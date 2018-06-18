Меняем директора на... физрука. Беспредел в Архангельской областной системе школьного образования

Участник Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело» общественно-политический сайт Архсвобода:
Как сообщали независимые СМИ, разжиревшие на распиле аварийного жилья чиновники, сорвали ввод в эксплуатацию новой школы в пос. Ерцево, тем самым вынудив 250 детей продолжить заниматься в аварийном здании…
Парализованы занятия в Климовской средней школе, родине академика Лаверова. По хотению чиновников отстранена по собственному желанию уважаемый в коллективе и районе педагог, директор школы Муха Ирина Петровна. Причина: понадобилось место приближенному к администрации учителю физкультуры.
Ирина Петровна — депутат районного Совета депутатов от Единой России. Педагогический коллектив выступил в защиту директора, и готов все коллективом уводиться среди учебного года. Сейчас собирают подписи под обращением к президенту.
Но все это меркнет на фоне закрытия (ликвидации) секции ДЗЮДО в районной ДЮСШ.
Секция успешно работает 15 лет под руководством опытного тренера Александра Павловича Патокова. Сейчас в школе занимается 38 детей из Коноши и близлежащих поселений. Причина закрытия банальна: дети занимаются бесплатно, от них нет никакого проку.
Вместо Дзюдо будет фитнес-клуб на платной основе для тётей-мотей.
Естественно часть средств будет идти в черную. И все это творится в детском учреждении.
Родители бьются за сохранение секции, собирают подписи президенту (понимают, что в области обращаться не к кому). Не помогает напоминание, что это любимый вид спорта Путина.
(кадр из ситкома «Физрук»)