Итоги недели с 22 по 28 января 2018 года

Сегодня в Итогах:

- Об алиментах – всё зависит от индивидуальной порядочности половых партнёров;

- Вокруг кино – россиян в очередной раз пытаются подсадить на цензуру;

- Молчание профсоюза, мычание Драчёва – тёмная история с архангельским МУП «Горсвет».

Федеральные новости

Госдума: О жёнах законных и незаконных

Ну, так хватит о женах законных.

Им ли наши печали понять…

…пел замечательный советский бард Фред Солянов в годы, когда незаконные жёны считались явлением нехарактерным для высокоморальных строителей коммунизма. Блуд, короче.

Действительно, хватит, решили уже современные российские парламентарии, и - в Госдуму внесен законопроект, предлагающий приравнять гражданские браки в России к официальным при соблюдении ряда условий. Одним из таковых является совместное проживание партнеров на протяжении пяти лет. Если у пары есть общий ребенок, этот срок сокращается до двух лет. Инициатива касается лишь отношений между представителями разных полов - мужчиной и женщиной. То есть, никаких нетрадиционных отношений… уф.

Что сказать… Первое, что приходит на ум – а не заколебали вы лезть в постель к взрослым людям? Потом одёргиваю себя. А мало ли ситуаций в жизни? Моя мама, например, в своих зарегистрированных браках жила совсем недолго, в отличие от неотягощённых печатью ЗАГСа отношений. Я сам, кстати, рождён был во грехе - и по церковным, и по советским понятиям. До четырёх лет носил фамилию Шантырь. Наконец родители разобрались со своими прошлыми семьями… чтобы уже через год разбежаться. И стоило огород городить?

Вы скажете – а иначе бы остались без алиментов. Так тут всё зависит от индивидуальной порядочности. Только придя на «Мосфильм», я узнал, что отец кроме зарплаты, из которой он четверть честно отдавал по устной договорённости («мне официальные алименты будут портить реноме коммуниста»), получал ещё и премии в размере до полутора окладов. Плюс постановочные (с каждой картины не менее 2 000 руб.). Плюс несколько лет работы в Экспериментальном творческом объединении Чухрая, где члены съёмочной группы получали свой процент и со сборов в прокате, и с экономии бюджета кинокартины… вообще сумасшедшие по тем временам деньги (поэтому эту синекуру в конце концов прикрыли). На сколько мы с мамой попали за 12 лет? Считать не хочется…

Но это, прямо скажем, исключение из правил. В других семьях даже чайные ложечки делят через суд. Мой мосфильмовский товарищ, переживший подобный развод в начале восьмидесятых, не только новой семьи не завёл, но даже лет тридцать спал на раскладушке. Тем самым объясняя зашедшим на огонёк дамам, что оставаться на ночь у него физически негде… так, полюбить друг друга по-быстрому и в спартанской обстановке.

Но, с другой стороны. Люди живут семьёй долгие годы, не видя смысла регистрировать отношения. Особенно сейчас, когда в любую гостиницу вас и так вместе пропишут (весомый повод для моего первого брака), или когда для записи детей требуется лишь согласие заявителя. А если нет детей, но есть семья, где всё делится поровну - и горести, и радости, а при разрыве отношений возникают непонятки. Например, серьёзно заболел один из партнёров и вдруг остался и без жилплощади, и без имущества.

Теперь обратимся к житейской мудрости депутатов. Что для них является признаками серьёзности отношений, а не простого перепихона (извините за вульгаризм)? Парламентарии предлагают признавать таковыми совместное проживание и ведение общего хозяйства в течение пяти лет, а также наличие общих детей. Если со вторым понятно (хотя я знаю много прецедентов, когда к детям, рождённым в других браках, относятся как к своим), то с первым непонятно абсолютно. Как будут устанавливаться сроки совместного проживания? Опрос соседей? Возрождение коммунального стукачества, которое легко переродится в доносительство политическое, ибо нарушение моральных норм в обоих случаях идентично?

