Итоги недели с 22 по 28 октября 2018 года

Сегодня в Итогах:
- Лубянка на ремонте – ФСБ не выдерживает разгула народной памяти под своими окнами;
- В кругу врагов – президент объяснил народу, насколько опасно жить в России;
- Реинкарнация Крупчака – муниципальная газета готовит беглого олигарх к высокому полёту.
Федеральные новости
«Мемориал»: Ни понять, ни простить
Вы помните, с чего началась перестройка? Не вообще, лично для вас.
Лично для меня с появления в широком прокате «Агонии» и «Темы». Эти фильмы положил на полку тогдашний гендиректор «Мосфильма» Николай Сизов, отправленный рулить кинематографом прямо из кресла комиссара милиции города Москвы. Причём он ещё считался прогрессивным среди себе подобных, чуть ли не либералом. Сказал в узком режиссёрском кругу Элему Климову и Глебу Памфилову – «Может, их и можно будет показать советскому народу лет через тридцать, но не сейчас, не готовы» - типа морально поддержал мастеров культуры. Заканчивались застойные 70-е… никто не ждал, не гадал, что скоро всё зашатается.
Потом начались проблемы с водкой. Впрочем, к очередям мы были привыкшие… как и к прочим бытовым сложностям. Но обиделись – последнюю радость-забаву отбираете, а колбасы больше не становится.
Но это так, штрихи к портрету ушедшей эпохи. Ветер грядущих перемен задул в полную силу, когда открыто стали говорить о преступлениях сталинского режима. До этого в школьных учебниках истории ХХ-му съезду был посвящён один небольшой абзац, и то учителя обрывали ответ после первых двух предложений. А уж ХХII-го, где стали называть поимённо, вроде как и вообще не было. Наоборот, ходили слухи о реабилитации не только Усатого, но и всех его палачей. Знакомые гбисты (были у меня и такие) вздыхали – «эх, жаль мало Андропов пожил… не успел».
И вдруг, как чудо чудесное! Не только Сталина критикуют со страниц газет, но и Ленина как главного основоположника красного террора. Такого и при Хрущёве не было, Картавый считался чуть ли не образцом человечности, которого обманул коварный грузин.
Стали возвращаться имена. Не только добрые жертв, но и злые их палачей. Например, я всегда знал, что моего отца назвали в честь его родного дяди… а вот кем был дядя, не уточняли, говорили кратко – революционер. Правду открыл популярнейший Юлиан Семёнов, описавший в автобиографическом романе зверства следователя НКВД Леонида Чертока, ходившие легендой по Москве 30-х. Я обратился с вопросом к родне, те сами были в шоке. Наивные, до этого они считали самого родственничка жертвой режима, пострадавшей за сочувственное отношение к подследственным. А тут вырванные ногти у видных деятелей международного коммунистического движения… фу.
Нельзя сказать, что я очень закомплексовал от такого родства. Во-первых, природная наглость. Во-вторых, внутренне всегда причислял себя к другой ветви семьи, от Сталина натерпевшейся. И то, двоюродного деда-палача в глаза не видел, зато родной, сошедший с ума в ожидании ареста, всё детство был перед глазами.
Ну, а дальше покатило. К концу 80-х те, кто оправдывал Сталина, превратились в изгоев общества… как минимум, интеллигентной его части. Не зря же первое прямое действие гражданского общества после провала августовского путча стало свержение с постамента на Лубянской площади памятника Железному Феликсу. И как альтернатива ему, появление там же Соловецкого камня. Ежегодное поминовение у него жертв ГУЛАГа давно сродни возложению цветов к Могиле Неизвестного солдата. Сторонники коммунистического строя в 90-х окончательно стали новыми диссидентами. Которых, пусть и не сажали, но подвергали обструкции.
А вот в десятых годах нового тысячелетия… Сталин постепенно стал превращаться из маньяка, охваченного паранойей преследования (медицинский факт), в эффективного менеджера. Уже часть современных юристов доказывает, что инакомыслящую молодёжь расстреливали «согласно законам того непростого времени», и их нисколько не смущает сам факт существования таких нечеловеческих законов, когда людей лишали жизни не за убийство или измену Родине, а только за политические убеждения. Кое-кто с уверенностью рассуждает о заговоре военных против Сталина… в 60-е годы такое было просто невозможно, наоборот, в Доме на Набережной появлялись мемориальные доски памяти Тухачевского и Якира.
