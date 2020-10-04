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Зачем срубили тополь?! УК «Белый город» призывают к ответу

Вопрошает архангелогородка:

- Зачем спилили тополь?!! Он был большим, взрослым, солидным деревом, летом густой изумрудно- зелёной кроной, упирающейся в небо, давал надёжный дом вороньей семье. Стоял на углу далеко не самой приглядной детской площадки, хоть как - то скрашивая «хрущёвский», облезлый двор...

Дерево срубили днём, в субботу, гора веток оставлена, вероятно, до начала рабочей недели... тополя нет, гнездо сброшено по людскому приказу... Не будет и новых деревьев, зато зияет разрушенная казарма «Восстания», потрёпанные стены гаражей...

не жизни ради, а отчетов для...

УК «Белый город»... позвоню, спрошу: «Зачем срубили тополь?!».

P.S. Статья о пользе городских тополей здесь.

(на фото: так есть и так было… кому это мешало?!)

 

13 декабрь 08:47 | : Скандалы

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