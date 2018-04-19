Патриарх Кирилл призвал спасти старинные храмы в глухих деревнях

Спасение старинных сельских храмов — это «спасение русского пейзажа, это спасение нашей страны, это спасение нашего культурного пространства». Об этом сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего Церковного Совета.

Первоиерарх подчеркнул, что вопросы реставрации старинных церквей в малонаселенных районах должны решаться во взаимодействии с министерством культуры и другими ведомствами, поскольку усилий Церкви и волонтеров недостаточно.

По словам Патриарха, возрождение храмов в заброшенных деревнях порой влечет за собой оживление местности, появление новых жителей. «И пускай там служба будет четыре раза в год, но если отреставрирован храм — он спасен», — отметил Святейший.

Предстоятель Церкви попросил Патриарший совет по культуре уделить особое внимание консервации, спасению закрытых храмов, тем более там, где нет населенных пунктов.

Напомним, что на Русском Севере сохранились сотни старинных деревянных и каменных церквей, почти все они пребывают в руинах. Немедленно прекратить безвозвратную утерю памятников северного зодчества призывала заместитель губернатора Архангельской области, попечитель Александро-Ошевенского монастыря Елена Кутукова.

По ее словам, в Архангельской области наибольшая концентрация памятников истории и культуры, архитектурных и градостроительных шедевров. В регионе сохранились 225 из 410 деревянных церквей, а также около 155 из 330 деревянных часовен. Между тем в федеральной целевой программе «Культура России (2012–2018 годы)» в Перечне объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых за счет государственных капитальных вложений, в рамках федеральных адресных инвестиционных программ на 2012–2018 годы Архангельская область представлена практически только Соловецким государственным историко-архитектурным и природным музеем-заповедником.

Елена Кутукова полагает, что в современной России финансирование работ по сохранению наследия наряду с государством и частными собственниками могло бы взять на себя и общество: малый, средний и крупный бизнес, инвесторы, меценаты, просто граждане, заинтересованные в сохранении прошлого и думающие о будущем своей страны. Мировая практика показывает, что в этот сектор могут быть привлечены немалые финансовые ресурсы для благотворительных целей.

Конкретными мерами может быть разработка системы налоговых льгот для бизнеса, принимающего активное участие в восстановлении объектов наследия, а также разработка федерального закона о доверительном управлении имуществом с обязательным учетом особенностей историко-культурного наследия. Также необходимо расширить федеральную целевую программу «Культура России (2012–2018 годы)» подразделом «Сохранение исторических поселений» и разработать дополнения в законодательные акты, устанавливающие ответственность за причинение ущерба памятникам федерального значения.

На фото храм апостолов Петра и Павле в деревне Морщихинской, Каргопольский район Архангельской области.