Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

И вирус нипочем? В архангельских школах продолжают учиться

И это только одна из форм ограничений, связанных с профилактикой коронавируса наряду с  максимальным переводом офисных работников (несть им числа) на удаленку.

Так же российские власти обсуждают сокращение или полную отмену массовых культурных мероприятий и спортивных соревнований. Возможно появление специального распоряжения о повсеместной дезинфекции помещений предприятий и ведомств.

Между тем, на сегодняшний день в некоторых средних общеообразовательных учреждениях Архангельска, в частности, в Северном экономическом лицее и «Вороне», продолжается очный учебный процесс. Родители учащихся готовы самовольно снимать своих детей с уроков.

Напомним, по данным вчерашнего дня в мире коронавирусом заразились более 214,8 тысячи человек, более 8,7 тысячи умерли, а 83,3 тысячи вылечились. В России зафиксировано 147 случаев заражения. Наибольшее количество инфицированных в Москве. В Архангельске пока подтвержден один случай заражения коронавирусом… ждем результаты остальных тестов.

 

19 март 07:26 | : Скандалы

Главные новости


Главный КМНС России Григорий Ледков покамлал на Вайгаче. Появится ли от этого на острове национальный парк?
Когда деревья станут большими. Игорь Годзиш о дорогах, парках и… похоронах
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2020 (168)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)

Деньги


все материалы
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20