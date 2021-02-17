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Только после обращения к Путину жительница поселка Кулой смогла вакцинироваться

После обращения на прямую линию с Президентом РФ, лидером ОНФ Владимиром Путиным, которая вышла в эфире 30 июня, жительница поселка Кулой Архангельской области, 70-летняя Наталья Могутова впервые смогла вакцинироваться. Вторую прививку ей назначили на конец июля.

Обращение взяли в работу активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта.

«Мы связались с Натальей Львовной по телефону, и она рассказала, что не может сделать прививку на протяжении трех недель. Куда бы она не звонила, везде ей отвечали: «Вакцины нет, когда будет не знаем». Нам пришлось срочно донести этот факт до министерства здравоохранения региона, - прокомментировал руководитель регионального исполкома ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров. – В настоящее время несколько десятков доз доставлены в железнодорожную поликлинику поселка, но этого мало».

«Очень рада, что смогла вакцинироваться. Не ожидала, что так быстро в Народном фронте отреагируют на мою просьбу.  Почти все жители поселка массово хотят вакцинироваться, они бояться заболеть и поставить под угрозу здоровье близких людей», - сообщила Могутова.

Общественники попросили Наталью Могутову объяснить сельчанам, что скоро ситуация с вакцинацией исправится и все жители смогут сделать прививку, а пока нужно строго соблюдать меры предосторожности: носить маски, мыть руки, не находиться в массовом скоплении людей.

01 июль 12:56 | : Скандалы

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