Национальный индекс тревожностей: чего боятся жители Архангельской области

Основной вклад в формирование тревожности вокруг экологической повестки вносит ситуация в Шиесе Архангельской области: она не только вызвала интерес СМИ и граждан в соцсетях, но и стала модельной для других конфликтов вокруг строительства мусорных полигонов и мусороперерабатывающих предприятий: в Самаре, Кирове, Серпухове, Зеленограде, Ликино-Дулево и др.

Тревогу по поводу пожаров сформировала апрельская ситуация в Забайкальском крае, Иркутской области и на Урале. В социальных сетях фиксировались случаи, когда люди остаются один на один со стихией, не хватает техники для тушения и механизмов информирования о пожаре.

В Ростовской и Архангельской областях, а также в Краснодарском крае на первые места фобий по уровню социндекса вышел страх полицейского беспредела при низком уровне освещения темы в СМИ.

В Красноярском крае жители наиболее чувствительны к вопросам личной безопасности – сильнее всего граждан волнуют пожары и опасность пострадать от бродячих собак.

Инциденты с участием мигрантов становились инфоповодами федерального масштаба и вывели на первые места в списке фобий рост межнациональной преступности и напряженности. Из прошедших во втором квартале событий наибольший резонанс имели столкновения с цыганами в Чемодановке (Пензенская область).

Одни из самых высоких показателей индекса по всем волнующим россиян страхам отмечены в Санкт-Петербурге: жители города широко обсуждают фобии в соцсетях, журналисты активно освещают тематику в СМИ.

В качестве псевдофобий, то есть искусственно нагнетаемых страхов, во втором квартале выступили темы международной напряженности и боязнь дорожных конфликтов. Обе темы широко обсуждаются в эфире федеральных каналов, в формате итоговых ток-шоу и новостных сообщений. Между тем, низкий уровень приживаемости свидетельствует об отсутствии реального интереса среди граждан.

В Иркутской области в ряду псевдострахов оказался риск пострадать при пожаре: в отличие от большинства других регионов, где эта тема широко обсуждается в соцсетях, здесь она звучит преимущественно в СМИ.

Комментарий эксперта

«Изучение тревожностей в региональном разрезе позволяет говорить о двух наблюдаемых закономерностях. Первая – на формирование тревожностей и фобий влияют риски постоянного места проживания. Так, в Иркутской области страх остаться один на один с пожаром заметно ниже ожидаемых значений. В данном случае мы имеем дело с постоянным риском, который привычен. Вторая закономерность – риски, с которыми общество в целом не готово мириться, также по-разному артикулируются жителями разных регионов. Вместо равно распределенной по стране тревожности по теме полицейского произвола мы видим, как эта тема выходит на первые места лишь в Ростовской и Архангельской областях, а также в Краснодарском крае», - рассказывает Петр Кирьян, директор по медиа-проектам КРОС.

Методология исследования

«Национальный индекс тревожностей» показывает доминирующие в обществе тревоги и фобии, формируемые СМИ и жизненным опытом россиян. Замер проводится ежеквартально. Индекс позволяет изучить «серую зону» фобий граждан: регулярные социологические опросы не настроены на выявление персональных тревог, а пресса не может формировать информповестку, опираясь на частную жизнь граждан.

Медиаюнг (MJng) — единица измерения воспроизводства тревоги и её проникновения в СМИ и социальных сетях. Считается как производная упоминаемости темы в СМИ / соцсетях от отношения потенциальной суммарной аудитории темы и реально измеряемой аудитории темы в СМИ / соцсетях.