Продолжение страшной реставрации сталинизма - мэрия Москвы несмотря на согласование со всеми другими необходимыми ведомствами отказала в проведении ежегодной акции "Возвращение имен" на традиционном месте - около Соловецкого камня на Лубянке. Причины? Классические - на Лубянской площади ведутся работы по созданию Музейного сквера.
Впрочем, после поднявшегося шума московские власти нехотя согласились – пусть читают свои списки, один день рабочие по озеленению могут и перекурить. Однако и из других городов доходят сигналы – акция «Возвращение имён» встречает сопротивление со сторон местной исполнительной власти. Получается нехорошая тенденция, кто-то пытается бороться с той памятью, которую кое-кому неприятно вспоминать. Создаётся впечатление, что чекистам, как действующим, так и в отставке, стал неприятен этот ежегодный поток разоблачений.
Кстати, вы помните Путину у Соловецкого камня? А ведь мог и почтить. Заяви президент о своём участии, посмел бы кто-нибудь ему заявить – извините, Владимир Владимирович, но закрыто на ремонт?
В какой-то мере я понимаю сотрудников современной ФСБ. Действие происходит прямо под окнами кабинетов, где их предшественники допрашивали, избивали, отправляли на смерть тех, чьи имена теперь зачитываются во весь голос. Представляете, какой поток людской ненависти льётся в этот день в их окна? Я много читал, как после ареста Берии отдельные офицеры НКВД кончали с собой в кабинках туалетов «Детского мира». От стыда за профессию или перед страхом разоблачения? Кто теперь скажет…
Конечно, мы опоздали. Ещё тогда, в начале 90-ых, на месте памятника Дзержинскому нужно было возвести величественный мемориал жертвам ГУЛАГа. Так поступили немца – в Берлине у Браденбургских ворот (тот ещё символ) стоит мемориал жертвам Холокоста. Тоже многим не по душе (это после нашей победы оказалось, что все немцы в душе были тайными антифашистами), ничего, терпят. И это хоть какая-то гарантия от повторения того морока, в каком немецкая нация пребывала полтора десятилетия.
И акция «Возвращение имён» тоже гарантия. Гарантия того, что бред, происходивший на Пушкинской площади в этом году с участием ряженых казаков, лишь досадная ошибка полицейских властей Москвы, а не изменение политической системы государства
Иначе… я даже не знаю.
Политика: Время обновляться
Иногда стране требуется обновление. Например, в национальной стратегии.
Шесть лет жили при старой и… Совет по межнациональным отношениям при президенте РФ Владимире Путине 25 октября 2018 года должен утвердить проект обновленной Стратегии госнацполитики России. Чтобы было понятно. Стратегию написал Путин (или группа проверенных товарищей при его непосредственном участии), а Совет должен утвердить… у нас хоть президентская страна, но, слава богу, ещё не монархия.
Прошлую принимали в 2012 году. Напомнить? Тогда главной проблемой власти было выступления собственных белоленточников, недовольных… как бы сказать помягче… несменяемостью власти. Были митинги на Болотной, хождения по Бульварному кольцу (акция «Оккупай») и даже локальные схватки с ОМОНом. Но как-то само собой утряслось, успокоилось – общество (его активная часть) поняло всю бессмысленность своих притязаний, власть же смирилась с тем, что её не все любят. Что касается внешнеполитической обстановки, то самым грозным агрессором в те милые года представлялась… маленькая, но наглая Грузия. США? Тогда все ждали, что с уходом темнокожего демократа Обамы и возвращением во власть какого-нибудь бледнолицего и понятного республиканца всё вернётся на позиции Буша-младшего – наши первые лица опять будут залетать друг к другу на огонёк. Украина? При президенте Януковичи это был почти свой регион по поставке недорогого пляжного отдыха и сала. Оттого в старой стратегии основной упор делался на внутренние межнациональных конфликтах в стране… события в Кондопоге, Сагре, на Манежной площади в Москве стали результатом бездействия правоохранительных органов и безответственности чиновников.