Впрочем, в проекте закона есть уточнение - если людьми, уличёнными в совместном проживании, не составлено иных договоров на тот же предмет отношений. Тут уже можно заподозрить депутатов в лоббировании интересов не самой малочисленной профессиональной армии нотариусов, живущих (и неплохо живущих) с регистрации именно таких договоров. А то брачные пока у нас не очень приживаются… мы же всё больше по любви, а не корысти ради.

Своевременность данного закона объясняется тем, что в 2016 году было заключено наименьшее количество браков за последние 20 лет. Уже даже согласились, что рождаемость с этим никак не соотносится и, если человек хочет детей, печать вторична.

Да, согласен. Но в интернете уже пошло гулять мнение, что нововведение приведёт к увеличению количества так называемых, гостевых браков. Это когда нет никакого совместного хозяйства, люди встречаются для получения взаимного сексуального удовольствия. Что, по мнению психологов, является проявлением эгоизма и даже эгоцентризма. Ведь семья – это, не в последнюю очередь, труд, постоянный поиск компромисса, умение прощать и отрывать от себя, брать ответственность за другого. И при таких отношениях тоже могут быть дети (мало мы с вами знаем «воскресных пап»?). Вот только дети в таком случае всё равно растут в неполной семье, и только длительные постоянные отношения в какой-то момент имеют шанс быть зарегистрированными. В противном случае мы имеем все шансы в обозримом будущем получить поколение инфантов, что обязательно отразится и на других аспектах жизни. Профессиональных в том числе.

Да, в западных странах иной расклад, там гражданский брак давно приравнен к официальному. Но там и церковный брак котируется. У нас же, не знаю, как сейчас, но до недавнего времени, священник не соглашался на венчание без штампа о регистрации (хотя по их понятиям это равно тому, что жить в грехе). У нас советская власть на 70 лет взяла себе абсолютное право карать, миловать и регистрировать, тем самым только усугубив дореволюционную патриархальность России. От этого за четверть века не излечишься.

Ещё один интересный момент. Мало мы знаем примеров, когда у женатого мужчины (замужние женщины этим грешат гораздо реже, я лично знаю только пару подобных случаев) кроме законной семьи ещё парочка побочных на стороне. При новом порядке, когда они сравняются в правах, мы фактически узаконим многомужество (или многожёнство) - так, по крайней мере, получается с юридической точки зрения.

Что касается выплаты алиментов… увы, но в сегодняшней системе, когда большинство небольших коммерческих фирм предпочитает своим сотрудникам проводить по ведомости минималку, выдавая остальное в конвертах… даже нет смысла скрываться по стране, как раньше. Всё опять зависит от порядочности индивидуума… мой знакомый выплачивал сыну алименты в Голландию по доброй воле. Причём достаточно солидные суммы, он в те времена кормился клипмейкерством.

Так что ищите просто порядочных партнёров вне зависимости от статуса отношений. Впрочем, где же таких на всех взять…

Культура: Маразм крепчал

Судя по замесу, кино снова становится важнейшим из искусств.

Стоп, в оригинале Ленин в данной фразе ещё и цирк упоминал. В противовес театру, опере, балету, живописи (так в подтексте читается). Да, невысокого мнения был основоположник о культурном потенциале среднего россиянина.

Собственно, так оно и вышло. В цирк при советской власти всегда аншлаги. Кинотеатры росли как грибы, несмотря на скудость репертуара. Три-четыре театра на Москву и Ленинград, куда зритель действительно ломился, в остальные билеты шли в нагрузку. Опера-балет… тоже в столицах как составляющая туристической программы плюс буквально единицы знатоков. А что, весь мир так живёт.

В СССР любили говорить – мы воспитываем зрительскую культуру. Происходило это посредством ограничения кинопроката и введения цензуры в отечественное кинопроизводство. Какие-то облечённые доверием дяди-тёти с паровозо-арбузным образованием и пролетарско-крестьянским происхождением решали, что нам смотреть. Иногда именно узость их мышления и помогала. Известен случай, когда генсек Хрущёв, посмотрев 10 минут шедевр Федерико Феллини «8 ½», барственно махнул рукой: «Можете запускать в прокат. Если я там ничего не понял, то и никто не поймёт».

