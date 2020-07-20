Пять архангельских адвокатов попали под прицел ФСБ

В отношении пяти адвокатов НКО «ПОМОРСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ» Адвокатской палатой Архангельской области на основании представлений Управления Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждены дисциплинарные производства за нарушение требований законодательства Российской Федерации об адвокатской деятельности и профессиональной этики адвоката.
Нарушения были выявлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых Региональным управлением ФСБ и УМВД России по Архангельской области. В результате проверки выявлено наличие в уголовных делах незаполненных бланков процессуальных документов и протоколов следственных действий.
Как пояснил начальник Управления Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Михайловский, в результате проверки установлено, что адвокаты, назначенные в рамках уголовного судопроизводства по уголовным делам для соблюдения законности и прав подозреваемых в совершении преступлений, ненадлежащим образом осуществляли адвокатскую деятельность в части нарушения требований уголовно-процессуального законодательства, допуская подписание от своего имени процессуальных документов и протоколов следственных действий, не заполненных в соответствии с требованиями УПК Российской Федерации.
Дисциплинарные производства в отношении адвокатов НКО «ПОМОРСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ» будут рассмотрены Квалификационной комиссией и Советом Адвокатской палаты Архангельской области.
Всего в первом полугодии текущего года Квалификационной комиссией Адвокатской палаты Архангельской области вынесено 12 заключений о нарушении адвокатами законодательства в сфере адвокатуры по итогам рассмотрения 18 дисциплинарных производств.
Фамилии адвокатов не разглашаются…