Ну, с этим мы как-то справились, Кондопог больше не припомню. Зато пришли другие вызовы вместе с госпереворотом в Украине, возвращением (аннексией?) Крыма и западными санкциями.
Последнее заявление президента в связи с керченской бойней – нас ожидают в раю – кого-то повеселило, кого-то наоборот ввергло в глубокий пессимизм. В России очень популярно выражение – все под Богом ходим (наряду с от тюрьмы и от сумы не зарекаются). Обывателям нужна надежда, что кто-то материальный заботится о них… хотя бы думает за них.
Итак, в новую Стратегию вводятся такие понятия, как «роль русского народа» и «цивилизационный культурный код».
Если о роли, то, как мне кажется, это реверанс в сторону патриотических сил. Которые постоянно доказывают, что именно русские внесли наибольший вклад в победу в Великой Отечественной войне, а потом уже белорусы, украинцы… и прочие евреи. Интересно, у американцев есть статистика, кто больше подвигов насовершал при высадке в Нормандии – этнические мексиканцы, пуэрториканцы или потомки ирландских эмигрантов? Уверен, что нет. Потому что там воевали АМЕРИКАНЦЫ. Вот где действительно была победа одна на всех, а национальный вопрос остался только в чёрных комедиях на военную тему («Бесславные ублюдки» Тарантино).
Моя святая уверенность – Советский Союз не выжил не в последнюю очередь из-за того, что большевики оставили территориально-административное деление по национальному признаку, а в паспортах стоял «пятый пункт». И в современной России с сепаратистскими настроениями по национальным окраинам всё в порядке, в любой момент может полыхнуть, а денег потушить вдруг не хватит. Так зачем сейчас нужна эта особая роль… чтобы другие национальности знали своё место и не выпендривались? Не слишком ли глубокий реверанс перед Прохановыми и Стариковыми?
«Цивилизационный культурный код» вообще меня вгоняет в ступор и тоску. Как понимаю, речь опять о русской нации? А вот во мне течёт кровь сразу семи народов и русская далеко не преобладающая. Да, русский язык для меня родной, другие поленился выучить в том же объёме. Но, признаюсь, в школе я плохо понимал русскую классику, зато зачитывался западной, она мне ближе. Что, вообще выйти вон из класса?
Кстати, что этот код будет отпирать? Или закрывать? Тогда, пардон, это код от замка на новом «железном занавесе»… недаром сейчас пошли усиленные разговоры о влиянии именно западной масс-культуры на Росляковых и ему подобных. Вообще-то любым кодом (хотя бы от подъезда) владеет ограниченное количество людей, иначе он бесполезен. От кого мы на этот раз закрываться собрались?
Но самое интересное (для меня) в новой Стратегии это список угроз для России и российской нации. Наверное, ещё не отошёл от эйфории 90-х, когда мы, разрушив прошлый занавес, тянулись к миру, а мир к нам. Кто-то это время проклинает, считает, что мы жертвовали национальной безопасностью… Мефистофель им судья.
Позволю себе привести список угроз полностью (чтобы каждый знал, чего ему с ноября бояться):
- влияние международного терроризма и экстремизма;
- распространение радикальных идей, основанных на национальной и религиозной исключительности;
- очаги напряженности в результате переноса на территорию страны идеологии зарубежных региональных конфликтов;
- гиперболизация региональных интересов и сепаратизм, в том числе за счет поддержки из-за рубежа;
- незаконная миграция и недостаточная интеграция иммигрантов;
- возникновение замкнутых этнических анклавов;
- социальное и имущественное неравенство;
- экономическая дифференциация регионов;
- последствия межэтнических конфликтов в регионах РФ;
- отток этнических русских с Северного Кавказа, Дальнего Востока и из Сибири.
Кто же против борьбы с терроризмом? Мы с ним боремся в Сирии… так нам по телевизору рассказывают. И чем активней боремся, тем суровей нам за это будут мстить уже на нашей территории… по-моему, это аксиома.
Гиперболизация региональных интересов и сепаратизм – штука сама по себе весьма актуальная и опасная. Но характерная в основном для национальных регионов Северного Кавказа, где лояльность Москве покупается за деньги. Схему эту придумал Кремль с теперешним руководством, может, там и знают, как с этим бороться.