Впрочем, тот же Хрущ спас от погружения в небытие «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён», где от души постебались над его любимой кукурузой. То есть, хоть чем-то интересовался и имел свой взгляд.

Первый киноскандал этого года разгорелся из-за приоритетов проката. Старший сын, сходив и на «Паддингтона-2», и на «Движение вверх», с возмущением рассказывал, как кто-то за него решает, что смотреть в каникулы, а что после. Я тогда ещё не был в курсе письма протестующих кинопрокатчиков, появившегося в ответ письму от деятелей культуры, говорящих о поддержке отечественного кинематографа.

И тут я стою… на позиции вторых. Ибо это нормально для европейских стран, давно признавших, что бороться конкурентно с голливудской экспансией – дело бессмысленное. А значит, нужно вводить ограничения. Например, есть Соглашение Бирнса-Блюма между Французской республикой и США, по которому: Французские фильмы демонстрируются в течение первых четырёх недель каждого квартала; Французским компаниям не гарантируется возможность ввоза и проката французских фильмов в США; Американские компании обязаны инвестировать во Франции прибыли от проката фильмов.

Иначе только «железный занавес». Да, есть пример индийского Болливуда с собственным кинопроизводством 700 кинолент в год… но это чисто национальная особенность. К тому же, киношники там относятся к наименее оплачиваемым профессиям (за исключением пары десятков звёзд)… оно нам надо?

С моей точки зрения, ввести дифференцированный процент показа для отечественной и зарубежной кинопродукции было бы вполне разумно. Однако… наши продюсеры и режиссёры не спешат публично высказаться в пользу такой меры, мотивируя это тем, что: «Если я публично выскажусь в её поддержку, то мой следующий фильм или провалится в прокате, или существенно недоберёт. Мне же с моим кино идти потом к этим самым кинопрокатчикам». То есть, не хотят ссориться с кинопрокатчиками. Плюс не уверены в собственных творческих силах (кассовые удачи у российских лент – случай единичный).

Я пока не смотрел «Паддингтона». И вряд ли буду, не мой жанр. Зато посмотрел нашего «Последнего богатыря», его тоже ставили как пример кассовой удачи. Если бы не набор известных актёров, решил бы, что это кинохохма от каких-нибудь «Уральских пельменей». Уж слишком беден и примитивен технический набор, который в мои годы назывался комбинированными съёмками. Бегущая рисованная Избакурнож… как будто до сих пор «Морозко» снимаем. Хотя в некоторых моментах я смеялся, как и над первым «Горько!». Люблю, знаете ли, дуринку.

Давайте смотреть правде в глаза, за Голливудом нам не угнаться НИКОГДА по зрелищности и спецэффектам. Наше кино строится на эмоциональности, культурной специфике, содержательности и идеологичности. Авторское кино – это то, чем мы можем брать международные кинофестивали, но не прокат. И идёт оно не под попкорн с колой в кинозале, а под пиво с воблой у родного компьютера - совсем другая эстетика.

Если бы были заранее введены проценты присутствия в прокате, вопросов бы не было. А так, неожиданно… напоминает разовый ход, не достойный государственной киноиндустрии. Плюс в очередной раз демонстрируем миру свою слабость и неуверенность в собственных силах.

Но это мы говорили о бизнесе. Идеология - более страшный инструмент, ибо может разрушить любую политическую систему. Особенно такую неустойчивую демократию, как у нас.

Второй киноскандал января касался проката британско-французской ленты «Смерть Сталина». Сначала известные деятели российского кино обратились к Министерству культуры с просьбой перенести намеченную на 25 января премьеру картины «Смерть Сталина», относящейся к жанру «чёрная комедия», чтобы не попадала на юбилей победы в Сталинградской битве. Потом ленту посмотрели депутаты… и решили вообще отобрать прокатное удостоверение до особого распоряжения. Не понравились им, видите ли, ни Хрущёв, ни Жуков. Благо, о Берии ничего не говорят, этот исторический персонаж до сих пор принадлежит к разряду упырей.

Ах, там мёртвый Сталин в луже мочи лежит! А вы после смерти готовы себя контролировать (извините за трансформацию известного анекдота). В юности я слышал несколько версий того, что происходило в тот день на Ближней даче. Например, что Берия патетически воскликнул: «Тиран умер!», но в этот момент у лежащего на полу вождя всех народов дёрнулась бровь, и Лаврентий Палыч приземлился в обмороке рядом. Правда или выдумка? Кто знает… непосредственные участники молчали как рыба об лёд.

Да, сатира с хорошей долей сарказма. Но разве не смех поможет нам избавиться от того ужаса, каким пронизана вся российская история? Ведь тот же Жуков отнюдь не Гагарин с лучезарной улыбкой. Сколько матов на моей памяти ему посылали фронтовики, называя «кровавым Жорой». Или вспомните Жукова в фильме «Битва за Москву». Водитель ему сообщает, что немец вот-вот займёт село, где проживают его мать с сестрой, надо бы заехать, забрать, спасти от смерти. Командующий машет рукой: «Некогда!». Тогда это преподносилось как пример героизма и самопожертвования, но в современных понятиях он редкая сволочь, которой наплевать даже на близких людей… что тогда говорить про солдат.

Хрущёв… помните, как его изобразил Эрнст Неизвестный? Человек-противоречие. Но противоречием он стал уже после показанных в фильме событий. А при Сталине это кровавый карл, шут, пускавшийся в пляс (есть много свидетельств тому) по взмаху руки хозяина, которого Никита и обожал, и ненавидел, а пуще всего боялся. Правда, сын генсека Сергей, проживающий с комфортом в США, уже негативно высказался по поводу увиденного. Странно, Бушеми в роли Хрущёва - почти то же самое, что Машков в роли Березовского (к/ф «Олигарх»).

Остальные… тоже жуткая кровавая плесень, попавшая во власть по капризу истории. Это не только моё убеждение, но и значительной части российского общества, чьи предки пострадали в мясорубке сталинских репрессий. И мы хотим смеяться над этими вурдалаками, ибо «когда смешно, тогда не страшно». Те, кого такой смех коробит, пусть смотрят что-то другое, рынок кинопродукции сегодня практически бездонен. К тому же, кто из молодых сегодня может отличить Булганина от Маленкова или Микояна от Кагановича? Пусть остаются карикатурами… да ещё благодарят за такую честь.

Я не жду от этой «Смерти» никаких откровений - ни исторических, ни художественных, и Стив Бушеми не относится к числу моих любимых актёров. Но если в фильме нет порно, нет призывов к насилию и это не байопик… так какого же лешего за меня кто-то будет решать – можно смотреть или нет. Тем более Лена Драпеко, над чьим ханжеством потешалась наша съёмочная группа к\к «Полынь – трава горькая». Тем более, что интернет – вещь общедоступная. Подобный запрет уйдёт пузырём в лужу. Разве что потешит чьё-то эго – мы за них опять решаем ВСЁ. Вот, что противно.

Кинокомедии, как и анекдоты, бывают смешными и несмешными. Первые идут десятилетиями, вторые – однодневки. Решить это может только зритель (народ).

Но даже не в этом дело. Если какие-то выдры надеются отменить смерть Сталина как таковую, возродить и возвеличить его имя, они нарвутся на активное сопротивление.

Пусть знают…

P.S. Информация от 25.01:

Показ комедийного фильма «Смерть Сталина» начался в кинотеатре «Пионер» на Кутузовском проспекте в Москве, пишут «Ведомости» со ссылкой на своего корреспондента, пришедшего на сеанс. Ему сказали, что на ближайшие дни билеты на этот фильм британского режиссера Армандо Ианнуччи раскуплены, ближайший сеанс с доступными местами — 3 февраля.

Потом, правда, показ прекратили, посмотреть удалось единицам.

Что-то пошло не так?..







