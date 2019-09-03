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Иван Чебыкин: нужно помнить, откуда ты родом!

6 ноября исполняется 50 лет Ивану Николаевичу Чебыкину. Люди, которые его очень любят, поздравляют Ивана Николаевича, и желают ему тепла, здоровья, удовольствия от жизни и работы, пополнения коллекции старинны вещей, которые он собирает с детства. Мы задали юбиляру несколько вопросов о его давнем увлечении.

 

- Как пришло желание собирать старину?

- Раньше я часто  ездил в Вологодскую область, у нас там дом в старинном селе. Село  было  большое, стояли две церкви. Мой дедушка занимался реставрацией церквей. Поправлял росписи, обветшавшие от времени.  А мой прадедушка, имея большую семью, занимался сельским хозяйством. И поторговывал тем, что вырасти своими руками.   Одно время, он даже был старостой церковной общины. В доме всегда было много старинных предметов утвари, интерьера, часы до сих пор сохранены с боем. Как на картине «У дедушки Ленина». Ну и иконы, это традиционные  составляющие интерьера в Вологодской и Архангельской области.  Когда я был маленький и учился в школе, то все лето проводил там. Мы бегали по дворам, по домам, людей-то в то время еще много жило в селе, и нам было очень интересно. У одного это в доме, у другого – это…  А однажды произошел вообще очень интересный случай! Одна женщина у другой купила дом, очень старый! И когда новый владелец разбирал этот дом, то обнаружил у нее на повети большую доску, похожую на столешницу. Все сразу подумали, что это старый стол, а оказалось, что это большая старинная икона из иконостаса. Церковь – то раньше большая была, двухпредельная. Очень похожая на ту, которая стоит на подъезде к Котласу слева от моста. Ну, это традиционные церковные здания,  конца 17 начала 18 века, когда строили зимний придел, летний придел.  Ну и оказалось, что эта столешница сделана из огромной, такой большущей иконы одного из  храмов! Она была просто, перевернута ликом вниз, и много лет ей пользовались как столом.

 - Интересная история, а что было дальше?

-  А потом я служил в Баку, когда был армяно-азербайджанский конфликт, я как раз пошел на срочную службу. Там тоже было все очень интересно, архитектура, как в фильме «Бриллиантовая рука». Баку – город восточный, своеобразный, архитектура очень красивая. Словами не перескажешь! Там больше миллиона населения, город большой,  было что посмотреть. Командировки на границу с Ираном были. Своеобразный быт у местного населения. Все это формировало интерес к народному искусству, архитектуре, старине…

- И оттуда что-то привезли в свою коллекцию?

- Ну, нет, оттуда, что было привезти? Самому хоть приехать, но впечатления остались на всю жизнь.

 - А каким образом теперь пополняется коллекция?

- Что-то где-то кто-то отдает, что-то выменивается. Например, родственники продавали дачу, оказалось, там среди прочего, хороший угольный самовар нашелся!  Можно, конечно, сейчас такие найти, но, тем не менее, у меня в коллекции не было.  Или -  латунное литье  мне нравится. Что-то выписывал с eBau - электронного аукциона, что-то привозили знакомые. Пополняется коллекция, когда езжу по северо-западу, что-то где-то покупаю, по возможности. Сейчас и в Северодвинске, Архангельске есть лавочки, которые торгуют артефактами. Что-то там приобретаю. Недавно приятель три угольных утюга принес. Я не говорю, что это жуткая редкость, но, тем не менее, в коллекцию их добавил. Недавно лампу керосиновую нашли в деревне. Я не занимаюсь этим профессионально, просто для души покупаю какие-то вещицы, чтобы не потерять связь и дух времен. Чтобы помнить, откуда ты родом. Одно время мы всей семьей с удовольствием покупали статуэтки Ленинградского фарфорового завода. Всякие зверюшки. Целые серии выпускались заводом. Ну, вот, поселили их у себя дома, в серванте.

-Как любите отмечать День Рождения?

- Сидим дома, пьем чай с тортом!

06 ноябрь 07:34 | : Общество / Культура

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