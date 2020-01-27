И вирус нипочем? В архангельских школах продолжают учиться

И это только одна из форм ограничений, связанных с профилактикой коронавируса наряду с максимальным переводом офисных работников (несть им числа) на удаленку.
Так же российские власти обсуждают сокращение или полную отмену массовых культурных мероприятий и спортивных соревнований. Возможно появление специального распоряжения о повсеместной дезинфекции помещений предприятий и ведомств.
Между тем, на сегодняшний день в некоторых средних общеообразовательных учреждениях Архангельска, в частности, в Северном экономическом лицее и «Вороне», продолжается очный учебный процесс. Родители учащихся готовы самовольно снимать своих детей с уроков.
Напомним, по данным вчерашнего дня в мире коронавирусом заразились более 214,8 тысячи человек, более 8,7 тысячи умерли, а 83,3 тысячи вылечились. В России зафиксировано 147 случаев заражения. Наибольшее количество инфицированных в Москве. В Архангельске пока подтвержден один случай заражения коронавирусом… ждем результаты остальных тестов.