Итоги недели с 27 августа по 2 сентября 2018 года

Сегодня в Итогах:

- Такой народ – часть молдаван грезит о вхождении в «Великую Румынию»;

- Как Боря с Билли разговаривал – американцы выложили новую версию явления Путина;

- Ожидаемые итоги – президент решил, что на севере проживают одни малочисленные народы.

Международные новости

Молдавия: У европейского забора

Давно не писал про Молдавию.

Не потому, что не хотел, повода не было. Эта бедная сельскохозяйственная страна, с проблемным Приднестровьем и цыганистым населением, почти совсем исчезла из новостных лент.

Впечатление было, что там всё наладилось. Чуть менее двух лет назад к власти пришёл демократическим путём (то есть, через выборы, а не переворот) левый социалист Игорь Додон. Ещё не коммунист, но ярый противник вхождения в Румынию, старой мечты всех молдавских правых реакционеров.

Тогда Додон воспринимался в России, как фруктово-овощной Трамп, столько на него возлагалось надежд. По крайней мере, российское телевидение всё именно так преподносило. Ну, когда ещё в современной истории нашего отечественного ТВ только что избранный глава вполне суверенного и всеми признанного государства (не путать с непризнанными) в свой триумфальный вечер выходил на связь со студией всем поднадоевшего теледолдона Соловьёва и чуть ли не присягает на верность Путину?

Нам подарок? Скорее, предостережение местным недругам – смотрите, шпана, кто у меня «крыша».

Тут надо вспомнить, что разрыв между победителем и его оппонентом во втором туре, бывшем министром обороны Майей Санду (женщина на таком посту по-модному, по-европейски) был всего 6 %. Вот для наглядности – 53 на 47. То есть, симпатии нации при средней явке (велик процент тех, кто «никому не верю, все проходимцы») разделились почти пополам. За Додона голосовали те, кто разуверился и в проекте «Великая Румыния» и в скорейшей евроинтеграции. За даму, демонстративно плохо говорящую по-русски, отдали свои голоса, кто мечтает гастарбайтором в Европу. И не только в Португалию, где плюнешь на улице – обязательно на ботинок молдаванину попадёшь. Что ж, обычный расклад для общества, где нет единой политической доминанты – сейчас одни ломят, а через четыре года другие. Так же и США живут, которые сами с усами… не то, что Молдова.

Я с самого начала скептически отнёсся к восторгам наших карликовых политиков и пикейных жилетов телеэкрана в отношении этого Додона. И фамилия как-то подозрительно рифмуется, и реальных возможностей с гулькин… это место. Молдавия давно интегрировалась в западный мир самым доступным и надёжным образом – там практически в каждой семье есть кормилец, кто евро из-за бугра присылает. Впрочем, обязательно есть и такой, кто шлёт рубли… вот только войти в состав России Молдавии не предлагают и вряд ли предложат. Что же касается Приднестровья, перед которым у Москвы есть свои обязательства, то оно давно привыкла к сомнительному статусу непризнанности и даже находит в нём свои плюсы.

И вот началось - В воскресенье тысячи манифестантов в течение всего дня проводили марш по центральным улицам Кишинева, а затем - митинг протеста. Акцию организовали партии "Платформа "Достоинство и правда", "Действие и солидарность" и Либерально-демократическая партия Молдовы.

Это они так День независимости празднуют.

С чего вдруг? А с того – ожидания опять не оправдались. И виновным считается правительство во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком. А ожидания были на полную и скорейшую евроинтеграцию, эту известную мантру последнего двадцатилетия.

Да-да, понимаю ваше удивление. Но это нормальный демократический изгиб, когда президент пророссийский, а премьер – прозападный. При удачном раскладе, может приносит неплохие дивиденды – один сосёт из России, другой из Брюсселя. Но для этого не только рабочие губы нужно иметь, но и светлые головы.

Не просто пошумели и разошлись, вплоть до стычек с полицией, у молдаван есть такой опыт. Со своим национальным колоритом - Протестующие скандировали: "Долой правительство", "Долой мафию", "Воров в тюрьму". Несколько десятков молодых людей играли на барабанах и дудках, били по кастрюлям и тазам, скандируя "Так звучит демократия!". Выкрики манифестантов заглушал военный оркестр. Короче, почти «Трембита», помните такую советскую кинокомедию?

