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Пять архангельских адвокатов попали под прицел ФСБ

В отношении пяти адвокатов НКО «ПОМОРСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ» Адвокатской палатой Архангельской области на основании представлений Управления Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждены дисциплинарные производства за нарушение требований законодательства Российской Федерации об адвокатской деятельности и профессиональной этики адвоката.

Нарушения были выявлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых Региональным управлением ФСБ и УМВД России по Архангельской области. В результате проверки выявлено наличие в уголовных делах незаполненных бланков процессуальных документов и протоколов следственных действий.

Как пояснил начальник Управления Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Михайловский, в результате проверки установлено, что адвокаты, назначенные в рамках уголовного судопроизводства по уголовным делам  для соблюдения законности и прав подозреваемых в совершении преступлений, ненадлежащим образом осуществляли адвокатскую деятельность в части нарушения требований уголовно-процессуального законодательства, допуская подписание от своего имени процессуальных документов и протоколов следственных действий, не заполненных в соответствии с требованиями УПК Российской Федерации.

Дисциплинарные производства в отношении адвокатов НКО «ПОМОРСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ» будут рассмотрены Квалификационной комиссией и Советом Адвокатской палаты Архангельской области.

Всего в первом полугодии текущего года Квалификационной комиссией Адвокатской палаты Архангельской области вынесено 12 заключений о нарушении адвокатами законодательства в сфере адвокатуры по итогам рассмотрения 18 дисциплинарных производств.

Фамилии адвокатов не разглашаются…

25 август 11:23 | : Скандалы

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