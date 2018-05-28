Итоги недели с 3 по 9 сентября 2018 года

Сегодня в Итогах:

- Эхо Донбасса – потенциальные убийцы Захарченко могут становиться в очередь;

- Космические дыры – Рогозин пытается свалить на диверсию кривые руки сотрудников НПО «Энергия»;

- Когда нас распучит – риски и перспективы большого объединения регионов.

Международные новости

ДНР: Захарченко и его Голгофа

Эта новость ещё с позапрошлой недели. Но настолько резонансная, что не могу обойти вниманием.

В воскресенье, 2-го, в двух столицах хоронили двух знаковых людей, иногда позировавших вместе перед телекамерами.

Москва провожала Иосифа Кобзона. Пусть кто-нибудь скажет, что это не всероссийского масштаба фигура. Да, со своими плюсами-минусами – с одной стороны, выводит, прикрыв собственным плащом, детей от бандитов «Норд-Оста», с другой голосует и публично оправдывает подленький «закон Димы Яковлева», из-за которого наверняка уже погибла не одна сотня российских детдомовцев. В интервью Познеру, недавно повторявшемуся, он сказал, что за себя давно не боится, только за семью. И я ему верю… представьте детство мальчика Иоси не в самом интеллигентном Донбассе. С ничего не пойдёшь боксом заниматься…

И ещё, пусть кто-нибудь скажет, что смерть Кобзона стала для него неожиданностью. Увы, рак – такой зверь, что косит всех подряд, без сносок на возраст и регалии. А если не его метастазы, то изношенное борьбой с болезнью сердце действительно пожилого человека. Сколько я слышал рассказов о том, что на заседаниях Госдумы Иосифа Давыдовича натурально заводят уколами в нужное место, когда он пытается впасть в прострацию. Отпустили бы душу на покаяние… так ведь сам не хотел уходить.

В Сети гуляет много съёмок с его похорон, особенно, где ВИПы прорываются к гробу через служебный вход в Консерваторию. «У них вся жизнь через задний проход», - прокомментировал увиденное мой приятель. В самую точку. На кладбище народа было много… но не Высоцкий, нет. Вот чем «народность» от официального звания «народный» и отличается.

В тот же день в Донецке хоронили главу ДНР. Безвременно погибшего от рук террористов. Вечером 31 августа в ресторане в центре Донецка произошел взрыв, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. Правоохранительные органы республики задержали нескольких подозреваемых в убийстве главы, они заявили о причастности Киева к преступлению. Право интересно, а что они ещё могли заявить… порассуждать о возможных разборках внутри руководства Донецкой непризнанной, о чём в последние дни СМИ говорят всё чаще и громче? Или версия, высказываемая московскими независимыми политологами (таких, правда, единицы) – данный глава непризнанной республики поднадоел Кремлю узостью мышления и собственными интересами.

Нет, убийство такой фигуры как Захарченко тем и идеально, что потенциальных заказчиков – список не на одну страницу. Даже если грохнули, пардон, из-за адюльтера (есть такая версия с гибелью легендарного Котовского), всё равно на врагов спишут. Хотя сами соратники павшего говорят, что почерк какой-то странный – бомба была привязана к люстре ресторана… это вам даже не дикий убийца израильского премьера Ицхака Рабина.

Похороны были тоже ничего себе, людные. С одним нюансов. Сначала информационные агентства сообщали о 25 000 скорбящих… но за полчаса цифра доросла до 200 000. В полупустом Донбассе?! Не верю и всё тут! Сколько бы нам ни показывали по ТВ экзальтированных тётушек, взывающих – «на кого ты нас, сыночка, покинул?!». Популярный, да, но не до такой степени и не в каждом доме. Маленькая ложь, как мы помним, рождает б-о-о-льшое недоверие.

А название кафе «Сепар»? Специально набрал в поисковике – выдаёт только сокращённое от «сепаратист». По проверенным данным, принадлежит ближнему из окружения самого Захарченко. У СБУ что, свой Отто Скорцени завёлся… или Джеймс Бонд?

