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Мнение профессионала: «АОКБ давно нужно было закрыть на карантин»

Такое мнение по поводу роста заболеваемости в столице Поморья высказал врач Архангельской областной клинической больницы Дмитрий Жуков в интервью изданию «МБХ-медиа».

- На мой взгляд, ее (АОКБ) должны были закрыть давным-давно. Но администрация не признает, что ситуация вышла из-под контроля. Регламентом работы занимается администрация в лице главного врача и министра (Петчин и Карпунов), они считают, что больница работать может. А я считаю, что нет. Пациентов можно было бы перевезти в другие больницы, их в Архангельске достаточно. В конце концов, можно было просто нормально организовать работу, отключить хирургический корпус от терапевтического, чтобы сохранить его чистым. Но все было сделано таким топорным образом, что перезаражались все. Формально мы работаем в срочном режиме, еще к нам поступают плановые пациенты, которых мы не можем не принять — пациенты с хроническими заболеваниями, с сахарным диабетом, люди, которые должны проходить лечение несколько раз в год.

Продолжают лежать пациенты с онкологией в гематологическом отделении, оно одно на всю область. Эти пациенты никуда не денутся. Сейчас стараются максимально разделять потоки пациентов, потому что, если у больного с лейкозом обнаруживается коронавирус, он тут же переводится в инфекционный корпус. Там тоже были случаи заражения и врачей, и пациентов. Абсолютно во всех отделениях есть сотрудники с подтвержденным коронавирусом, где-то больше, где-то меньше. Какие-то отделения реально закрыты на карантин: несколько хирургических отделений, совсем закрыто одно из отделений травматологий.

Практикующий врач считает, что резкий рост заболеваемости в самом начале пандемии в больничных стенах связан с неправильной диагностикой:

- Пациентов с COVID-19 было намного больше исходно, просто они не подходили под анализ, который у нас проводится — это тест ПЦР (полимеразная цепная реакция). Она не очень чувствительна, выявляет процентов 60−70.  

09 июнь 12:25 | : Скандалы

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