Недостаточная интеграция иммигрантов – очень актуальная тема. Но у нас на самом верху столько критиковали европейскую теорию мультикультуризма, что можно запутаться. Причём лично я начал бы интеграцию с запрещения проведения публичных религиозных обрядов в европейских регионах России, с соблюдения светского дресс-кода… и тут же попаду под обвинения в неуважении к чужим обычаям и традициям.
Экономическая дифференциация регионов… ну, что поделать, если в России традиционно хорошо живут там, где из земли что-то бьёт. По-моему, тут выход один – брать с них столько налогов, чтобы стали такими же бедными, как остальные. Согласитесь, это намного проще, чем всех сделать богатыми.
Отток этнических русских с Северного Кавказа… да отток идёт и из Архангельской области, все жалуются. Причём не только этнических русских, представителей всех национальностей, кого судьба-злодейка сюда закинула. И ,что характерно, их места не занимают норвежцы, как корейцы-китайцы на Дальнем Востоке.
Всё, дальше разбирать каждую позицию нет душевных сил.
Да и стоит ли – перед нами ни к чему не обязывающий документ, голимая теория.
И не дай бог нам с вами дожить до практики…
Региональные новости
Архангельск: Живёт такой парень
В последнее время страницы региональной прессы всё чаще пестрят Крупчаком.
Не только им самим, но и его старшей дочерью Полиной, которая предстают перед мало искушённым в таинствах высокой кухни архангельским обывателем ресторатором будущего. Про её музыкальное творчество пишут гораздо меньше… но отнесём это на счёт неосведомлённости местных культурологов.
Нельзя сказать, что до этого о Владимире Ярославовиче совсем уж забыли. Деятельность его «Титана» освещалась всегда, как на платной, так и бесплатной основе, всё-таки не последняя многопрофильная компания на уровне региона. Не говоря уже о АЦБК, для северной части области это давно уже бренд успешного хозяйствования. Однако… года три назад фамилия именно фамилия Крупчак звучала в СМИ, и не только независимых, в основном в связи с событиями на Украине. Не самыми, как вы понимаете мирными. Впрочем, подозрения чуть ли не в финансировании АТО так и не получили своего подтверждения… на чём новый всплеск информационной войны затух сам собой.
И мне фамилия Крупчак не чужая. Постоянно слышал её уже в свой первый приезд в Архангельск… а уж во время работы в областном департаменте информации так постоянно. Возник устойчивый образ алтер эго тогдашнего губернатора Ефремова, он как бы соревновался в популярности с хозяином новодвинского целлюлозно-бумажного комбината. Что неудивительно, спину Анатолия Антоновича прикрывал состоятельный на тот Соломбальский ЦБК – прямой конкурент АЦБК во влиянии как на политику, так и на социальную сферу. Антонычу исторически был ближе СЦБК… ну и делайте выводы.
Надо отдать должное «помору номер раз» – на людях он умел сохранять приличия. Крупчак был в числе приглашённых на всё официальные праздники, в том числе на инаугурацию и тезоименинство. Лично лицезрел их общение в «Россиянке»… если и не близкие друзья, то точно не лютые враги. Хотя… всё равно не покидало ощущение, что в их более чем сложных отношениях было что-то глубоко лично. Может быть, просто типажи не совпадали.
Обострение началось с того момента, как Крупчак стал сам заявляться на выборы. Пока прямую конкуренцию Ефремову составлял Николай Малаков, за спиной которого всё равно маячила тень новодвинского магната, их неприятие было не так очевидно. Но осенью 2001-го года Малаков был буквально размазан, проиграв на довыборах в Госдуму прямой ставленнице Ефремова Татьяне Румянцевой что-то около 40 %. Пусть в тот год и была зафиксирована недостаточная явка избирателей, но бывшему председателю регионального Правительства пришлось уползать из региональной политики, после достойной конкуренции на губернаторских это был настоящий разгром.
И вот через два года Крупчак сам выходит против Румянцевой на парламентских. Его победа ввела в ступор весь Дом за оленем, я тому прямой свидетель. Что подтолкнуло Ефремова идти на досрочные губернаторские выборы (чего ждать до конца срока, сомнениями мучаясь, не в характере Рыжего). Были, были определённые договорённости с Москвой, Крупчак чуть ли не в самом начале снимает свою кандидатуру. Разные слухи тогда ходили… вроде бы фракции «Единая Россия», к которой прибился Владимир Ярославович, очень не понравилось, что её член прёт буром против пламенного единоросса Ефремова. А то вообще детектив… якобы Крупчака вызвал к себе в кабинет Патрушев (тогда глава ФСБ) и навешал на него сорок бочек арестантов.
