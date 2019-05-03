Мачтовый лес в глазу. Почему экоактивисты не замечают мусор у себя под ногами?

Размеренный гул моря нарушает крик множества чаек - птицы кружат в поисках еды. Вот внизу что-то блеснуло, и чайка падает вниз. Увы, это не рыба - это упаковка от чипсов.
Чайки кружат над огромной свалкой в Северодвинске - городе, где ковался ядерный щит нашей Родины.
Как появилась огромная помойка, понятно: мусор нужно куда-то свозить. Почему ее не закроют, тоже ясно: денег, мол, нет. На обсуждении с жителями губернатор Архангельской области заявлял, что вывоз можно организовать «в глухом лесу», но все решит экспертная группа. Свалка, между тем, периодически горит и, конечно, как черная дыра, тянет вниз экологию.
Сдвинемся чуть ниже вдоль Северной Двины, к Архангельску: областной центр, может, там все в порядке? И бюджет вроде есть, и народный контроль сильнее. Увы, город, как лиса, окружен красными флажками - это карта свалок и захламленных территорий.
Если идти дальше, то по берегу могучей реки будет еще масса таких свалок, хоть географию по этим красным флажкам изучай.
И обидно, но обидно не за мусор - это можно оставить на совести тех, кто гадит и не убирает, а за то, что мусорный берег реки никому не нужен. Зато нужно кое-что другое, и дело тут не в экологии.
Шиес - жд станция в той же самой Архангельской области. Никому доселе неизвестная, но ставшая мегапопулярной из-за проекта по ответственному хранению отходов рядом. Это похоже на взлет рок-группы в чартах: сегодня ты никто, а завтра о тебе говорит вся страна.
Кто-то скажет: конечно, любая свалка это плохо. Несомненно, но именно в Шиесе решили сделать «по уму», а не как обычно - с минимальным вредом для экологии сложить аккуратные брикеты вдали от водоемов. Важно, что области за это еще заплатят - а вот и средства на очищение и Северодвинска, и Архангельска, и берегов Северной Двины.
Неясно, что движет активистами, но свое внимание они обратили именно на Шиес - крупные города годами (!) заваливало мусором и всем было плевать, а тут замаячило решение этих проблем, и вдруг появились защитники природы. «Где же вы были?», - с тоской спрашивает Северодвинск; «А как же я?», - грустно смотрит на экоактивистов Архангельск. «М-м-м-м!», - неразборчиво мычит заваленный мусором Новодвинск.
Подождите, до вас пока никому нет дела - тут событие, Москва и Подмосковье решили нам платить за то, что у нас в глухом лесу (а ведь это было на обсуждении свалки в Северодвинске, помните? и никто не возмущался) будет, грубо говоря, склад! Не надо нам, мол, подачек!
Среди экозащитников, кстати, можно заметить людей, довольно близких к администрации местных поселков и городов. Конечно, у них на подотчетной территории чисто, борются за окружающие леса! Но нет.
Если открыть на карте Шиес - вряд ли много кто знает, где он, - то видно, что около него нет крупных городов, поселков… да там вообще ничего нет! Поэтому мысленно прокатимся до, например, Урдомы - ближайший поселок в границах области.
Что мы видим? Может, Шир из «Властелина колец», пасторальная деревня? А может, здесь живут амиши, которые в 21 веке ездят на телегах и не пользуются телефонами? Мимо. Обычный поселок, таких тысячи. Разумеется, завален мусором - свалки не вывозят, во дворах растут горы отходов. Куда смотрят активисты? Они, внимание, в палаточном лагере около Шиеса, где даже нет свалки!
Как бы банально это ни звучало, но тут действительно - не замечать бревна (если точнее, то натурального мачтового леса) в своем глазу.
Конечно, дело вовсе не в экологии - традиционно это используют в политике, сохранение природы есть в каждой предвыборной программе; чистота рек, зелень лугов и свежесть воздуха стали разменной монетой в борьбе за удобное кресло из натуральной кожи.
И пока активистами - многие из них, кстати, никогда не были на станции Шиес до недавних пор - движет именно политика, остальные города, поселки и просто леса будут утопать в грязи, а чайки так и будут кидаться на пакеты из-под чипсов в попытках найти еду.