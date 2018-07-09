И Россия содрогнулась. Как нам научиться жить среди Росляковых?

Об этом тяжело писать. Но надо. Нужна альтернатива тому бреду, что эти дни переполняет соцсети и интернет-форумы.
Есть новости, от которых буквально содрогается страна.
Упавший в Сочи самолёт, который вёз в далёкую и чужую Сирию ни к чему не причастных артистов, журналистов и докторов.
Горящий торговый центр, где в дыму угорали дети, а руководство региона думало, что как-нибудь обойдётся.
Или крымский колледж, где больной на голову студент, вдруг превратившийся в монстра, расстреливает всех, кто попадается в разрез мушки.
Колледж, кстати, политехнический. Интересно, этот Росляков не на факультете ли метрологии учился (личный интерес)?
Как только услышал первое сообщение, сразу мысль о Беслане. Тем более, Крым… кровожадные укры, а то и взбунтовавшиеся сепаратисты из крымских татар захватывают политех и требуют лично Путина, чтобы обменять его на независимость полуострова. Бред… но такова сила нашей телепропаганды, даже меня зацепило.
Тем более, в первом же интервью «Дождю» директриса расстрелянного колледжа (как только сама уцелела?!) говорила о налёте целой банды. Попросили об этом оппозиционные журналюги? Не тот случай, не до конспирологических версий. Просто у страха глаза велики, примеры известны.
А потом появилась версия о русском Брейвике. Помните того норвежского ублюдка, подсевшего на расовые теории и решившего освобождать свою страну от неполноценных? Между прочим, тот недоделанный потомок викингов положил ещё побольше народу, ровесников керчинских страдальцев. И те не сопротивлялись, только прятались. Даже грозные на словах выходцы из Чечни, и их поразило европейская несопротивляемость обстоятельствам.
Однако сетевой психоз продолжается. «Мы не верим в убийцу-одиночку, это спланированный теракт, за которым торчат уши Киева (Вашингтона, Тель-Авива… нужное подчеркнуть)… Не мог русский ребёнок Росляков…».
Так, конечно, интересней. Эпичней. И безопасней. Потому что страшно жить, когда любой сопливый сосед может оказаться росляковым.
С пользователями фэйсбуков всё понятно. Такие полуистерики не только в интернете зависают, но и телевизор включают. А там на всех федеральных каналах, что ни ток-шоу, то поиск врага. Обязательно политического. Как в своей «пятой колонне», так и в ближнем-дальнем зарубежьях. С криками, руганью и мордобоем. В Ленина-гриба, как в конце перестройки, может и не поверят, но во всемирный заговор масонов против России – запросто. Этот зритель действительно хочет, чтобы в каждом школьном вестибюле дежурил минимум взвод спецназовцев, и ради этого готов выходить на пенсию аж в 70. Нет, я не преувеличиваю, ура-патриотизм и не до такого доводит.
Конечно, есть спорные моменты. Откуда у парня, не прошедшего специальную военную подготовку, такая прицельная меткость и хладнокровие профессионального киллера? Впрочем, и Брейвик спецназовцем не был, больная психика иногда такие чудеса с телом и эмоциями творит, что прямо ах.
Что лично у меня вызывает вопрос, так это доступность огнестрельного оружия. Всю жизнь являюсь последовательным сторонником любых барьеров и ограничений на его приобретение. Да, в Израиле ребят на выходные отпускают домой с автоматами и боекомплектом. Но там совсем другая жизнь, другая мотивация, другая, если хотите, нервная система у общества. Вооружённый израильтянин всегда готов дать отпор внешнему врагу (пусть этот враг и живёт по соседству на палестинских территориях), у россиянина же злейшим врагом в одночасье может оказаться сосед по дому или по парте… такая ментальность. Американцы убеждают, что носить оружие их национальная традиция со времён Дикого Запада… ну и расплачиваются за это своими росляковыми.
Сейчас начнётся очередной психоз с усилением безопасности в учебных заведениях. У меня старший сын – лицеист, уже его жалко. А младший - детсадовец, надеюсь, их-то через периметр прогонять не будут?
Потому что бесполезно. Увы, но от таких росляковых просто нет спасения. Их не определишь, а молодая психика любые кульбиты может выкинуть. У моего близкого друга двадцать лет назад случилось страшное – старшая дочь, первокурсница филфака, выбросилась из окна. Домашняя девочка, абсолютно позитивная, непьющая-некурящая, из те, что в куклы даже в первую брачную ночи играют.
Кто же знал, что у неё в душе такие страсти?! Влюбилась в однокурсника, он не ответил взаимностью, да и она сама не была готова к взрослым отношениям. Но однажды решила их выяснить, он очень интеллигентно предложил быть просто с друзьями, мол, уже есть подружка, с которой всё и без трусов. Девочка по-доброму улыбнулась, поцеловала парня в щёчку, зашла в ближайший по дороге дом, поднялась на 9-й этаж и…
Мы потом вдвоём с другом перебирали все её тетради, записи, дневники. НИЧЕГО, что могло бы насторожить. Какие психологи могли предугадать этот суицид?
Я ведь не зря о суициде. Керченский убийца пострелял от души и сам застрелился. Вполне допускаю, что это был просто громкий уход, хлопок дверью за собой. А что иное, ведь его не насиловали, не унижали, как того солдата ВВ-шника из «Караула». Хотя даже мои знакомые пытаются доказать, что над бедным студентом издевались. Это они себя успокаивают. Страшно признать, что человек способен убивать без видимых причин. Одна из неразгаданных тайн психики.
Давайте признаем, такие росляковы всегда будут среди нас, чаще спящие, но иногда пробуждающиеся. Вычислять их заранее… это мы точно к какому-нибудь геноциду скатимся, или по национальному признаку, или по личностному.
Но, если хотите побухтеть, пожалуйста.
Лично у меня всё.
Леонид Черток