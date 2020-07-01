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Национальные парки России под угрозой... Кенозерье в их числе

На прошлой неделе в Совете при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека состоялось расширенное заседание постоянной комиссии по экологическим правам, посвященное защите особо охраняемых природных территорий. В совещании приняли участие представители федеральных органов исполнительной и законодательной власти, эксперты и руководители общественных организаций, ООПТ. Речь шла о готовящемся к рассмотрению в первом чтении в Госдуме законопроекте, позволяющем правительству изменять границы нацпарков.

СПЧ подготовил ряд рекомендаций по итогам расширенного заседания, посвящённого проблемам российских особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

«В настоящее время в нижней палате парламента находится несколько законопроектов, которые несут в себе серьёзные риски для сохранности нацпарков и заказников, в числе которых "Лосиный Остров" в Москве, где планируется строительство дублёра Щелковского шоссе и торговых центров, Сочинский национальный парк и парк "Самарская Лука", где могут появиться новые горнолыжные комплексы, национальный парк в Коми "Югыд ва", где постоянно идут попытки изъятия земель для добычи природных ископаемых», — говорят в СПЧ. В связи с этим правозащитники рекомендуют убрать из законопроекта норму, разрешающую менять границы нацпарков, а сам документ доработать, чтобы обеспечить соблюдение прав жителей населённых пунктов, расположенных на территориях таких парков.

Именно об этом говорила в своём выступлении Елена Шатковская, директор ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»:

«На протяжении почти 30 лет мы кропотливо выстраиваем диалог с местными жителями, реализовываем множество социальных проектов, привлекаем десятки миллионов рублей на поддержку и развитие гражданских и предпринимательских инициатив, совершенствование инфраструктуры, совместно развиваем устойчивый туризм и по всем этим направлениям достигли значительных результатов. Мы чувствуем поддержку людей и их веру в национальный парк, что красноречиво подтверждают результаты соцопроса, проведённого САФУ имени М.В. Ломоносова в 2019 году: 87,1% жителей Кенозерья не хотят, чтобы их населённые пункты были исключены из границ Парка. Однако в последние годы в условиях меняющегося федерального законодательства вся эта деятельность может быть просто перечёркнута. Остро стоит вопрос с жилищным строительством в деревнях в границах ООПТ. Эта процедура неоправданно длительная и сложная. Люди по несколько лет ждут от Минприроды России согласования разрешённого использования земельного участка, согласования уведомления о планируемом строительстве. Ситуация критически обостряется, если земельный участок предоставлен жителям на правах аренды. Древесина, заготовленная для строительства, приходит в негодность. Получатели средств материнского капитала на улучшение жилищных условий не могут оформить право общей долевой собственности членов семьи на земельный участок. Необходимо срочно закрепить в законодательстве возможность предоставления земельных участков гражданам в собственность».

Кроме того, Елена Шатковская прокомментировала появляющиеся законодательные инициативы, связанные с попытками вывода земель из границ ООПТ:

«Парк сегодня стал своеобразным буфером между местным населением и государством. Потому что запретами и ограничениями, вторгаясь и так в нелегкую жизнь простых людей, государство навязывает свои представления о сохранении наследия, отторгает наследие от людей. Формируется образ ООПТ как организаций, наносящих урон социально-экономическому развитию регионов. Это приводит к социальной напряжённости, дискредитирует саму идею охраны природы, государство. При этом молниеносно принимаются законы о вольерной охоте, инициативе о запрете на вылов китообразных было отказано. Почему у простых людей нет таких лоббистов? Но поверьте, люди понимают, почему с завидным упорством предпринимаются активные попытки внесения изменений в ФЗ, связанные с исключением земель из границ ООПТ. И это упорство продиктовано не заботой о местных жителях. Это просто очень дорогая земля, это бизнес, это большие деньги».

А уже 17 июля в лесном посёлке Поча, расположенном на территории Кенозерского национального парка, собрались депутаты МО «Кенозерское». Интересно, что в Доме поселка «Привал лесоруба», воссозданного, кстати, совместными усилиями Парка и местных активистов, звучали те же вопросы, что и на Совете по правам человека при Президенте РФ.  

Люди хотят жить и развиваться на своей земле, сохранять её природное и историко-культурное наследие. Но в последнее время это становится делать всё сложнее. Подтверждая слова директора Парка, депутаты отметили, что тянущееся годами согласование строительства жилых домов дискредитирует саму идею национального парка.

«Мы с уважением и благодарностью относимся к деятельности Парка, мы поддерживаем и участвуем во многих его начинаниях и проектах. Но возникшие три года назад проблемы с жилищным строительством обостряют социальную обстановку в деревнях, — говорят представители законодательного собрания МО «Кенозерское», — Мы очень надеемся, что мы и руководство Кенозерского национального парка будем услышаны, и будут внесены соответствующие поправки в федеральное законодательство».  

23 июль 09:43 | : Скандалы

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