Короче, Крупчак выходит из игры, замолвив словечко за неизвестного пока никому молочника Киселёва. Чего последнему вполне хватило для победы («да хоть за Микки Мауса» Д. Таскаев). Так Владимир Ярославович оказался при губернаторе, который ему должен по жизни, живи да радуйся.
Но это на местном уровне. На московском его неприятности не заканчиваются, наоборот, усугубляются. Что в итоге приводит к настоящему бегству и объявлению в розыск Интерпола. Не помню всех душещипательных подробностей… помню, к обвинениям в экономических преступлениях прибавилось что-то серьёзное, насильственно, чего ни одна депутатская неприкосновенность не выдерживала. И скрылся Крупчак в вполне тогда дружественную Украину, где и язык похож, и методы ведения бизнеса почти те же. Да и Киселёв вскорости слетел бесславно со своего кресла.
Знаете, в такой ситуации бизнес потерять – не фиг делать, другие коршуны раздербанят. Но Крупчак удержал… видимо, не просто так дантисты бизнес-империи строят.
Честно признаюсь, я всегда поражался такой живучести. Человек в международном розыске, а его здешний бизнес множится и прирастает, дочка интервью раздаёт. Да и общий негативный фон, вьющийся флёром с ефремовских времён, начал постепенно рассеиваться.
Тем более я удивился, когда с ним в Вене встречался глава региона Орлов и это подробно освещалось в СМИ. А где же агенты ФСБ, Интерпола, Штирлицы-Исаевы… или времена действительно изменились?
И вот настал момент, когда сама фамилия Крупчак начинает легитимизироваться (пока на местном уровне). Как обычно у нас бывает, с перебором. С периодичностью раз в неделю хвалебные оды в его честь публикует газета «Архангельск – город воинской славы». Причём дело это доверено профессиональному драматургу (Литинститут имени Горького) Алексею Морозову. Который, с одной стороны, не стесняется личных симпатий к своему персонажу, с другой, не скрывает, что есть некий официальный оплаченный заказ на джинсу.
Тут штука в чём. Добро бы этим занималась «Правда Севера» (она и занимается, но в меньших объёмах), всё-таки это коммерческое издание с частными учредителями. А вот АГВС – редкий случай в наших палестинах стопроцентно муниципального издания, выпускаемого на бюджетные деньги. В своё время сей факт очень бесил пламенного коммуниста Гревцова из Горсовета, когда в газете печаталась информация о деятельности мэра Павленко, он требовал урезать финансирование, тираж, зарплаты сотрудникам и пр. В новом созыве он занимает пост вице-спикера на освобождённой основе… и молчок. Устраивает фигура Крупчака… или изменились условия личного финансирования? Полное ощущение, что мэр Годзиш не очень интересуется происходящим в, по сути, его издании… а то бы прозвучали вопросы.
Допускаю, что такой состоятельный человек, как Владимир Ярославович Крупчак может позволить себе потратить хоть миллион на собственный пиар просто из прихоти и прикупить ещё парочку драматургов морозовых в качестве персональных бытописателей. Но по динамике развития… меня, как бывшего политтехнолога не покидает ощущение, что нас всех к чему-то информационно подготавливают. Не просто к возвращению Крупчака на родную землю, но в каком-то новом качестве. В каком? По его полёту не меньше, чем губернаторскому.
