прошёл в столице Поморья  три года назад, в 2019 году. Тогда в конкурсе приняли участие 37 молодых вокалистов из 9 городов и районов Архангельской области.

 На  «Северную  звезду  2023»   поступили заявки от  110  участников  из Архангельска, Северодвинска, Котласа,  поселка Березник Виноградовского муниципального  округа, села Яренск Ленского  района. Это солисты, дуэты, эстрадные ансамбли, а также вокально-хореографические коллективы области.

 Юные вокалисты покажут свое мастерство в двух номинациях: «Эстрадный вокал – солисты»  и «Эстрадный вокал - вокальные ансамбли»  в четырех возрастных категориях от 7 до 25 лет. 

Конкурс возглавит доцент кафедры эстрадно-джазового искусства Московского педагогического государственного университета Диана  Харичева. В составе конкурсной комиссии  джазовая певица Татьяна  Сагина,  солистка  Государственной филармонии Костромской области, оркестра и ансамбля «Мелодия» Георгия Гараняна, а также преподаватели Архангельского музыкального колледжа культуры.

 Конкурс исполнителей эстрадной песни «Северная звезда» - это  уникальный шанс для участников проявить себя, получить новый сценический опыт,  раскрыть свои вокальные и творческие способности перед профессионалами и публикой. 

 Жюри  оценит исполнителей  по следующим критериям:  вокальные данные и  владение голосом,  оригинальность,  эстетика и сценическая культура.

Обязательным условием для ансамблей является исполнение двухголосного пения  в категории 10-13 лет и трехголосия в возрастных группах 14- 17 и 18 - 25 лет.

 Среди участников ВИА «Стрелки часов»  из поселка Березник Виноградовского района, дуэт «Селфи»  и ансамбль «Незабудки»  Дома  Корабела АО «ПО «Севмаш», образцовая студия «Соловушка» из Северодвинска.
 Архангельск представлен несколькими округами. Из Культурного  центра «Соломбала Арт»   на конкурсе выступят  ансамбли, солисты и дуэты, такие как:  музыкальные  студии «Импровизация» и  «Территория звёзд»,  ансамбли «Звёздный дождь» и «Северные кружева», группа «Сюрприз».   Руководители вокальных коллективов Исакогорско – Цигломенского и  культурного центра «Луч»  подготовили  несколько солистов.

 В репертуаре юных дарований  песни разных лет советских, российских и зарубежных композиторов, такие как:  «Смуглянка» А. Новикова,  «Три желания» Е. Крылатова, «Ходит песенка по кругу» Оскара Фельцмана, попурри из песен советских композиторов и много других лирических, веселых и мелодичных, популярных эстрадных песен.

 11 марта в областном Доме народного творчества в 12 часов начнутся выступления конкурсантов. 12 марта пройдет мастер-класс для руководителей эстрадных коллективов  «Секреты эстрадного вокала» .

Самые яркие номера будут представлены 12 марта на гала-концерте, который начнется в 17 часов в концертном зале  Дома народного творчества.
 Зрители станут свидетелями открытия новых восходящих звезд эстрадного жанра в Архангельской области.

 Молодые исполнители выступят на одной сцене с именитыми артистами — председателем жюри, доцентом кафедры эстрадно-джазового искусства Московского педагогического государственного университета Дианой Харичевой и солисткой Государственной филармонии Костромской области, оркестра и ансамбля «Мелодия» Георгия Гараняна, Татьяной Сагиной.

Победители получат заслуженные награды лауреатов и дипломантов II областного  конкурса  эстрадной песни «Северная звезда».
  Билеты на гала концерт конкурса эстрадной песни «Северная звезда» можно  приобрести на  онлайн-платформе  Quick Tickets
 

03 март 14:59 | : Культура

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