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Фан-Водник: Скрынник опять взялся за беспредел, а Федерация хоккея с мячом игнорирует всю Архангельскую область

Фан-клуб команды «Водник» поражается происходящему в Федерации хоккея с мячом России и всевластию его президента Бориса Скрынника:

Трудно понять, как ФХМР утвердила заявку ХК Волга, в которой значится хоккеист Дмитрий Савельев. Напомним, 38-летний титулованный сборник со скандалом ушел из «Водника», расторгнув контракт по собственному желанию.

Ситуация четко и понятно описана в официальном заявлении нашего клуба. Логично, что «Водник» будет требовать отстранения Савельева от игр Кубка России в составе ХК Волга.
https://vk.com/vodnik29?w=wall-66325202_4893/all

Ну, а болельщики лишний раз видят деятельность президента ФХМР Скрынника. Он то игнорирует официальные письма на тему Пивоварова, то по беспределу без соответствующей бумаги от «Водника» по оплате обязательств заявляет Савельева.

Кто-то называет это нытьем, а кто-то борьбой за справедливость. Савельев не выполнил свои обязательства, положенные по Регламенту. И он не должен играть на Кубке России, даже если обратное нужно самому Скрыннику

У Савельева или кого-то еще было два месяца, чтобы перечислить средства «Воднику». Этого не было сделано. И памятуя скандальное расставание, клуб вряд ли пойдет игроку на встречу. Каждый сам выбирает свою судьбу.

«Водник» и «Волга» с Савельевым или без сыграют в 1 туре Кубка России уже в четверг, 21 сентября. Начало матча в 17-00 МСК.

И несколько слов того же адресата о судьбе Олега Пивоварова:

Что творят чиновники ФХМР! Они игнорируют Архангельскую область.

На протяжении сентября клуб «Водник», агентство по спорту Архангельской области и даже областное Собрание депутатов писали письма в ФХМР с просьбой снять дисквалификацию с нашего товарища Олега Пивоварова.

От чиновников ФХМР и Бориса Скрынника лично, как президента организации, не поступило ни одного официального ответа.

Болельщики вправе расценивать это, как неуважение как к клубу «Водник», так и к Архангельской области в целом. А также пренебрежение открытым диалогом, в который господин Скрынник и его люди отказываются вступать.

Болельщики бы сказали, что это низко. Но, кажется, в ФХМР уже давно живут по другим законам человеческой морали…

20 сентябрь 09:14 | : Скандалы

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