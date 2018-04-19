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На кинофестивале ARCTIC OPEN пройдет мастер-класс по организации киноклубов

Учебные семинары и мастер-классы по организации киноклубов впервые пройдут на II Международном кинофестивале стран Арктики Arctic open, который состоится в Архангельске с 6 по 9 декабря. Об этом в четверг сообщила ТАСС директор фестиваля Тамара Статикова.

"Впервые у рамках фестиваля пройдет мастеринг по организации киноклубного движения, мы приглашаем по СЗФО руководителей киноклубов или потенциальных организаторов. Мы будем учить организации киноклубов, наша цель - появление стабильных, полноценно функционирующих киноклубных объединений. Киноклубы могут быть организованы на базе учреждений культуры или образования, а для кого-то, возможно, стать новым бизнесом. Мы приглашаем до десяти человек на конкурсной основе", - сказала Статикова.

Партнером проекта выступает Гильдия игрового кино и телевидения Санкт-Петербурга. "Это очень перспективная история, чтобы фестиваль развивался, и чтобы дальше можно было к киноклубах организовывать показы фестивальных фильмов", - отметила собеседница агентства.

По словам Статиковой, учеба в рамках фестиваля - это первый этап. "Это будет самый большой семинар, затем учеба продолжится в течение года", - уточнила директора фестиваля.

Проект кинофестиваля Arctic open стал одним из победителей конкурса президентских грантов на развитие гражданского общества. Первый фестиваль Arctic open прошел с 7 по 9 декабря 2017 года, на 14 киноплощадках Архангельска, Северодвинска и Новодвинска 60 конкурсных и внеконкурсных фильмов посмотрело более 3 тыс. зрителей. Фестиваль продолжился киномарафоном, в ходе которого фильмы фестиваля посмотрели жители десяти районов области.

 

27 июль 11:42 | : Общество

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