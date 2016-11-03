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Мы – не гейропа! Церковь Англии отказалась признавать однополые браки

Епископы Церкви Англии в результате двухлетнего обсуждения отстояли традиционное учение о том, что брак является союзом между мужчиной и женщиной, сообщает The Guardian.

 

«После двух лет напряженной дискуссии с участием духовенства и мирян и, по меньшей мере, двух десятилетий сильного разделения в Церкви по этому вопросу епископы подготовили доклад, где подтверждается, что брак является "союзом, на постоянной основе и в течение всей жизни, одного мужчины и одной женщины"», — пишет издание.

Епископ Норвича Грэм Джеймс, говорится в статье, отметил, что Англиканская церковь не должна «приспосабливать свое учение к тенденциям времени». При этом церковные правила, по его словам, дают «максимальную свободу» приверженцам однополых отношений, то есть вопрос их участия в церковной жизни будет отдаваться на рассмотрение священником конкретной ситуации.

Издание отмечает, что активисты уже выступили против доклада Церкви Англии, назвав его «жестоким» по отношению к пастве. По этой причине, как говорится в статье, можно прогнозировать «увеличение степени неповиновения духовенству» Англиканской церкви.

 

31 январь 08:30 | : Верую

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