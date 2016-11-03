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В Церкви приветствуют предпринятые в США шаги по запрету финансирования абортов из госбюджета

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р.Легойда позитивным образом оценил предпринятые в США шаги против финансирования абортов из госбюджета и указал на их органическую связь с инициативой Русской Православной Церкви, направленную на выведение абортов по желанию женщины из полиса обязательного медицинского страхования.

Глава Синодального отдела напомнил, что в конце января Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, возбраняющий выделение бюджетных средств на проведение абортов. Законопроект запрещает предоставлять налоговые скидки работодателям, которые покупают сотрудникам страховку, включающую покрытие абортов. 23 января, как напомнил В.Р.Легойда, президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене финансирования из федерального бюджета международных неправительственных организаций, которые предоставляли или оплачивали услуги по совершению абортов.

«Эти действия, направленные на укрепление традиционных семейных ценностей и получившие поддержку Епископской конференцией США (Епископские конференции — постоянный коллегиальный орган власти в Римско-католической Церкви, объединяющий епископов отдельной страны или определенной территории), не могут не вызывать уважения и чувства солидарности», — заявил В.Р.Легойда.

«Американский законопроект, запрещающий выделять средства из бюджета на финансирование абортов, свидетельствует об общехристианском представлении о святости и неприкосновенности человеческой жизни с момента зачатия, которое также отражается в предложении Русской Православной Церкви о выведении абортов из ОМС, поддержанном 100 тысячами голосов людей через интернет-голосование», — добавил представитель Церкви.

«Усилия Русской Православной Церкви, направленные на выведение абортов по желанию женщины из ОМС, находят поддержку со стороны представителей американских консервативных кругов. Например, об этом заявил в ходе нашей недавней встречи Брайан Стефен Браун, президент Всемирного Конгресса Семей и президент Национальной организации за брак в США», — заключил председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Фото: http://www.christianitytoday.com/images/36277.jpg?w=1280

15 февраль 19:01 | : Верую

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