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Национальный индекс тревожностей: чего боятся жители Архангельской области

Опубликованы результаты «Национального индекса тревожностей». Исследование ранжирует фобии россиян на основе анализа СМИ и социальных медиа. Во втором квартале по суммарной оценке на первые места вышли такие страхи, как опасения в связи со строительством мусорного полигона или мусороперерабатывающего завода в районе проживания (1092,34 МJng), риск погибнуть в авиакатастрофе (905,47 МJng) и страх остаться один на один с пожаром (120,87 МJng). 
Основной вклад в формирование тревожности вокруг экологической повестки вносит ситуация в Шиесе Архангельской области: она не только вызвала интерес СМИ и граждан в соцсетях, но и стала модельной для других конфликтов вокруг строительства мусорных полигонов и мусороперерабатывающих предприятий: в Самаре, Кирове, Серпухове, Зеленограде, Ликино-Дулево и др.
Тревогу по поводу пожаров сформировала апрельская ситуация в Забайкальском крае, Иркутской области и на Урале. В социальных сетях фиксировались случаи, когда люди остаются один на один со стихией, не хватает техники для тушения и механизмов информирования о пожаре.
В Ростовской и Архангельской областях, а также в Краснодарском крае на первые места фобий по уровню социндекса вышел страх полицейского беспредела при низком уровне освещения темы в СМИ.
В Красноярском крае жители наиболее чувствительны к вопросам личной безопасности – сильнее всего граждан волнуют пожары и опасность пострадать от бродячих собак.
Инциденты с участием мигрантов становились инфоповодами федерального масштаба и вывели на первые места в списке фобий рост межнациональной преступности и напряженности. Из прошедших во втором квартале событий наибольший резонанс имели столкновения с цыганами в Чемодановке (Пензенская область).
Одни из самых высоких показателей индекса по всем волнующим россиян страхам отмечены в Санкт-Петербурге: жители города широко обсуждают фобии в соцсетях, журналисты активно освещают тематику в СМИ.
В качестве псевдофобий, то есть искусственно нагнетаемых страхов, во втором квартале выступили темы международной напряженности и боязнь дорожных конфликтов. Обе темы широко обсуждаются в эфире федеральных каналов, в формате итоговых ток-шоу и новостных сообщений. Между тем, низкий уровень приживаемости свидетельствует об отсутствии реального интереса среди граждан.
В Иркутской области в ряду псевдострахов оказался риск пострадать при пожаре: в отличие от большинства других регионов, где эта тема широко обсуждается в соцсетях, здесь она звучит преимущественно в СМИ.
Комментарий эксперта
«Изучение тревожностей в региональном разрезе позволяет говорить о двух наблюдаемых закономерностях. Первая – на формирование тревожностей и фобий влияют риски постоянного места проживания. Так, в Иркутской области страх остаться один на один с пожаром заметно ниже ожидаемых значений. В данном случае мы имеем дело с постоянным риском, который привычен. Вторая закономерность – риски, с которыми общество в целом не готово мириться, также по-разному артикулируются жителями разных регионов. Вместо равно распределенной по стране тревожности по теме полицейского произвола мы видим, как эта тема выходит на первые места лишь в Ростовской и Архангельской областях, а также в Краснодарском крае», - рассказывает Петр Кирьян, директор по медиа-проектам КРОС.
Подробнее ознакомиться с методологией исследования и результатами за II квартал 2019 года можно по ссылке: http://anxiety.cros.ru
Методология исследования
«Национальный индекс тревожностей» показывает доминирующие в обществе тревоги и фобии, формируемые СМИ и жизненным опытом россиян. Замер проводится ежеквартально. Индекс позволяет изучить «серую зону» фобий граждан: регулярные социологические опросы не настроены на выявление персональных тревог, а пресса не может формировать информповестку, опираясь на частную жизнь граждан.
Медиаюнг (MJng) — единица измерения воспроизводства тревоги и её проникновения в СМИ и социальных сетях. Считается как производная упоминаемости темы в СМИ / соцсетях от отношения потенциальной суммарной аудитории темы и реально измеряемой аудитории темы в СМИ / соцсетях.
Национальный индекс тревожностей за I квартал 2019: http://anxiety.cros.ru/q1-2019
Справка о компании – авторе исследования
Компания КРОС основана в 1995 году и входит в число крупнейших коммуникационных агентств мира (по версии ведущих отраслевых изданий PRWeek и The Holmes Report). В 2019 году КРОС признан Агентством года в России и странах СНГ (The Holmes Report's Agency of the Year 2019). КРОС реализует коммуникационные кампании – помогает сформировать вокруг деловых и общественных проектов наших клиентов среду, которая позволит достигнуть лучших результатов. Аналитика и медиаисследования – основа любой успешной коммуникационной кампании. Мы понимаем значимость прогнозирования и оценки всех факторов коммуникационной среды. Имея большой опыт в проведении исследований в интересах наших клиентов, мы выпускаем публичный экспертный продукт «Национальный индекс тревожностей».
17 июль 06:18 | : Общество

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