Украина настаивает, что инцидент имеет прямое отношение к местным криминальным разборкам. Хотя при другом раскладе должна гордо бить себя кулаком в грудь, смотрите, мол, какие мы крутые… отдыхай, Моссад. Почему именно криминальным, а не политическим? Потому что в такие горячие точки всегда стягивается всякая криминальная шушера… вспомните того же Моторолу. Местные ещё могут воевать за идею (и то не все), а эти дикие гуси… даже не смешите. Да и зачем это Украине? Убийство одного Захарченко не изменит ни политической, ни военной ситуации. Вдруг на это место из Москвы кого пришлют… будет ещё хуже.

Конечно, главу ДНР могла приговорить какая-нибудь из украинских праворадикальных группировок в порядке частной мести. Но за что? Захарченко же не Моторола и не Гиви, лично в боевых действиях не участвовал, тем более, никого собственноручно не расстреливал (по крайней мере, не хвастался этим). А уж если бы «Правый сектор» на такое сподобился – вот где было б шума, плясок и горилки рекой. Однако ж тишина.

Тут уместно будет добавить, что мученическая смерть сделала Захарченко национальным героем не только в глазах тысяч донецких, но и миллионов россиян. Оно Украине надо?

Вы спросите, что там делить в полуразрушенном Донецке? Да ту же гуманитарную помощь… это на всех приходится по чуть-чуть, а для одного огромные деньги. Причём в верхушке ДНР явно не ходорковские собрались, для парней в камуфляже этот шанс один и на всю жизнь. Вот кто-то и мог рискнуть… а война всё спишет.

«Рука Москвы»… слишком объёмное понятие. Говорите конкретно… кто там в администрации президента сейчас этими вопросами занимается? Если опять Влад Сурков, то для него чересчур топорно.

Но и эту версию я бы исключать не стал. Ибо Захарченко, соответствуясь с занимаемой им в последние годы должностью, слишком много знал. Он был явно в курсе всех финансовых потоков, идущих в ЛДНР извне, нюансов Минских соглашений, что совершались без присутствия прессы, участвовал в закрытых переговорах с Путиным и Лавровым… мало ли что они обговаривали. Человек его типа явно не готов быть носителем секретов подобного уровня… а нет человека – нет и проблем.

Вам знакома слово ротация? Вот одна из её экстремальных форм.

Прогнозирую, что сейчас со всех сторон будут появляться реальные подозреваемые в покушении. И всё это будет недоказуемо. В конце концов шум сойдёт на нет… и кто-то неизвестный довольно потрёт руки – однако цель достигнута.

И пусть покоится с миром… ещё одна жертва этой сумасшедшей войны.

Федеральные новости

Скандалы: Космос как предчувствие беды

Жена за ужином сообщила – в МКС обнаружена дырка. Я предложил выпить за упокой всех там находящихся...

Вы когда-нибудь задумывались, почему советским космонавтам по прилёту в обязательном давали звание Героя Советского Союза? Ну, первому-второму-третьему, ну, первой женщине, тому, кто первый в открытый космос вышел, рекордсменам по пребыванию… но всем-то за что?! Понятно, что работа штучная, так и платите за неё соответствующе (что, кстати, и делали – личная «Волга» для 98 % жителей СССР нечто недостижимое). Но звание Героя, самое уважаемое в стране… не слишком ли?

Но потом я понял. Любая внештатная ситуация на околоземной орбите может закончиться трагически. Это не пожар, не извержение вулкана, не цунами и не нападение медведя, оттуда не уползти, не убежать. Помощи ждать неоткуда, шансов на спасение ноль. И хорошо, если смерть будет мгновенной, а если нет? Тихо умирать от удушья, зная, что никакое МЧС не примчится… бррр.

То есть, любой космонавт, оторвавшийся вместе с ракетой от земли, потенциальный смертник. Поэтому практически все фильмы о космосе носят элементы неполадок, какой ещё зрителю нужен экшн?!

Вообще и нам, и американцам невероятно повезло, что освоение космоса обошлось малой кровью… пока обходится.

Это я всё к тому, что любое сообщение о неполадках на МКС буквально ставит на уши всю страну и уж точно не остаётся без внимания, тут патриотизм просыпается у самых упёртых диссидентов. Но когда расследование причин превращается в фарс…

Дано: В ночь на 30 августа астронавты, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС) зафиксировали утечку воздуха. Были приняты меры, чтобы определить, откуда идет утечка. Американский экипаж собрался в российском сегменте, дальше поочередно происходило перекрытие отсеков для того, чтобы понять, где и что произошло. В итоге сообща локализовали проблему. Как выяснилось, утечка возникла из-за образования микротрещины в пристыкованном к МКС корабле "Союз МС" номер 739, который отправился к станции в июне этого года.

Обо всём этом народу и, соответственно, Кремлю доложил глава «Роскомоса» Дмитрий Рогозин. Человек больше творческий, чем военный… образование чисто гуманитарное. Уж сколько он шишек за этот космос получал в ранге вице-премьера по военно-промышленному комплексу, а его в самое пекло сунули. Типа на расстрельную должность, как раньше на сельское хозяйство? Не тот случай, космос – та самая область, где у нас по определению всё хорошо. Даже отлично. За неделю до обсуждаемого инцидента российские СМИ презрительно так объявили – со следующего апреля не будем больше возить америкосов на околоземную орбиту, не заслужили. И совсем мало кто уточнил, что это американцы отказываются оплачивать подобную услугу, так как она подпадает под военно-техническое сотрудничество, запрещённое санкциями. Но наш народ особо в мелочах не разбирался… он же простой.

Не знаю, сколько нам платили американцы за один заброс в космос. По ходу, много, раз Рогозин так расстроился-разнервничался… такие деньги утекают! Теперь ещё заставляют признать, что у нас бардак на сборке. Помните, как отстаивали честь строителей подлодки «Курск»… какие только конспирологические теории не выдвигали про бродячие подлодки НАТО. Вот и сейчас…

Отверстие в обшивке пристыкованного к Международной космической станции корабля "Союз МС-09", ставшее причиной утечки воздуха на МКС, мог просверлить психически неустойчивый член экипажа, предположил депутат Госдумы РФ, космонавт Максим Сураев. Правда, первым эту версию вбросил в информационное пространство опять же Рогозин, посетовавший, что космонавты на орбите от скуки чёрте чем занимаются. Но откуда журналисту это знать, ни разу невесомости не нюхавшему? И вот нашлось подтверждение в лице космического бродяги (подозреваю, что единоросса).

Сураев всё описал так, чтобы было понятно обывателю. Люди долго болтаются в безвоздушном пространстве, их психика начинает выделывать кренделя. Фигня, что их на земле перед запуском долго и тщательно проверяют на устойчивость и совместимость, ТУТ одно, а ТАМ другое. Кто-то захотел пораньше вернуться домой (а полётные полностью получить, форс-мажор наверняка предусмотрен), проковырял в обшивке дырочку и… будьте любезны.

Знаете, что напоминает? Космический фильм с Брюсом Уиллисом, где гулеванит брошенный на орбите российский космонавт с водкой, отвёрткой и ушанкой. Только он тогда воспринимался грязным политическим пасквилем от первейшего идеологического противника… а здесь свои цинично приложили.

Этот сверлёж дырок на орбите, конечно, запустил целую серию хохм. Для чего шурупчик понадобился? Чтобы повесить портрет Путина, ведь МКС фактически выполняет роль офиса российского представительства на околоземной орбите. Или для иконы, где ещё думать о бренности бытия, как не ТАМ. Или для ковра на стену – создать свой маленький мещанский уют… опять же детство вспомнить.

Интересно, почему сразу не перевели стрелки на американцев-вредителей, из модуля в модуль шастающих? Или эта версия ещё впереди?

Эксперт-парламентарий, в своё время проведший в космосе 167 суток без перерыва (представляете, как успел облучиться), объясняет свою версию тем, что любую маломальскую трещинку в корпусе зафиксировали бы и устранили ещё на земле. Безусловно… если бы было кому. Вот предложение по работе от Государственного ракетного центра имени академика Макеева, что расположен в г. Миасс (Челябинская область). Там специалистам-инженерам с опытом работы в ракетостроении предлагается от 10 до 12 тысяч в месяц в зависимости от специализации. Да, скорее всего это голый оклад, но со всеми возможными накрутками вряд ли выйдет больше 40 тысяч в месяц. И какое качество труда вы собираетесь требовать от людей, проживающих не в самом благополучном во всех смыслах городе, за такую зарплату? Давайте спускаться с небес на грешную землю и поменьше думать о призвании и почёте профессии.

