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В состав рабочей группы при детском омбудсмене по Архангельской области вошел игумен Феодосий (Нестеров)

Игумен Феодосий (Нестеров) вошел в рабочую группу при детском омбудсмене по Архангельской области. Под руководством Ольги Смирновой будут всесторонне анализироваться практики изъятия несовершеннолетних из семей, в том числе случаи неправомерных вмешательств в жизни. Аналогичная работа проводится во всех регионах России по поручению Владимира Путина.

«Можно приветствовать такое решение президента, — считает отец Феодосий. — Необходимо обращать особое внимание на такую крайнюю меру вмешательства в семью, как отбирание ребенка. Очень важно говорить представителям различных ведомств о таких непростых и болезненных решениях, глядя друг другу в глаза. Надеемся, что работа подобной комиссии будет содействовать укреплению семейной политики».

В состав рабочей группы вошли руководители отделов региональных министерств образования и науки, труда, занятости и социального развития, здравоохранения, УМВД России по Архангельской области, лидеры просемейных общественных организаций, адвокаты, представители науки и религиозных организаций.

Как сообщила детский омбудсмен Архангельской области Ольга Смирнова, упор в работе должен быть сделан на профилактику, организацию конкретной работы с семьей, а не на карательные меры. Приоритет должен отдаваться кровной семье, помощи в преодолении неблагополучия в ней. При этом нельзя забывать о ребенке, чья жизнь и здоровье должны находиться под особой защитой. Отбирание детей – крайняя мера. Важно — сохранить семью.

«Мы рассмотрим все случаи резонансного характера по изъятию детей и необоснованному вмешательству в семью, а также ситуации, связанные с нарушением права ребенка на семью. Разбор таких ситуаций будет проходить с участием специалистов, сопровождающих семьи. Рабочая группа проведет детальный анализ деятельности органов, уполномоченных отбирать детей из семьи. Кроме того, будут выработаны предложения по предотвращению таких случаев, планируется подготовка законодательных и организационных мер по совершенствованию существующего механизма», — сообщила Ольга Смирнова.

Источник: http://arh-eparhia.ru/news/560/63634/  

15 февраль 18:48 | : Верую

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