Только это уже было, было. Молдавские волнения нулевых некоторые наши перебздевшие политологи сравнивали с украинским майданом и с грузинской революцией роз. Однако молдавские оппозиционеры из тех, кто действительно хотел радикальных перемен, лишь вздыхали - «Мамалыга, хотя тоже кукуруза, но не попкорн - она не взрывается».

Это национальный диагноз. Мало кто сегодня помнит, что в 89-ом году уличные беспорядки в Кишинёве проходили по тбилисскому сценарию. И ответ властей был не менее жесткий, чем в Грузии, разве что, без трупов обошлось. Всё руками милиции… а руководил молдавским МВД товарищ по фамилии Воронин, ставший через несколько лет президентом независимой Республики Молдовы. В какой другой бывшей советской республике мог произойти такой карьерный взлёт у вчерашнего душителя гражданских свобод? Разве что в РФ… и то сомневаюсь.

Всё-таки молдаване пытаются доказать, что они способны на многое. Если не на вооружённое сопротивление, то на масштабный мирный протест, способный всколыхнуть не только кишинёвские вузы, но ПТУ Бендер (это я утрирую). Однако, хоть в этот раз на центральную площадь города вышли одновременно и правые и левые радикалы, ничего майданистого у них объективно не получилось.

А всё из-за идеологической неразберихи.

Правые, понятное дело, протестуют под флагами Евросоюза. Но, если им вдруг удастся взять власть, нынешнее правительство тоже выйдет под такими же флагами. Так кто против кого борется… больше похоже не на идеологическое противостояние, а на бандитские рамсы.

Кстати, значительная часть нынешней Демократической партии Молдовы (они относят себя к левоцентристам) — перебежчики из компартии. Что не мешает официальным представителям Молдавии в ООН требовать принятия антироссийских резолюций, а министру просвещения Молдовы («левоцентристке») на митинге по случаю Дня независимости республики призывать гостей «отдать должное своей румынской идентичности».

Вот где главная молдавская засада – движение унионистов. Это, пожалуй, единственная из республик бывшего СССР, значительная часть населения которой стремится к потере независимости – влиться в Румынию. Последняя, кстати, неоднократно подтверждала, что не претендует на территорию Приднестровья и готова обсуждать дальнейшую судьбу Гагаузии – автономии на юге Молдавии, населенной гагаузами, тюркоязычным православным народом. А эти позиции, как раз, устраивают Кремль. Так что возможны варианты.

Только мне кажется, что и на этот раз забродившая «Изабелла» просто скиснет. Такой народ…

Федеральные новости

Политика: Дела давно минувших дней

Он не сделал нашу жизнь легче. Он просто сделал нас и нашу страну другими. Он дал нам право выбора. Научил понимать, ощущать и ценить Свободу. Нам повезло со вторым президентом, но и второму президенту повезло с ценами на нефть. А еще повезло оппозиции. Будь Путин у власти в 93-ем, несколькими танковыми выстрелами по Белому дому дело бы не кончилось. Вы в глаза его взгляните...

Эти слова автор написал в апреле 2007-го на смерть Бориса Ельцина («Смутное время чудес Царя Бориса»). Был ли первые президент России моим кумиром? Отнюдь. На месте главы новой демократическо-капиталистической России я предпочёл бы видеть фигуры интеллектуального уровня и биографий академиков Сахарова и Лихачёва. Однако понимал, что в российских условиях принять страну может только решительный винтик из советской системы. У которого команда состоит не только из разрушителей (кем по определению является любой диссидент). Что поделать, если не в Чехии родился, где на первых порах романтик-идеалист Гавел мог править.

В 96-м году я сознательно и от чистого сердца (помните – «Голосуй сердцем!»?) агитировал за Бориса Николаевича, понимая, что приход к президентской власти коммуниста Зюганова, если и не вернёт социализм в его уродливом советском варианте, то приведёт к очередному переделу собственности в пользу глубоко несимпатичных мне людей.

