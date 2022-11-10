В Архангельске открывается выставка карнавальных масок

16 декабря в 16:00 приглашаем на открытие выставки «Волшебных масок карнавал» в историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы» (набережная Северной Двины, 85/86).
Карнавал – один из символов Нового года, пришедший в Россию из Европы при Петре I. Его главные атрибуты – маска и маскарадный костюм – неразрывно связаны с любимым зимним праздником.
Самый известный во всём мире карнавал проходит в Венеции, начиная с XII века. Но яркое празднество в масках известно далеко за пределами Италии. Ежегодно карнавал проходит в конце зимы, но жители и гости Архангельска уже в эту пятницу могут посетить выставку, посвящённую карнавалу и его главному символу — венецианским маскам.
Вас ожидает настоящий карнавал искусства с масками и костюмами ручной работы от Ларисы Рюминой, кукольного мастера, декоратора и масочника. Симфония роскоши, блеска и красок – настоящий Carnevale di Venezia на выставке «Волшебных масок карнавал» в Гостиных дворах.
Ведущий вечера Андрей Жданов.