Зачем срубили тополь?! УК «Белый город» призывают к ответу

Вопрошает архангелогородка:
- Зачем спилили тополь?!! Он был большим, взрослым, солидным деревом, летом густой изумрудно- зелёной кроной, упирающейся в небо, давал надёжный дом вороньей семье. Стоял на углу далеко не самой приглядной детской площадки, хоть как - то скрашивая «хрущёвский», облезлый двор...
Дерево срубили днём, в субботу, гора веток оставлена, вероятно, до начала рабочей недели... тополя нет, гнездо сброшено по людскому приказу... Не будет и новых деревьев, зато зияет разрушенная казарма «Восстания», потрёпанные стены гаражей...
не жизни ради, а отчетов для...
УК «Белый город»... позвоню, спрошу: «Зачем срубили тополь?!».
P.S. Статья о пользе городских тополей здесь.
(на фото: так есть и так было… кому это мешало?!)