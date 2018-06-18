Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Меняем директора на... физрука. Беспредел в Архангельской областной системе школьного образования

Участник Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело» общественно-политический сайт Архсвобода:

Как сообщали независимые СМИ, разжиревшие на распиле аварийного жилья чиновники, сорвали ввод в эксплуатацию новой школы в пос. Ерцево, тем самым вынудив 250 детей   продолжить заниматься в аварийном здании… 

Парализованы занятия в Климовской средней школе, родине академика Лаверова. По хотению чиновников отстранена по собственному желанию уважаемый в коллективе и районе педагог, директор школы Муха Ирина Петровна. Причина: понадобилось место приближенному к администрации учителю физкультуры.  

Ирина Петровна — депутат районного Совета депутатов от Единой России. Педагогический коллектив выступил в защиту директора, и готов все коллективом уводиться среди учебного года. Сейчас собирают подписи под обращением к президенту.  

Но все это меркнет на фоне закрытия (ликвидации) секции ДЗЮДО в районной ДЮСШ.

Секция успешно работает 15 лет под руководством опытного тренера Александра Павловича Патокова. Сейчас в школе занимается 38 детей из Коноши и близлежащих  поселений. Причина закрытия банальна: дети занимаются бесплатно, от них нет никакого  проку. 

Вместо Дзюдо будет фитнес-клуб на платной основе для тётей-мотей. 

Естественно часть средств будет идти в черную. И все это творится в детском учреждении.

Родители бьются за сохранение секции, собирают подписи президенту (понимают, что в области обращаться не к кому). Не помогает напоминание, что это любимый вид спорта Путина.   

(кадр из ситкома «Физрук»)

10 октябрь 12:12 | : Скандалы

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Ночной скандал в здании Архангельского облСобрания: Главный общественник региона "плюет" на журналистов
Реквием по медведю и борщевику. "Сказки бабушки Галины", выпуск 40
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2018 (86)
Сентябрь 2018 (242)
Август 2018 (260)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20