"Сказки бабушки Галины", выпуск 25. Лизуны из Архангельского облсобрания

Когда-то Дмитрий Таскаев, в те времена вице-спикер Архангельского областного Собрания, выдал эпохальный афоризм касаемо отношений депутатов к губернатору – «Зализали до смерти». И это в те годы, когда в регионе была хоть какая-то видимость оппозиции! Сегодня на сессии Орлова называли и светочем, и памятник при жизни обещали поставить. Часть «Вольного дела» пыталась уловить в этих совах хоть оттенок иронии, а один, самый занудный, задался вопросом – а как по-другому то? Еще тот спор в студии вышел… присоединяйтесь.