Но к 2000-му стало ясно – с этим надо что-то делать. Люди стали привыкать к капиталистическому образу жизни, обрастать имуществом… количество недовольных компенсировалось числом «в основном довольных». То есть, опасность реставрации прежнего строя стала не столь угрожающей. А первый президент к этому моменту уже растерял и ресурс, и первоначальное обаяние, и гибкость в членах - не поплясать козлом на эстраде, ассоциации с ним всё больше в сторону кремлёвских старцев.

Стало ясно – нужна замена. В кругах московской интеллигенции пошли разговоры на тему – а почему не Ходорковский или Абрамович… ну, по факту? Впрочем, дальше кухонного трёпа это выходило… понимали, тут и сотнями коробок из-под ксерокса не обойдёшься. Как и в случае с Чубайсом, на которого многие делали серьёзную ставку. Но явление Путина, как козырного валета из рукава неизвестного массам шулера, было почти для всех сюрпризом. Да, противоположность Ельцину во всём, прежде всего, поведенчески и внешне… но это было объективно – чтобы запутать протестный электорат. И одновременно месседж сторонникам капитализма – если САМ его рекомендует, значит, политический курс не изменится. Вот так выборы и выигрываются при малых деньгах (последнее говорю со всей ответственностью, ибо почувствовал на себе).

Одна из главных загадок времён правления Ельцина – кто ему порекомендовал Путина (вторая по значимости тайна, на мой взгляд, как избежали крупномасштабной гражданской войны в начале 90-х). И вот, не к какой-либо дате, а вдруг, в американской прессе появляется расшифровка телефонных переговоров Ельцина с коллегой Клинтоном (помните такого?). 8 сентября Ельцин так сообщил Клинтону о своем преемнике Владимире Путине: "Вскоре, в ближайшие дни, вы встретитесь с Путиным... Пока же я хотел бы рассказать вам о нем, чтобы вы знали, какой он человек".

И дальше следует пояснение, что он «очень основательный». Путин, то есть. Уверен, американцы этому тезису поверили, легковесные в КГБ не служили.

А вот развёрнутый текст: «Мне понадобилось много времени, чтобы обдумать, кто может стать следующим российским президентом в 2000 году. К сожалению, на тот момент я не смог найти кого-либо из действующих кандидатов. Наконец, я наткнулся на него, на Путина, и изучил его биографию, его интересы, его знакомых и т.д. и т.п. Я понял, что он надежный человек, хорошо разбирается в том, что находится в его сфере ответственности. В то же время он обстоятельный и сильный, очень общительный и может легко входить в контакт с потенциальными партнерами. Я уверен, что вы найдете его высококвалифицированным партнером. Я глубоко убежден, что его поддержат как кандидата в 2000 году».

То, что Путина поддержат, и в обществе мало кто сомневался, даже часть коммунистического электората проголосовала за него. По той простой причине, что многие уже вписались в систему и не хотели никаких перемен (я, теперешний, их хорошо понимаю). Зато были разочарованы те, кто ковал победу на тех первых выборах. За очень маленькие деньги, да ещё и кидали при окончательном расчёте. Сам был свидетелем, как из Красноярского штаба кандидата Путина пиарщики, узнав региональный бюджет кампании, чертыхались и перебежками в штаб кандидата Тулеева… вот где денег не жалели.

Далее в тех же документах виртуальный Борис Николаевич открещивается от того, что Путина ему предложил Березовский, мол, они с БАБом за одним столом ни разу не сидели (на одном поле, как я понимаю, тоже). Ну, не знаю… однако по путинским штабам все указивки в части агитации рассылались от имени Глеба Павловского и Ксении Понамарёвой, штатных пиарщиков тогдашнего главного акционера ОРТ. Неплохо знаю эту систему изнутри… что-то тут не то.

Зато всплывает фамилия Волошина, тогдашнего главы кремлёвской администрации. Якобы он и представил Путина семье, хотя в конце 90-х вся продвинутая Москва говорила о том, что Стальевич двигает в преемники Чубайса. Ну, допустим… тайна толкача Владимира Владимировича всё больше покрывается густым туманом.

А ещё всплыло имя Немцова. Борис Николаевич признаётся, что рассматривал его в роли своего преемника… но что-то сломалось. Что – не уточняется. Я, например, слышал версию, в которой первому президенту подсунули видеозапись из сауны, на которой Борис Ефимович отдыхает… скажем так, не с теми, с кем приличествует будущему главе государства. Ну, не за демократические же взгляды он его отставил, ей-богу! В любом случае, Немцов никогда не был Путину конкурентом… и это нам тоже стоит запомнить?

От всего набора выданных на гора сенсаций у меня сложилось устойчивое ощущение, что самая неожиданная сторона предоставила сведения, играющие в плюс именно действующему. Правдивы они? Ведь обнародована стенограмма, а не магнитофонная запись, на которой при желании можно провести экспертизу голосов. Вот и экс-советник Клинтона по России сомневается слишком дружескому и доверительному тону этих двух очень разных людей. Причём говорит в основном Борис, не самый речистый по жизни, тем более, в 99-м. А Билл только слушает и вздыхает – really? Holy shit!

Впрочем, какая разница – правда или вброс? На нашем пенсионном возрасте по любому не отразится…



Региональные новости

Архангельск: О строительных комплексах… и комплексах вообще

Всего неделя до выборов. Но говорить я буду о женщинах.

Нет, не тех, кому наш справедливый президент скостил три года трудового стажа, напомнив мужскому населению, кто у нас детей нянчит, белью стирает и по магазинам бегает. Сексизм, скажете? Нет, просто Россия патриархальная страна, как жили деды-прадеды, так и продолжаем жить, в тех же понятиях.

Я тоже о сексизме В рекламе.

Новость, быстро облетевшая все федеральные СМИ – в Архангельске унижают женщин с маленькой грудью. Унижают особо циничным образом посредством публичной рекламы в СМИ и на улицах города. К такому выводу пришло региональное УФАС, рассмотрев со всех сторон рекламу строительного холдинга «Аквилон Инвест».

Рекламе, кстати, несколько месяцев… а сигнал (донос) поступил только что. Не знаю, возможно у них там так принято – реагировать на сигналы, самим инициативу не проявлять. Но, согласитесь, нелогично выглядит – запрещать, когда все женщины города с нулевыми и первыми размерами уже ходят закомплексованными.

Крупнейший в регионе строительный холдинг на предъявляемые ему претензии лишь пожал плечами – «Закона о рекламе» мы не нарушаем… остальное дело вкуса, чей-то бурной фантазии и маниакальной обидчивости. По большому счёту, строители должны ещё и поляну накрыть жалобщикам и антимонопольщикам – если кто-то до сих пор не обратил внимание на новостройки от «Аквилон Инвест», то теперь обязательно заинтересуется, что там маленькое (цены), а что большое (метраж). Ведь именно это в рекламе и главное.

Просто пожившие при социализме поколения к этому не привыкли. Самый распространённый слоган моего детства-юности – «Летайте самолётами «Аэрофлота»… как будто было ещё чем летать. Или «Храните деньги в сберегательной кассе»… единственная советская альтернатива постельное бельё.

Это потом попёрло, с приходом изобилия. И уж рекламщикам пришлось расстараться, чтобы измученный «Байкалом» потребитель мог отличить «Pepsi» от «Cola», по мне их вкус одинаков. Кто-то предпочитает строгое, кто-то фривольное… лишь бы закона о нравственности не нарушило.

Но в этом случае разговор о штрафах. Дело даже не в деньгах, а удару по репутации – такие солидные люди и допускают насмешку (оскорбление) над целой группой товарищей. А как ещё расценить формулировку - реклама указывает на "физические недостатки у женщин (маленькая грудь)".

Вот тут можно спорить до посинения. Когда-то дородные пейзанки действительно презрительно бросали в спину худосочным городским фифам – «Доска, два соска и попка с кулачок» (не говоря уже о временах Рубенса). Однако время приносит новые стандарты женских прелестей… многие мои знакомые барышни наоборот гордятся своим первым номером лифчика и отзываются о покупательницах четвёртого, как о «ходячих молочных фермах».

Что касается вкуса… Наверное, такая солидная компания как «Аквилон Инвест» с её объёмами строительства и, соответственно, продаж в состоянии провести грамотный маркетинг. Вы думаете, покупателя может завлечь своими прелестями только Мерлин Монро? Как раз наоборот, ему милее соседка Маша с таким знакомым тазиком фарша на воскресные пельмени.

Остальное, дело вкуса, тут и веганы-сыроеды могут в суд подать, требуя заменить мясной фарш бананами. Но устраивать из каждой подобной жалобы судебное разбирательство…

Неужели кому-то делать нечего? А люди строят…

И всё-таки о политике.

Самое обсуждаемо событие уходящей недели – обращение к нации президента Путина по поводу пенсионной реформы. Все его ждали, все обсуждали, на что-то надеялись.

Единороссы, кстати, не исключении. Ведь именно они оказались крайними под самые осенние выборы, когда из Москвы пришёл строгий приказ – утверждать и одобрять на местах. Как поведёт себя пенсионер, самый дисциплинированный избиратель, но при этом самый активный член гражданского общества? Даже удивительно – люди давно вышли на пенсию и при этом выходят на акции протеста. А это, по-моему, из той же серии, как они своих непутёвых отпрысков до старости последних подкармливают. Вот и сейчас готовы намертво стоять, чтобы детинушки пораньше на заслуженный отдых выходили.

«Вот приедет барин, барин нас рассудит», наше вечное некрасовское. Если судить по постам в соцсетях, народ в основном ждал, что президент отменит реформу к бениной маме – «как жили, так и будем жить» - только прибавки к пенсиям оставит. Из каких внутренних резервов деньги возьмутся, народу наплевать… он же простой.

Мне же казалось, что глава государства, зная, что он последняя инстанция надежды, даст серьёзные послабления практически по всем позициям, но от основной канвы не отступится. Иначе по логике надо всё правительство, всех разработчиков реформы отправлять в отставку как непрофессионалов, провокаторов и врагов народа. На тоже самая надеялась и партия власти. Особенно на местах.

Из интервью агентству REGNUM видного архангельского единоросса депутата Александра Дятлова: Мы, со своей стороны, ещё в июле от имени сторонников партии «Единая Россия» в Архангельской области направили свои предложения, а частности о необходимости сохранить текущий пенсионный возраст для жителей арктических регионов.

И вот прозвучало. В курсе, наверное, как они наперегонки кидаются комментировать любое подобное обращение Путина, какой шквал аплодисментов? А тут осторожная тишина, комментируют только те, кому молчать по должности не положено.

И я их понимаю. Потому что… нет, не в шоке, в недоумении. С моей точки зрения политтехнолога, Владимир Владимирович с таким рейтингом народного доверия мог просто проникновенно сказать – потерпите, ситуация в экономике сложная, вот подпрыгнем-перепрыгнем Америку, всё обратно вернём. Народ вздохнёт и стиснет зубы, терпеть не впервой.

Однако в четверг нам долго объясняли, почему нельзя вводить прогрессивный налог. Я сам против него, ещё не избавился от мечты когда-нибудь стать миллионером (долларовым), но тут вопрос тактики. Тем более не понял, почему нельзя тряхнуть нефтегазовый сектор (потому что сам не нефтяник). А уж насчёт переучивания людей предпенсионного возраста на более востребованные специальности… на какие – разносчиков пиццы? Или курсы квалификации дворников в конкуренцию таджикам… так это только московско-питерская проблема.

Что касается наших, архангельских заморочек. Лично я не услышал от президента, что сохранится пенсионный возраст всем северянам, разговор шёл только о коренных малочисленных народах Севера. Поморам он теперь точно не светит, на них не рассчитывали. Да и как докажешь свою принадлежность к тому или другому этносу без пятого пункта в паспорте?

Да, было сказано о сохранении региональных льгот. Но обращался с этим президент не к федеральному правительству, а к губернаторам. Что, по моему мнению, ясно говорит – всё из местных бюджетов. Догадываетесь, каков будет ответ на местах?

С другой стороны, если удовлетворить запросы всех и каждого, зачем вообще было затевать реформу? Чтобы развеять эти сомнения, я обратился к участникам «Вольного дела» - что они услышали в обращении президента.

Вот что:

Илья Азовский (Эхо севера)

Я что ожидал услышать, то и услышал. Единственное, что я жду и жду с нетерпением это нескольких показательных порок. посадок, разоблачений. Того, что в народе называется ПОРЕВО.

Правительство все сделало бездарно, оно даже правильно и красиво объявить не смогло. Беспомощный и тупой сброд.

Путин, как обычно, красава - расчесал грамотно. Убедительно. Особенно цифры ежедневных потребностей в выплате пенсий. Шок. 6 млрд в день! После этого слабо верится в прогресс на 1/6 части суши. Страна на пенсии.

Обнадежило анонсированное Путиным раскулачивание Пенсионного фонда. Я жду, что раскулачивание коснется не только дворцов, но и начальственных клерков Пенсионного фонда, их зарплат и пиар-бюджета Пенсионного фонда. В Архангельске твари башляют телевидению по 300 тысяч в месяц. Это мои деньги.

В целом я Путиным доволен, опять выкрутился. И есть только одно НО, которое мне противно: а почему увеличение пенсионного возраста не коснулось полиции? Чем полицейские больше устают, чем обычные неполицейские граждане, каким местом? Начальственных жоп в полицейских управах сотни тысяч. И почему-то их не коснулось. Страдать так всему народу. Или полиция с армией уже не народ?

Николай Прокофьев (Архсвобода)

Все понятно... На пенсию будете выходить позже, так как жить стали слишком долго. (В.В. Путин) А, в принципе, я еще накануне позорного Пенсионного блеяния Вождя написал в «телеге», что именно скажет по Пенсионной реформе ВВП. Ни вашим, ни нашим. Ни рыба, ни мясо... Он это и сказал. Жаль, что я угадал...

Андрей Рудалев (Беломорканал)

Путин пошел на амбразуру. Ну да, об этом уже написал Дед (Э. Лимонов). Надо ли было это? Не уверен. Президент показал свои волевые человеческие качества, он взял ответственность на себя. Общество это оценило или нет. Все ждали игры, но игры не произошло.

Надо ли все это было делать Путину? Сложный вопрос. С одной стороны, он - практически монах, достиг высоких степеней просветления и во многом отрешился от мира. С другой, в его тени и под крылом привыкли пастись ватаги упырей, которые продолжают дербанить страну, как и в девяностые. Вот бы где провести дезинфекцию, вместо этого президент создал вновь им тень, а может быть надо было расстрельные тройки? Нет?

Сравнил ведь он девяностые с военными годами. Сколько людей порешили и изничтожили, демографический провал... И что с того? Кто за это ответил? Ах и ох, репрессии не наш метод, поэтому ответят самые незащищенные, тем более что у нас капитализм: давайте, выворачивайте карманы, если хотите дожить до старости! И вывернут, а на местах помогут.

Вот и губернатор Орлов стал наизготовку с верными "слугами народа". Готовы самолично людям карманы выворачивать. Ответственные товарищи... Но хотелось от президента услышать о справедливости. В России люди готовы на многое ради справедливости, но даже намека на нее не показали. Хотелось бы услышать о том, что такое хорошо и что плохо, почему это "плохо" под кожей у нас сидит и кровь сосет, а настоящие люди на передовой гибнут. О многом хотелось услышать.

Но то, что мы хотим услышать, надо самим во весь голос произносить, иначе будут нашептывать упыри, которые прячутся в тени и делают свои подкожные дела. В Архангельской области они сейчас забегали и усиками заводили. Не дихлофосом их приструнили, а выборы почуяли, значит, еще поживу. Как всегда...

Видите, вроде бы из одной Ассоциации, а так по-разному слышим. К ЛОРу, что ли, сходить всем коллективом.

Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD