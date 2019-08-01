С соплями – на лекции. САФУ опять на грани вымерзания

Эту скорбную новость преподнесли наши партнеры по Ассоциации «Вольное дело» с общественно-политического сайта «Архсвобода».
Студенты массово заболели в САФУ. Их уже даже преподаватели не отчитывают за прогулы, ведь даже они тоже болеют и теперь за спиной ректора шушукаются об огромных долгах университета за коммунальные платежи.
Отсутствие отопления, которое должны были подать в каждый корпус и каждое общежитие, превращает процесс обучения в пытку, а студентам приходится сидеть на занятиях в верхней одежде. Вот что один из них нам написал:
«Да… У нас до сих пор нет отопления, а в помещениях холодина лютая, в университете просто началась зима. Нас тут заставляют снимать верхнюю одежду, соблюдать правила ВУЗа, но это невозможно, потому что учение превращается в мучение, даже ручку держать холодно мерзнет, а на стул сесть невозможно, всё насквозь холодное…»
Вот это место еще называется «федеральный университет». Будем следить за развитием событий.
Отметим, что неприятности с подачей коммунальных услуг в федеральный вуз давно никого не удивляют при той финансовой дисциплине, что установила ректор Елена Кудряшова.
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