Да и Комиссия, проверяющая земную версию инцидента, склоняется к мысли, что трещина в обшивке появилась ещё во время сборки летательного аппарата. По их версии, виновник, по-простецки говоря, забздел сообщать, сам её заделал и никого не предупредил. Слишком просто, считаете? А версия о космонавте, сбегающем с околоземной орбиты, как двоечник с урока, намного солидней?

На самом деле в интернете можно найти свидетелей того, что даже в НПО «Энергия» у нас многое делается тяп-ляп и клеится на соплях (прямой аналог с случившимся на МКС). А почему нет, если мы также свои «Лады» собираем, их потом банками с болтами называют. Думаете, на космос другие руки работают? Везло, везло… но однажды не повезёт, как тому же Комарову.

И кто знает, каких собак в этом случае повесят на Рогозина, как руководителя «Роскосмоса». Вот он и прикрывается… уже о диверсии заговорил, типа у российской части экипажа с американской в последние дни были тёрки, и те решили нам навредить. Сомневаюсь, чтобы в НАСА набирали камикадзе… у коллективной работы в космосе совсем другие законы.

Что можно посоветовать нам всем в подобной ситуации и при такой постановке вопроса? Молиться… а что ещё остаётся с такими начальничками, как Рогозин.

P.S. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Который по мудрости создал станцию "Союз" и сотворил в нем многочисленные отверстия и полости. Открыто и известно престолу славы Твоей, что, если бы отворилось одно из них или замкнулось одно из них, нельзя было бы существовать и устоять перед Тобою ни часа!

Региональные новости

Архангельская область: Ни слова о выборах!

Очень хочется высказаться на тему выборов.

Про всех мироновых-сурайкиных, зарей-закатов, приставов-кухмистеров, широких-узких и прочих перевертайло.

Но нельзя, сегодня нельзя, нарушает законодательство.

Поэтому остановлюсь на теме, на которую в предвыборном раже не обратили должного внимания коллеги-журналисты. Господа, нюх совсем потеряли? Выборы – вещь проходящая, а вот укрупнение регионов надолго, если не навсегда.

Я бы сам не обратил. Разговоры о вхождение богатого Ненецкого округа обратно в бюджетную Архангельскую область слышу с момента своего приезда сюда. По-моему, это был основной камешек раздора в отношениях областного Ефремова с окружным Бутовым. Когда последний слетел с поста, свет в конце тоннеля должен был бы появиться… если бы губернаторское кресло не занял молочник Киселёв. Настолько никакой, что даже его бывший покровитель Баринов, как раз победивший на выборах в НАО, стал ярым противником слияния – мой ненецкий народ никогда за это не проголосует.

А с чего бы ненецкому народу голосовать? По России прокатилась небольшая волна укрупнений, но там маленьких и бедных присоединяли к большим и самодостаточным, и никак не наоборот.

Поэтому и после Баринова все окружные главы успокаивали (перед очередными выборами) своё ершистое население – пока мы губернаторы, никакого объединения. Ну, чисто Путин об увеличении пенсионного возраста.

Да, результат подобного референдума в Нарьян-Маре можно предсказать, не будучи Нострадамусом. Если его проводить… а если обойтись без этих демократических глупостей? Никакого присоединения… только создание макрорегионов. Подразумевает такая форма всенародный референдум? Сомневаюсь…

И я бы не обратил должного внимания на сообщение. Если бы не авторство ИТАР-ТАСС, куда уж компетентней. Если бы эта новость не попала в губернаторскую рассылку, такой чести удостаиваются единицы. И если бы к Архангельску и Нарьян-Мару в компанию не добавился Сыктывкар. А это уже тянет на сенсацию.

Как и такая фраза: …слияние этих регионов — вопрос уже решенный, при этом на стадии обсуждения находится предложение по присоединению к ним Архангельской области, инициатором которого стал губернатор этого региона Игорь Орлов.

То есть, если Игорь Анатольевич сам всё это затеял, логично предположить, что у него есть гарантии – именно Архангельск станет административным центром укрупнённого региона. С ним самим во главе? Тогда откуда все эти разговоры об его уходе на повышение в федеральные министерские структуры? Причём он сам, худо-бедно, второй срок дорабатывает, а комяцкий Гапликов да ненецкий Цыбульский вообще новички, никак ещё себя не проявившие.

Зато вся эта губернаторская тройка относится к понятию варяги. Сомневаюсь, что даже под масштабную административную реформу кто-то будет опять отменять прямые выборы глав регионов, в оправдание такого шага бог знает, что должно случиться, представить страшно (по прошлой аналогии). Скорее всего, будет предложена крупная объединяющая фигура федерального значения, чтобы компенсировать её незнание местных условий своими прочими заслугами. Опять же трудно представить кого-то конкретно…

Мне видится, что НАО от этого объединения только потеряет. Потому что Нарьян-Мар ни при каких обстоятельствах не сделают столицей… бабло же будут делить или в Архангельске, или в Сыктывкаре. Не спешите морщиться и безнадёжно махать рукой, что-то перепадёт и населению, а не только самим делителям. Хотя бы за одно молчание… посмотрите, как спокойно ведёт себя в политическом смысле население богатенького Салехарда. Заодно выиграют СМИ будущей столицы макрорегиона, другие учреждения и заведения. За счет загнивания тех, что в одночасье окажутся на периферии нового административно территориального образования. А разве у нас по другому когда- то было?

Но, может быть, я опять сгущаю? Посоветуюсь-ка с коллегами по «Вольному делу»:

Николай Прокофьев (Архсвобода)

Я думаю, что речь идет про федеральные округа. Их сделают меньше и самих округов, соответственно, будет больше. Эта реальность кажется мне вероятной.

Теперь о маловероятной версии - об укрупнении регионов. Шансов на этот вариант около процента. Там сложная юридическая процедура. Сейчас это просто не кажется реальным. Вот речь о некоем поступательном движении может идти - например, окончательное и бесповоротное решение вопроса с субъектами-матрешками. Я вообще не отношусь к НАО как к субъекту - некое странное образование с крохотными населением и гигантской бюрократической надстройкой. Конечно же НАО должно быть приравнено к району.

Но даже если потеоретизировать. Это как порукоблудить. Но можно. Архангельск, Сыктывкар, Нарьяна. В один субъект. С точки зрения экономики - стопроцентный плюс. Но управляемость внутри большого субъекта всю экономическую целесообразность тут же дезавуирует.

И главный вопрос - где столица. Ибо, где столица, там и бюрократия, там финансы, там развитие. Как только не столица - сразу заштатная тьмутаракань. Географически Архангельск посередине. Ясно, что не Нарьяна. Но Сыктывкар богаче. Безусловно столицей надо именно поэтому делать Архангельск - раскулачивание Коми и вдыхание жизни в увядающий поморский край.

Илья Азовский (Эхо севера)

Разговоры об укрупнении регионов РФ идут давно. Мы, регионалы, внимательно следим за движениями Кремля в этом направлении. Нового ничего нет... Центральная (московская) власть становится все слабее, и реально хочет за счет "укрупнения" регионов укрепить "ручное управление" огромной нищей территорией с вымирающим и от того - все более "центробежным населением".

Сейчас речь идет об очередной инициативе /проекте в кулуарах российской власти. ...Проект «Стратегии пространственного развития» Минэкономразвития, предлагающий новое разделение территории России на 14 макрорегионов.

Экономисты говорят об экономической пользе. Политика - о политической. Нам же - людям, населяющим все пространство реальной (не московской) России, от всех этих проектов зажравшихся кабинетно-кремлёвских тварей ни тепло, ни холодно...

Вообще, в очередную предагональную фазу существования империи, ...которая вот-вот наступит.., выдумки давно оторванных от реальной жизни Кремлевских выдумщиков, сулят населению русской провинции одну только головную боль.

Андрей Рудалёв (Беломорканал)

Это еще один бездарный мыльный пузырь, который надувают власти, чтобы пустить пыль в глаза. Симулякр.

Все это показатель того, что они не знают, что делать с Севером, кроме как качать из него природные ресурсы, бросая здесь лишь подаяние – крохи на бедность. Высасывая из Севера все, они воспринимают его обузой. Хотя нет, точку роста все-таки прощупали – сделать здесь всероссийское отхожее место. Может именно на этой основе и говорят об объединении регионов.

Циники, бездари и бездельники. Из народа пьют кровь, из регионов - ресурсы. Что они еще могут? Только испражнять очередной бред.

И тем не менее…

Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD