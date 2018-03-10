Итоги недели с 28 мая по 3 июня 2017 года

Сегодня в Итогах:

- Три выстрела в спину либерализма – почему не убивают журналистов из патриотических изданий;

- Культурный эксцесс – президент Путин имеет влияние даже на вандалов;

- Доносы наших дней – из архангельской журналистки медики пытаются сделать израильского наймита.

Международные новости

Украина: Не стреляйте в журналиста

Этот материал был написан за пару часов до чудесного воскрешения журналиста Бабченко. Теперь те, кто сутки по нему слёзы лил, его же проклинают за такую подставу. Но ведь прикольно было, душевно… сами почитайте.

На Украине убит журналист. Так и тянет написать очередной, слишком часто это стало случаться. Помните надпись в салуне на Диком Западе»: «Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет». В нашей профессии тот же случай – пишем то, что лежит на душе. Если, конечно, ты не прессрелизчик, эта категория вообще не рассматривается.

Три пули в спину Аркадию Бабченко. Жена спрашивает: «Знаешь такого?». - «Может, Бабицкий?», - я с трудом вспоминаю. Что-то читал, из оппозиционного. За это и убили. А как ещё, если не ограбили?

Произошло в Киеве, но до сих пор внутреннее ощущение, что у нас. При советской власти журналисты тоже гибли, но редко и в горячих точках по всему миру. Впрочем, я слышал, что в СССР их тоже убивали, только нам про это не рассказывали. Профессиональный риск. Когда надо кому-то заткнуть рот, чтобы избежать разоблачения, это самый проверенный вариант. Но это ж надо залезть так глубоко!

Помню шок от убийства Димы Холодова, я как раз снимал безобидную с политической точки зрения «Спид-инфо-видео». Наглое такое – взорвали самую популярную московскую редакцию. С заказчиком вроде всё ясно с самого начала – на хвост наступал Министерству обороны, лично Павлу Грачёву («Паше-Мерседесу»). Исполнители, соответственно, оттуда же - зачем искать киллера на стороне, когда их полно в твоём ведомстве. «Московский комсомолец» в середине 90-х ого-го какая сила. И… ничего. Не доказали. По ходу, Грачёв не врал, когда утверждал, что никакого Холодова не заказывал. Заказать – значит оплатить работу, оговорить нюансы исполнения. А человек мог в сердцах бросить: «Да заткнёт кто-нибудь этого борзописца?!» Кто-то оказался в тот момент рядом и принял как указание к действию. Не за плату, в качестве презента начальству. И что, за всех таких исполнительных отвечать? Дело Холодова так и осталось резонансным висяком. А счёт профессиональным потерям открыт.

За ним последовал Влад Листьев. Но тут ни у кого никаких сомнений – деньги… ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ.

Украинский журналист Георгий Гонгадзе. Как из фильмов ужасов, с отрубанием головы. Тогда пошли разговоры – зачем эта показуха? Хотели заткнуть – железной трубой в тёмном подъезде и свалить всё на гопоту.

Анна Политковская. Я тот материал назвал – «Контрольный плевок в лицо». Всем нам, творческим, думающим вразрез с генеральной линией. Следы ясно вели на Кавказ… дело… аресты… следствие… пшик.

Павел Шеремет. Чуть ли не двойник Бабченко. Много шума, обвинения в адрес Москвы и САМИ ЗНАЕТЕ КОГО. По-моему, так и не выяснено – Шеремета ли взрывали, или он неудачно для себя оказался на месте своей гражданской жены Алены Притулы, имеющей славу главной стервы украинской журналистики.

Это я вам только самые громкие имена перечислил. И если информационная опасность журналистских расследований Холодова и Политковской мне более-менее понятна, то двух последних ну никак. Шеремет вообще плохое впечатление производил – заносчивый и обидчивый, такие в профессии неприятны. Сладить с такими нет ничего проще – немного подпоёшь, покажешь медный грош… все рецепты в фильме про Буратино.

Но я читаю про Бабченко. И проникаюсь. Человек не просто так – чеченскую войну прошёл, на которой писать и торкнуло. У таких людей своё знание, свой взгляд на чёрное-белое. Аркадий воспитывает… о, господи… воспитывал приёмных детей, из детдома, с разными отклонениями в развитии. Это будет делать плохой человек с подлой душонкой?