Региональные новости

Архангельск: Ночи будут ещё темнее

Вы, конечно, помните: «В городе Сочи тёмные ночи». Наверное, написавший эту строчку поэт Владимир Агатов никогда не бывал в Архангельске. Особенно зимой…

Четыре года назад примерно в это же время моя супруга ездила на журналистский семинар в Норвегию. По самому удобному отсюда маршруту – самолётом до Мурманска, а там на автобусе, предоставленном принимающей стороной. Уезжала с запасом времени - в той столице Заполярья у неё близкие родственники, с которыми хотела успеть пообщаться.

В итоге провела там две ночи. И, вернувшись, рассказывала больше не о красотах Киркенеса, а о том, как освещён ночной Мурманск. Для неё, автомобилиста, это много значит. В Архангельске того периода в это время суток было темно, как у африканца в дупе.

Что ж, посидели, повздыхали, особо ни на что не рассчитывая. Тогдашний директор МУП «Горсвет» Роман Захаров как раз находился под следствием по коррупционному обвинению… какое уж тут освещение…

Но уже на второй встрече нового архангельского градоначальника Игоря Годзиша с главными редакторами городских СМИ я рассказал про грустное сравнение темного Архангельска со светлым Мурманском. Игорь Викторович сочувственно покивал и сказал, что свет в конце тоннеля уже виден – как раз подбирается наиболее оптимальная по качеству и стоимости программа уличного освещения.

А в «Горсвете» к тому времени был уже новый директор. Андрей Супалов относится к новому типу руководителей – молодой (то есть, не старый), открытый в общении, креативный, горящий на работе. И жена моя через некоторое время заметила, что за рулём ей вечером стало значительно легче. В тёмное время суток она в основном ездит по одному маршруту, так что сравнить легко. И светофоры вдруг заработали.

В те годы сайт администрации областной столицы часто рассказывал о делах «Горсвета», так что несложно проследить динамику.

Однако вряд ли есть руководитель, который устраивает абсолютно всех. В определённый момент Супалов занялся оптимизацией своего предприятия: хотя оно и муниципальное, но в идеальном варианте должно приносить прибыль. Из бюджета «Горсвет» получает только на уличное освещение, установку и обслуживание светофоров. Остальное - коммерческие заказы или работа на собственных ресурсах - установка новых линий, ремонт старых и т.д.

Для начала он сократил должность главного инженера, так как её дублировала должность заместителя директора по техническим вопросам. Под сокращение попал Александр Майданов. Потом была сокращена ставка одного замдиректора, и с предприятия ушёл Александр Гурьев. Думаю, можно предположить, что рачительный директор, старающийся сохранить положительный микроклимат на своём предприятии, расставался с теми, без кого действительно можно было обойтись.

Ещё была уволена бухгалтер Анна Карельская, по которой перед этим проводилось внутреннее расследование на предмет кассовой дисциплины и возможной фальсификации кассовых документов. Это важный момент в нашей истории, подробности вы узнаете чуть позже.

Когда директор увольняет близкий к нему менеджмент, обществом это воспринимается благосклонно. Вой вокруг кадровой политики Супалова поднялся тогда, когда он решил сократить несколько ставок рабочих профессий. Причём СМИ это было преподнесено как массовые увольнения пролетариата. Наше агентство обратилось к директору за разъяснением. Отрывок из того интервью:

- Да, действительно, в целях снижения издержек МУП «Горсвет» проводит процедуру сокращения. Однако речь идет не об озвученных в СМИ тринадцати сокращаемых работниках, а о значительно меньшем их числе. К настоящему моменту уведомления о сокращении получили 4 работника: 2 водителя и 2 слесаря. При этом, стоит отметить, что работа по сокращению издержек предприятия ведется постоянно, и в дальнейшем также не исключается вероятность сокращения работников, однако в настоящий момент крайне преждевременно говорить о сокращении б о льшего их числа, а уж тем более о сокращении тринадцати человек.

Вроде бы тогда информационное напряжение спало. Но в декабре прошлого года Андрей Супалов неожиданно для всех получает уведомление, что в его услугах больше не нуждаются.

Что ж, в данной ситуации хозяин-барин город, ему виднее. Другой вопрос, кого назначат на это место. Перед глазами живой пример «Архкомхоза», где новый директор Мохначёв так ничего и не смог сделать для оздоровления ситуации, за что был отправлен в отставку.

Месяц с небольшим - слишком малый срок, чтобы говорить о профессионализме нового директора. Тем более, что Сергей Драчёв, назначенный на эту должность, совсем не чужой «Горсвету» - уже подиректорствовал. Почему ушёл в 2009-м? Мне так и не удалось выяснить. Знаю, что в те годы он пытался избираться в депутаты, но неудачно. Потом работал в управлении ЖКХ мэрии Архангельска. Позже перешёл на работу в областное правительство, где, по моим сведениям, ничем особым не выделялся.

Возвращение в МУП – повышение или понижение? Не берусь судить, не разбираюсь я в этих табелях о рангах. Однако, какова цель такой номенклатурной перестановки? Смущает возраст руководителя - мужчина глубоко пенсионного возраста. Сотрудники «Горсвета», работавшие с Супаловым говорят – будто из другой эпохи явился. Впрочем, есть в народе поговорка – старый конь борозды не портит (но и глубоко не вспашет).

Да и не в возрасте дело. Первое, что сделал Драчёв, водрузившись в кресло директора МУПа, вернул уволенного Майданова, которого, по моим сведениям, нигде не брали на работу. Он даже в Петербург собирался переезжать. А вот Гурьев не вернулся, нашёл себя в департаменте экономики городской администрации. Зато в «Горсвет» теперь ходит, как на работу… ностальгия, наверное.

Но самое настораживающее – была возвращена на ту же должность уже упомянутая выше бухгалтер Анна Карельская. Сей факт так взволновал главного бухгалтера МУП «Горсвет», что она направила и Драчёву, и в городскую администрацию письма, в которых поясняла, почему не может доверять такому сотруднику.

Параллельно началось давление на сотрудников, которых приглашал на работу непосредственно Супалов. Так, 9 января была вынуждена подать по собственному главный бухгалтер предприятия, не пожелавшая работать с сотрудницей, к которой у неё нет доверия. На следующий день был уволен начальник внутренний безопасности, выявлявший нарушения и злоупотребления внутри предприятия (когда-то по Архангельску ходили легенды, у чьих монтёров можно дешевле всего приобрести с рук осветительное оборудование). Есть также сведения, что с приходом Драчёва в офисе «Горсвета», где располагаются бухгалтерия и архив, было отключено наружное и внутреннее наблюдение. Экономия (на чём?)… или появилось, что скрывать?

Впрочем, начальник службы безопасности - это только начало кадровой чистки. Сотрудников, входивших в «команду Супалова», Драчёв вызывает к себе на беседу по одному и предлагает уволиться по собственному.

- Увольняйте по сокращению.

- У нас на это денег нет (предусматривается компенсация).

Кстати, бывший директор, из которого сделали чуть ли не врага пролетариата, если кого-то и увольнял, то с максимальными выплатами (эти сведения непосредственно из бухгалтерии МУПа).

Вообще ходят разговоры, что вернутся все, кого обидел Супалов. А параллельно сокращается бюджет: на 9% по уличному освещению и на 17% по обслуживанию светофоров. Это суммарно 13 млн. 180 тыс. Представитель профсоюза Ольшевская, когда-то инициировавшая информационную войну против Супалова, довольна происходящим и даже смирилась с тем, что на этот год новый директор отменил индексацию по зарплате для всего коллектива.

Вообще, довольное молчание профсоюзного босса Ольшевской при новом директоре наводит на законные подозрения. Судите сами: работникам МУП до сих пор не выплатили премию за последний квартал 2017 года (при Супалове это делали регулярно и всегда перед Новым годом), ходят разговоры, что и не выплатят… профсоюз молчит. Можно предположить, что ранее Ольшевская точечно била по директору Супалову «на вылет», выполняя чей-то хитрый план. Вот только чей и с какими последствиями для города?

Впрочем, автор Итогов понимает, что в подобном конфликте интересов всегда есть две правды (а то и больше), а посему готов предоставить слово противной стороне.

Просто за Архангельск боязно… вдруг опять в мрак погрузимся?

Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD