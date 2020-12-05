Директор «Плесецкого дорожного управления» подозревается в коррупции

О задержании Михаила Яковлева по подозрению в коррупционных деяниях только что сообщили коллеги из ИА «Эхо севера» с ссылкой на собственные источники. Информация сейчас проверяется.
Напомним, «ПДУ» при мэре Годзише отвечало за уборку Архангельска и имело много нареканий от жителей города. Яковлев возглавил организацию осенью 2019-го после ухода с поста министра строительства Архангельской области. Так что еще предстоит выяснить, за какие деяния он попал под подозрение правоохранительных органов
Сейчас за чистоту улиц областной столицы отвечает «Мезенское дорожное управление».
Эксклюзивное интервью Михаила Яковлева, данное ИА RUSNORD в феврале прошлого года, читайте здесь.