Да, резкий в высказываниях. У талантливых, самодостаточных людей это сплошь и рядом, ибо только бездарности мечтают сидеть спокойно на пресс-релизах, что и демонстрирует журфак САФУ. Читаю из ещё живого Аркадия: Черта им лысого. Я выживу. Я переживу все эти их долбаные войны. Переживу Донбасс. Третью чеченскую. И все другие новые локальные, которые они еще успеют затеять в своей агонии. Переживу путинизм. Кадыровщину. Русский бунт, бессмысленный и беспощадный, к которому они так упорно толкают страну. Алкоголиков с автоматами на блокпостах. Одно большое ДНР на шестой части суши. Переживу политические репрессии и террор. Центр "Э". Посадки. Гулаг. Мракобесие, ксенофобию и ненависть. Переживу всех их антимайданы и смершы. Хирурга, Милонова, Мизулину и Лаврова. Вместе взятых. Я буду жить долго-долго. Сидя на берегу реки. Глядя, как все это проплывет мимо меня. И что не так? Я всё то же самое могу от себя повторить. Особенно по части Милоновых-Мизулиных. Поэтов давно не убивают. Теперь убивают журналистов. С любой стороны конфликта (это я о Донбассе).

Мои друзья пишут о Бабченко. Андрей Рудалёв, знавший его лично: Все эти годы мне было его жаль. Жаль за его речи и поступки. Все-таки думаю, что они были заряжены, скорее всего, окружением, средой, в которую он попал. Где пускали по венам тяжелые идеологические наркотики, где невозможно было высказывать какие-то иные мнения. Что ж, тоже свой взгляд очень идеологизированного, но в другую сторону, человека, и я не очень понимаю, причём здесь наркотики. Почему не портвейн?

Орлуша (Андрей Орлов):

Шёл за хлебом, а вышел в небесную синь.

Хлеб менты увезли, он – в крови, но для следствия – нужен.

Мы с тобой никогда не увидимся больше, прикинь.

До свиданья, дружище. Прости. До побачення, друже!

И дальше уже прозаические проклятия с матом в адрес убийц. А какая ещё должна быть реакция на убийство хорошо знакомого человека из твоей тусовки?

Наташа Исакова: Поругались с Бабченко давно - из-за текста девушки, поехавшей в командировку в Грозный. Мне казалось, в тексте много девушки, но мало Грозного. Даже расфрендились сгоряча. Ну, а кто не ругался с Бабченко? Он почти никого не банил, поддерживая нужный градус в комментах.

Здесь ключевое «а кто не ругался». А кто не ругался с Прохановым, тоже писакой, который, бывало, такое отмочит на ток-шоу, что в морду дать хочется? Но ведь не дают. Наоборот, признают за ним несомненный литературный талант… пусть и подлого характера.

Обратите внимание, убивают почему-то исключительно журналистов либеральной направленности, а патриотической, даже самой радикальной, пальцем не трогают.

Подойдите к журналисту любого независимого издания (не рекламного и не порнографического), задайте вопрос: «За что тебя могут убить?!» Наверняка получите ответ: «Да за что угодно!» Спросите то же самое у сотрудника государственного СМИ, и в ответ услышите возмущённое: «А меня-то за что?!»

…Ну вот, пока писал, из Киева пришло сообщение – выжил Аркадий! Поздравляю… но этого бреда мне на сегодня хватит.

P.S. Жив курилка. У меня к нему странное отношение. Вернее, никакого - не люблю истериков в профессии. Понимаю, что за плечами война. Понимаю, почему второй раз поехал туда контрактником – «чехи» сами просили прислать мужиков, им самим надоело воевать с детьми-срочниками. Но, если тебя колбасит, не отпускает, закройся в квартире, нажрись водки, только не садись писать и, тем более, публиковать. Хотя Аркаша этот взрослый пацан, сам за себя отвечает, что я подсказываю.

Однако теперь ему будут завидовать. Прочитать о себе посмертные панегирики… да об этом только мечтать можно! Всё остальное шелуха…

Федеральные новости

Культура: За всё ответит царь

Околокультурное событие, так бурно обсуждаемое уже вторую неделю – нападение на картину Репина «Иван Грозный убивает своего сына». История многослойная… тут и медицина, и политика, и экономика.

Итак, пришёл в Третьяковку товарищ из Воронежа. За подлинным искусством, если вспомнить определение незабвенной Фаины Раневской. Нашёл полотно, вокруг которого так много споров, и… «…в восемь вечера зашел в буфет, хотел уже уходить, выпил сто грамм водки. Водку не пью, вот и накрыло чего-то» (из показаний задержанного).

Наверное, это самые дорогие сто грамм беленькой во всей истории отечественной ликёроводочной промышленности. «Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности самое ценное - изображения лиц и рук царя и царевича - не пострадали» (из показаний сотрудника галереи). По оценке специалистов, реставрация может занять несколько месяцев… а то и годы. Каков ущерб? В интернете я не нашёл даже примерной стоимости всемирно известного полотна, по которому узнают Третьяковскую галерею. Но подозреваю, речь идёт о миллионах и миллионах. Тогда непонятно, почему охранное стекло было так легко разбить каким-то столбиком. Вроде бы технологии позволяют.

Причём это не первое покушение на царя Ивана. Самое громкое совершил в 1913 году иконописец-старообрядец Абрам Балашов (вот только давайте без антисемитизма). «…вдруг с неистовым криком бросился к картине, перескочил через барьер и шнур, ограждающие картину, и со словами: “Довольно крови” — три раза полоснул картину ножом» (из показаний очевидцев). Удивительно, но точно такую же историю мне рассказывала моя бабушка. Только не дореволюционную, а послевоенную. Того поехавшего ветерана, по её версии, в Кащенко увезли, где тогда мой дедушка лежал (она, типа, собственными глазами его видела).

То есть, картина сама напрашивается, чтобы её порезали? Нонсенс.

Того неистового Абрама сразу же отправили в психиатрическую лечебницу, откуда его, как гласит история, позже забрал отец. Сегодняшнего культурного террориста тоже проверяют на вменяемость… хотя наше добренькое министерство культуры (Мединский заведует) уже обратилось с просьбой… куда следует примерно наказать воронежца. И не важно, как у него с головой. Вот такая справедливость по…

Хотя, надо признать, именно к этому полотну Ильи Репина всегда были претензии по поводу излишнего натурализма. Хотя мы и покровавей сюжеты видели.

Теперь о побудительных причинах. Не знаю, как было с тем старообрядцем, а наш современный любитель живописи честно признался, что принял. Причём сделал это, не выходя из храма искусства. Это несложно - Первым делом в буфет, конечно, в поисках духовности. Но сначала купил билет, красная цена — 500 рэ. «Мне водочки нужно, — интимно говорю охраннику, — тут у вас есть?» — «В кафе нет, только в ресторане, вы поднимитесь на второй этаж». Поднялся, за столами сидят японцы, культурно отдыхают. Или китайцы? Или корейцы? Чёрт их разберет. Ну я в бар: «Мне бы водочки…» — «Пожалуйста, — отвечает бармен, тоже подозрительно походивший на японца. — Вам какой? «Русский стандарт» или «Царская охота»? (из журналистского расследования Александра Мельмана).

Вот тут у меня вопрос – а нахрена?! И сам на себя удивился – это спрашивает Черток, который всегда был за розлив в любое время суток? Но не в школьном буфете. И не в театральном. И не в галерейном. По крайней мере, не водки, когда хороший коньяк только поддержит таинство соприкосновения с большим искусством.

Когда-то из Третьяковки уволили директора. Увольняло, кстати, министерство культуры - как учредитель. В список претензий (многие, кстати, обоснованные) входила и такая – не умеет зарабатывать деньги. И по пунктам – в галерее нет кафе, магазинов и Wi-Fi. Вот и появился целый ресторан. Моя школа, кстати, стояла (и стоит) в пяти минутах ходьбы от галереи. Часто ходили в неё прогуливать уроки. И пролетели мимо такого праздника жизни! Тогда в буфете даже пива не продавали, только кофе с молоком из титана.

А теперь к политике. Как рассказали коллеге Мельману местные смотрительницы, воронежский вандал, когда его крутили, кричал: «Это мне Путин приказал, Путин приказал!»… как будто при упоминании этого имени все должны взять под козырёк.

Вот и политическая составляющая вырисовывается. А сигналы-то уже были. Как гласит народная молва, в 2013 году группа православных активистов обращалась к Третьяковской галерее и к министру Мединскому с требованием убрать картину из экспозиции. «В замечательном собрании галереи есть ряд картин, содержащих клевету на русский народ, на русское государство, на русских благочестивых Царей и Цариц. Таким картинам явно не место в этом собрании русских живописных шедевров. Прежде всего речь идет о мерзкой, клеветнической и ложной как в своем сюжете, так и его живописном воспроизведении картине И.Е. Репина “Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года”» (из обращения).

Тогда активистов культурно послали. Вы, наверное, слышали про этот затянувшийся диспут на тему царя Ивана, кем его считать – реформатором или больным на голову деспотом. Исторические хроники настаивают на последнем – самодержец чуть ли не оргазм ловил, присутствуя во время пыток, разве что самолично ноздри не рвал (не положено по чину». Зато губернатор-коммунист Потомский настолько восхищён личностью Грозного, что поставил ему огромадный памятник на своей Орловщине. Причём на том месте, где тот сынка своего царевича в висок приласкал, как на картине показано… или тот сам преставился. Вовремя, кстати, успел, его после этого быстренько сняли… губернатора.

Путин, если мне не изменяет память, в тот спор не втягивался. Но нашего президента так много во всех сферах жизни, что почему бы и здесь не поприсутствовать. Тем более, в больной голове.

Я готов согласится с тем, что сюжет картины антиисторичен. Но и Репина, начитавшегося Карамзина, понять могу – после того, что написал историк, представить Иоанна IV беленьким-пушистеньким никак не получается. Тем более, что это любимый исторический персонаж Сталина. Который примерно так же поступил со своим старшим сыном Яковом, разве что не своими руками.

Сам я никакой магии от этого полотна не чувствую, у меня другие приоритеты в той же Третьяковке.

Но пусть висит…

Региональные новости

Архангельская область: О тварях дрожащих и имеющих право

Вы давно не читали доносы? Не сообщения о готовящихся преступлениях, а именно доносы. Про то, как кто-то не то сказал или написал, что воду льёт на мельницу мирового империализма.

Особый стиль. И совсем не забытый.

Эта история шокировала Архангельскую область. В феврале месяце выяснилось, что известный архангельский журналист Рома Соколов умирает от рака. Не сам факт шокировал (увы, эта болезнь не щадит никого, а еврейский мальчик, который давным-давно должен был изобрести лекарство от неё, сгорел в печи Освенцима), а вся предыстория. Роме долго не могли поставить правильный диагноз, и платно, и бесплатно.

Наконец поставили. Разрезали, посмотрели, зашили обратно. Короче, не рискнули. Это был приговор? Можно спорить. Но стороннему наблюдателю, не искушённому в медицинских делах, покажется именно так.

Представляю себя на его месте. Отхожу после наркоза, узнаю, чем закончилась операция… и начинаю готовится к УХОДУ. Да, обидно, когда тебе слегка за сорок, а что делать.

Ещё один шокирующей момент. Рома – сотрудник не какого-то там частного издания, а пресс-службы областной администрации. И к нему никакого особого отношения. Уже слышу возмущённые вопли читателей: «А что, должно быть?!» Да, уважаемые, должно. В нашей стране далеко не равных возможностей. Как компенсация за довольно скромную зарплату. Слышал из уст депутата Госдумы от нашей области: «Как мы будем помогать чужим, если своим помочь не можем?!» И готов подписаться.

Рома скромен, как любой нормальный мужик, не достаёт окружающих своими проблемами. Тут должен появиться спаситель, способный отбросить многие, часто надуманные нами самими, представления о приличиях. И тут журналисту Соколову крупно повезло. С бывшей начальницей, ныне работающей в администрации Северодвинска. Которая ставит на уши буквально всех – от социальных сетей до областных и городских властей. На лечение Роману скидываются все, вплоть до сенаторов. Иначе бы ему скидывались… сами знаете, на что. Сгущаю? Вы посмотрите на его послеоперационные фотографии, сделанные в палате архангельского онкодиспансера, и вопросы сами отпадут.

Почему Израиль? Потому что лучшие онкологи там, в Германии и Швейцарии. Обидно? А то. Тем более, что среди них много бывших наших соотечественников. И в том, что они уехали за лучшими предложениями по работе и устройству быта, явно не вина Наташи Ерёминой.

Но на Земле Обетованной, если чудеса и случаются, то не каждый день и даже не каждый век. Рак такая штука… он дырочку всегда найдёт. Кому-то везёт, больше или меньше, кому-то нет. Кто-то с этим диагнозом живёт годами, а кого-то, очень известного и успешного, мы поминаем.

Роме не стали там делать операцию, назначили курс специальной химиотерапии. Но сравните его фотографии до и после поездки. Ему явно продлили ЖИЗНЬ, заложили веру, желание бороться. Сколько это может стоить в денежном выражении? Лично я теряюсь.

Но вот появляется письмо возмущённого коллектива онкодиспансера. Возмущённого не чудесным спасением Ромы (хотя такие нотки тоже звучат), но поведением Натальи Ерёминой. Прежде всего, как чиновника. Своими постами в социальных сетях порочащего не только архангельскую, но и всю отечественную медицину. Мало того, агитирующего за прямого её конкурента, медицину израильскую.

«…активно распространяет клеветнические сведения»… «…пропагандирует в пользу Израиля»… «…порочит профессионализм сотрудников областного онкологического диспансера» - это строки из письма. Как цитаты из Александра Галича: «… как мать заявляю, как женщина… израильская, говорю, военщина». Интересно, сколько лет автору письмеца… по ходу, мы с ним ровесники.

Кстати, насчёт пропаганды. Наташа Ерёмина на своей личной страничке в соцсети «ВКонтакте» рассказывала о методах и преимуществах лечения в израильских клиниках. То есть, пропагандировала, и за это должна быть уволена. Но что тогда нужно сделать с Константином Эрнстом?! В эфире его Первого канала постоянно собирают деньги на лечение детей от онкологии. Причём уточняют – помочь можно только в Израиле, Америке, Европе… у нас за такие заболевания просто не берутся. Это ли не пропаганда… всё, Костя, собирай манатки!

Ещё из письма: «…результаты нашего лечения не уступают, а иногда даже превосходят общероссийские и мировые». Я знаю случай, когда близкому мне пациенту архангельского онкодиспансера предложили операцию, а в московской клинике ужаснулись: «Не выдержит многочасового наркоза, слабое сердце, слабые лёгкие». И кому прикажете верить?

Мне звонят, в том числе и коллеги по цеху, зная, что я принял сторону Ерёминой: «А как быть тем, кто не может собрать денег на лечение?». Ну, давайте умрём ВСЕ, если так кажется справедливо.

Это великое счастье, что у наших онкобольных появился Израиль!

Я видел, как умирал от рака пищевода великий актёр Анатолий Солоницын («Андрей Рублёв») - на кровати крутился комок адской боли. 1982 год… какой Израиль?!

Я знаю, как в советской Москве за любые деньги люди пытались купить для родных импортные обезболивающие, и насколько это было небезопасно с точки зрения того закона и той морали.

Мой первый тесть тоже умер от рака в мучениях. Известный адвокат, проректор МАДИ, Герой Советского Союза, очень небедный человек по тем меркам. «Эх, его бы в Израиль», - вздыхали врачи Онкоцентра на Каширке. 1987 год, перестройка… говорить уже можно, но до Израиля ещё как до Марса.

В письме делается упор на то, что Наташа Ерёмина - госслужащая, а, значит, не имеет права на собственное мнение. Но она журналист, творческая личность… пусть её должность называется по-другому. Путин говорит про своего пресс-секретаря: «Мой Песков какую только пургу не несет». И что-то никто Диму не увольняет. Вот Шойгу нельзя нести… хотя тоже случается. Рогозин, журналист по образованию, такое нёс, что его фракцию в Госдуме расформировали, только в вице-премьерах и притих. Но только из Ерёминой пытаются сделать какое-то исчадие либерализма и вольнодумства.

И вообще, соцсети давно превратились в современный аналог дореволюционных дневников. Посмотрите, какие фотографии там иногда постят депутаты, публичные люди, с которых по идее всем нужно брать пример. Это же диагноз для психиатра…

Да, Наташа излишне эмоциональна. «У них что-то с Ромой?», - спрашивали меня всё те же коллеги. – «Да ничего, - отвечаю, - просто это свойство натуры позволяет ей делать поистине великие дела. Такие, как спасение человека».

Подписавшие письмо жалуются, что не знают, как отвечать, как смотреть в глаза своим знакомым. Интересно, каких знакомых эти знакомые выберут, если их самих прихватит – этих обидчивых из онкодиспансера или такую невоздержанную на язык, но неравнодушную журналистку? Для меня ответ очевиден.

«Не делай добра – не получишь зла» - какая всё-таки подлая поговорка.

Наташа раскаялась в своих резких словах. Дай Бог, чтобы внутренне не менялась… иначе у других Романов уже не будет никакой надежды.

Всё остальное на совести подписантов из онкодиспансера…

Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD