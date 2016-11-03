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В стране крайностей. Нюансы "закона о шлепках"

«Закон о шлепках» или, если юридически, «декриминализации семейного насилия» стал сразу хитом интернета. Особенно досталось его разработчикам - их негодующая общественность готова приговорить к публичной порка на Красной площади. Причём женщины женщин… что-то в этом есть… нетрадиционное. Я даже пытался пошутить, вспомнив давно читанное: «Если бабу по субботам не пороть, она обязательно превратится в ведьму». И тут же получил в ответ – «(м)удак». Наверное, на свой счёт приняли.

Не только российский сегмент интернета возбудился, но и выше. Так, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд направил письмо председателям Госдумы и Совета Федерации Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко, в котором выразил свою «глубокую обеспокоенность» в связи с рассматриваемым нижней палатой законопроектом. Он призвал Госдуму и Совет Федерации не принимать этот законопроект, так как, по его мнению, «перевод побоев в семье из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения был бы явным признаком движения назад в Российской Федерации и нанес бы удар по глобальным усилиям, направленным на искоренение домашнего насилия».

Знаете, этот Володин далеко не самый мною любимый политический персонаж. Но в данном случае он ответил так же, как и я в таком случае – «а вот это наше внутрисемейное дело, кто в него сунет нос, по носу же и получит».

Итак, в чём суть. Данный законопроект исключает первичные побои, совершенные в отношении близких лиц, из числа уголовно наказуемых преступлений и переводит их в разряд административных. Ключевое для меня здесь слово первичные, то есть, человек действует в состоянии аффекта, крайнего душевного возбуждения. Например, застал жену в постели… не с самим собой, сын деньги из бумажника тырил, тёща никчемушным мужиком обозвала.

Из своего личного опыта. В четыре года получил от отца несколько увесистых шлепков за то, что в пылу спора, что будем смотреть по телевизору – хоккей или «Спокойной ночи, малыши» - назвал его «сукой ё…». Выражения из словарного лексикона «бугра» нашей детсадовской группы Лёшки Майорова (нас почему-то именно такое сочетание букв завораживало). Можно было со мной в той ситуации просто поговорить? Наверное. Зато на всю оставшуюся жизнь запомнил… вы свидетели.

А что думают на этот счёт россияне? 44 % процента критикуют этот закон. В основном, замужний слабый пол. Видимо, опасаются, что завтра их самих лупцевать начнут. Тогда вопрос – вы за кого замуж выходили, овцы, о чём думали?

Конечно, бывают семьи, где мордобой является нормой отношений, об этом часто сериалы снимаются. Но я специально концентрировал ваше внимание на первичности эксцесса. Даже в советское время су… гм, нехорошие женщины с пониженной социальной ответственностью на бесплатной основе ломали своим мужьям и судьбы, и успешные карьеры. Даже без помощи милиции. Прибежит такая в партком к супругу, надавав самой себе перед дверью по щекам, и воет – усмирите своего члена КПСС, вон, что он в быту вытворяет. Всё, капец проректору (главреду…), хоть сто раз будет с ним солидарен председатель месткома. Если заявление есть – вынуждены реагировать. Я подобных историй полно знаю…

Юридический же казус в том, что побои, полученные от постороннего лица, с недавних пор квалифицируются как административное, а не уголовное правонарушение. Что тоже логично – если два мужика в пылу творческого спора двинули пару раз друг друга по лицу без причинения ущерба здоровью… по-русски это называется «разобраться на месте». Тюрьмы и так переполнены… в былые времена со своим взрывным характером я бы вообще с кичи не вылезал.

Теперь переведём это в семейные разборки. Закатил ты любовнице оплеуху за «виляние хвостом» - тебе общественное порицание, то же самое жене – пожалуйте в суд. Ну ведь бред… даже комментировать нечего.

А теперь к маленьким членам семьи. Без шлепков ни одно детство не обходится, таких примеров точно не знаю. Но вот вы шлёпнули своего во дворе, а вредный сосед сверху, на которого вы пару раз заявляли за потопы, «взял на карандаш». Готовьтесь - вам грозит до двух лет! А когда ваше чадо само научится писать и чуть-чуть разбираться в юриспруденции, тут рискуете стать объектом изощрённого шантажа. И не успокаивайте себя, что правильно воспитываете… генетика иногда такие фортели выкидывает, что страшно. Вспомните хотя бы историю Серёжи Шевкуненко – в интеллигентной творческой семье сызмальства рос будущий авторитет преступного мира.

То есть, мы все стояли перед тем, что понятие «близкие люди» становилось юридически уязвимым. А это, с моей точки зрения, глубоко порочно и неправильно.

Я понимаю, что сейчас на меня пойдёт лавина историй про замордованных садистами-мужьями жен, про несчастных забитых детей… которых, поверьте, мне не меньше жалко. Но, если они молча сносят побои, то причём здесь квалификация насилия – она их натуры не изменит. Плюс ответственность полиции, умение участковых работать с сигналами (у профессионалов в этой области полно бесплатных агентов в любом доме).

В качестве контраргумента я могу привести историю матери из Тулы, у которой отобрали дочь за синяк на лбу. Кроме того, женщине грозит до двух лет лишения свободы за нанесённые своему ребёнку «побои». К слову, синяк якобы заметили учителя в школе. Девочка сказала им, что ударилась сама, однако потом оказалось, что её ударил кубиком брат. Впрочем, правоохранителей при изъятии ребенка из семьи эти подробности уже не волновали. Почему-то именно в таких спорных ситуациях российские органы опеки проявляют несвойственную им в обычные дни принципиальность и ретивость.

С детства меня бесила наша советская обобществлённость - то самоё «всё вокруг колхозное, всё вокруг моё». Всегда хотелось чего-нибудь частного, принадлежащего только мне лично. А что может быть более частным, чем жизнь своей семьи?

Об этом и написал.

Леонид Черток

22 январь 10:10 | : Общество

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