Возможно ли такое с его буйной и неоднозначной биографией? За консультацией я обратился к коллегам по «Вольному делу». И вот, что от них услышал:
Илья Азовский, «Эхо севера» (имел с Крупчаком неприятности... юридического характера):
- Всё в руках Всевышнего. Это по поводу реинкарнации. О близком возвращении в Архангельск - это очевидно, достаточно почитать Леху Морозова и его монументальные размышления по поводу роли и места героя в жизни области. В целом же признаюсь, я его люблю. В смысле Крупчака. Я в последнее время стар стал и люблю всех. А Крупчака особенно. После прочтения статьей Лехи Морозова в официальной муниципальной газете, он (в смысле Крупчак) к старости реально напоминает мне Хэмингуея. Старый мудрый дедушка. Которому есть, о чем придаться воспоминаниям, Он явно сентиментален стал. А что касается молодости, так кто из нас в молодости святой-то был - грешили, грешили, грешили. Так много грешили, что создавалось ощущение, что аж спешили. Сейчас, под старость, мы все изменились, часто каемся (по ночам). Мы стали мудрее, но потеряли осторожность. Крупчак вернется. Героем. Уже мало, кто помнит, что было в молодости, и выросло новое поколение тех, кто вообще ничего из тех времен не знает. Но зато читал новые версии биографии Крупчака. Старость на чужбине - тяжкая. Мозг болит. Пусть возвращается. Главное, чтобы вокруг него люди оказались в момент возвращения порядочные. Если вокруг будет камарилья, то тогда лучше не возвращаться. Каждый день, наблюдая за домом на Вологодской, я вижу изменения. Дом кого-то ждет. И уже готов распахнуть двери и принять блудного своего хозяина в теплые объятия. Дом, милый дом. Он не предал Его. Он ждет, надеется и верит, что однажды Крупчак переступит порог. Короче, возвращение Его - действие сакральное, практический смысл оценим после действия.
Николай Прокофьев, Архсвобода (утверждает, что до сих пор разбирается с Крупчаком в суде за разные публикации):
- Не только Павленко прочат в губернаторы Архангельской области. Есть люди, которые ждут на губернаторство ...Владимира Крупчака. А что не так? Заводы в России он строит. Бизнес в России ведет. Путин в Австрии танцевал. Все Архангельские СМИ в хорошем пиаре от Ярославыча. Уголовные пасквили сгорели... Добро пожаловать, Ярославыч!!
Андрей Рудалев, «Беломорканал» (просто не любит всех буржуев):
Крупчак. Чак-чак… А с чего бы обсуждать вопрос его возвращения, реинкарнации, восстания из ада, зомбиапокалипсиса и прочего. С таким же успехом можно моделировать вопрос возвращения на Русский Севера иностранных интервентов с банкой баварского пива или с московской свалкой. Или что будет, если пост губернатора займет киселевский пинцет, или он уже его занял? А если в губернаторское кресло воссядет северодцинец Олег Шаманин – это будет лучше или хуже, чем сейчас?.. Короче, вопрос слишком виртуальный, мы судорожно вытаскиваем что-то из укромных уголков своего сознания и пытаемся представить альтернативный вариант. Это защитная реакция, попытка цепляться хоть за что-то, хоть за какие-то козявки. Мысли, что некий Крупчак придет и порядок наведет из этой сферы. Явление Крупчака в Архангельске возможно только при условии, что «реинкарнируется» он здесь для того, чтобы вернуть все свои активы жителям Архангельской области, а после отправится в Антониево-Сийский монастырь или Соловки послушником-трудником замаливать грехи. О великих хозяйственниках и гиперэффективных менеджеров мы и так все хорошо знаем и едва ли стоит повторяться. Тут главное не создавать иллюзий. У Крупчака, к примеру, стоит поинтересоваться подставлял ли он каким-либо образом плечо АТО, финансово или еще какое-то. Много что можно повыспрашивать, душу, если есть, облегчить. Вообще надо понимать, что мы говорим о демоне девяностых со всей атрибутикой того времени, когда конъюнктура изменилась, то и персонаж скрылся в глухом подполье, но все мечтает оттуда вылезти, в том числе через наши фантазии. Запомнилось недавнее фото рядом с губернатором Орловым, сделанное, кажется, в Вене. Персонаж на нем выглядел крайне болезным, осунувшимся. Может быть голодает в своем подполье, ничью кровь не пьет. Беда. Тогда, тем более, надежда только на монастырь. Вообще в отношении таких деятелей не надо создавать легенд и мифов. Все это страшные сказки, и если их бесконечно проговаривать, то они могут вновь материализоваться. Забыть о них поскорее и отправить в небытие, из которого вышла вся эта свита потустороннего Вия.
P.S. «Всё бывает, - сказал кот Бегемот, - всё бывает…» (М. Булгаков, «Мастер и Маргарита»)
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD