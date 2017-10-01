Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Сказки бабушки Галины", выпуск 25. Лизуны из Архангельского облсобрания

Когда-то Дмитрий Таскаев, в те времена вице-спикер Архангельского областного Собрания, выдал эпохальный афоризм касаемо отношений депутатов к губернатору – «Зализали до смерти». И это в те годы, когда в регионе была хоть какая-то видимость оппозиции! Сегодня на сессии Орлова называли и светочем, и памятник при жизни обещали поставить. Часть «Вольного дела» пыталась уловить в этих совах хоть оттенок иронии, а один, самый занудный, задался вопросом – а как по-другому то? Еще тот спор в студии вышел… присоединяйтесь.

13 декабрь 22:06 | : Видеозал / Политика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Сказки бабушки Галины", выпуск 24
"Сказки бабушки Галины", выпуск 23. Архангельские вписки - загадка для чиновников и родителей
"Сказки бабушки Галины", выпуск 22. Архангельский политтехнолог, что за зверь?
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2017 (106)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)
Август 2017 (234)
Июль 2017 (213)

Опрос

Если бы вы узнали, что в Архангельске приступят к благоустройству дороги в аэропорт, вы бы:

все опросы



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.