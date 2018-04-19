ОНФ шутит: Самые нелепые ответы на запросы о госзакупках

Активисты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За честные закупки» впервые составили рейтинг самых нелепых, комичных ответов заказчиков на запросы общественников, касающихся их закупочной политики. Покупка автомобилей для инженеров, аренда яхты «для самосовершенствования» и роскошный дом для прокуроров за 9 млн руб. – все это в рейтинге активистов Народного фронта.

«Некоторые заказчики считают, что мнение общественности учитывать вовсе не обязательно, присылают нам непонятные, порой комичные отписки. Это совершенно неприемлемая ситуация, поэтому и решили составить данный рейтинг. Как говорится, страна должна знать своих «героев». Мы надеемся, что сами заказчики или их вышестоящие организации, министерства, сделают соответствующие выводы, и будут действительно совершенствовать свою закупочную политику без аренды яхт. А по всем озвученным фактам мы сделаем дополнительные обращения с тем, чтобы впредь подобных роскошных закупок под прикрытием внешних факторов, мнимой заботы о работниках и т.д. больше не было», — отметил координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.

На первое место активисты проекта ОНФ «За честные закупки» поставили два ответа заказчиков, которые закупили роскошные автомобили. Первый заказчик - АО «Транснефть-Приволга» - купил два автомобиля Land Cruiser Prado 150 по 3,8 млн руб. каждый, а Чапаевский механический завод приобрел Ford Explorer за 2,9 млн руб.

«На простой, в общем-то, вопрос общественников – «Зачем?» – обе компании объяснили покупку роскошных авто необходимостью разъездов для своих сотрудников, инженерно-технических работников, но никак не для руководства. Ну и, конечно же, дальностью расстояний и сложной проходимостью местности. Для активистов проекта это просто «классика жанра», хотя мы понимаем, что шансы разъезда по объектам для простых инженеров на таких роскошных автомобилях стремятся к нулю. Понятно, что это просто отписки, поэтому мы рассчитываем, что данные заказчики в будущем скорректируют свою закупочную политику и перестанут давать нелепые ответы, не выдерживающие никакой критики», - отметил активист проекта ОНФ «За честные закупки» Вадим Нуждин.

На второе место рейтинга попала отписка ООО «Оренбург Водоканал», который объяснил закупку у единственного поставщика по аренде двух помещений на 100 и 160 человек с предоставлением видео и аудио оборудования тем, что только один ресторан в Оренбурге способен соблюсти необходимые заказчику санитарно-гигиенические нормы.

Закупка составила 1,4 млн руб. Активисты ОНФ сильно сомневаются, что только один ресторан в областном центре соблюдает необходимые СанПиНы на проведение массовых мероприятий, иначе в дело должен вступить региональный Роспотребнадзор.

Третью строчку рейтинга неубедительных ответов заняло ФГУП «Почта России», которая в августе 2017 г. провела за 4,1 млн руб. мероприятие на яхте. Напомним, в тот вечер на каждого гостя потратили 20,5 тыс. рублей.

«Только спустя полгода «Почта России» смогла ответить на вопрос о целесообразности потраченных на банкет средств. Компания сочла нужным в ответе указать, что оплачивались только расходы, предусмотренные программой форума, а не затраты по прибытию и убытию участников. Как этот факт соотносится с тратами на банкет, остается загадкой. Кроме того, «Почта России» сообщила, что они «проводят мероприятия по совершенствованию закупочной деятельности». Это тоже очень интересная часть оправдания проведения банкета на яхте, которая идет вразрез с реальными действиями», — рассказал активист проекта ОНФ «За честные закупки» Сергей Лихачев.

Южная транспортная прокуратура (Ростовская область) купила за 9 млн руб. целый дом площадью 131,7 кв.м. Прокуратура пояснила активистам ОНФ, что дом необходим для обеспечения жильем прокуроров, а также «поэтажные планы внутренних помещений дома свидетельствуют об отсутствии помещений, относящихся к роскошным (зимний сад, сауна и т.п.)».

«Исходя из пояснений прокуратуры, можно сделать вывод о том, что у них имеется свое, отличное от общепринятого, видение того, какие объекты являются роскошью, а какие нет. Так, к объектам роскоши, по их мнению, не может быть отнесен дом в поселке бизнес-класса стоимостью 9 млн рублей из-за того, что в нем нет сауны, зимнего сада и т.п. Именно поэтому траты на такой дом для прокуроров из бюджета они считают полностью оправданными и целесообразными. Наверняка Южная транспортная прокуратура могла бы гораздо экономнее и эффективнее распорядиться деньгами налогоплательщиков», - прокомментировала активист проекта ОНФ «За честные закупки» Галина Лебедь.

Активисты ОНФ обнаружили закупку на аренду Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации» нескольких роскошных квартир и автомобиля. Цена вопроса - более 29 млн руб. На вопрос о целесообразности трат ФГУП ответило, что вправе расходовать собственные средства по своему усмотрению.

«Если называть вещи своими именами, мы получили ответ «на отвали». Однако, по итогам обращения общественников, Минтранс России внес изменения в программу деятельности данного унитарного предприятия и контракты, заключенные на аренду квартир и автомобиля, были расторгнуты. То есть мы увидели адекватную, конструктивную реакцию вышестоящего министерства, не смотря на отписку подчиненного ему ФГУПа», — рассказал активист проекта ОНФ «За честные закупки» Борис Пивовар.