Архангельск: Куда пойти лечиться в новогодние праздники?

Расписание работы городских учреждений здравоохранения с 1 по 8 января 2017 года (по материалам газеты «Правда Севера»)
Архангельская городская детская поликлиника
1, 7 января – нерабочие праздничные дни;
2, 3, 4, 5, 6 января – прием педиатра: с 9:00 до 14:00 (пр. Приорова, 6). Прием вызовов на дом: с 8:30 до 12:00 (тел. 64-63-36).
8 января – выходной день.
Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич
31 декабря – выходной день при пятидневной рабочей неделе;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января – нерабочие праздничные дни.
Архангельская городская клиническая больница №4
Поликлинические отделения:
1, 7 января – праздничные дни; 8 января – выходной день;
2, 3, 4, 5, 6 января – режим работы по графику субботы с организацией приемов и обслуживания вызовов на дому участковыми врачами, приемов врачей хирургов, акушеров-гинекологов, работой процедурных и перевязочных кабинетов, при необходимости с привлечением узких специалистов.
Диагностические отделения:
лаборатория – 3, 4, 5, 6 января (врач-лаборант – 3 и 5 января);
отделение функциональной диагностики и УЗИ – 3 и 5 января;
отделение лучевой диагностики – 3 и 5 января; в поликлинике №2 – 4 января;
эндоскопические отделение – 5 января;
физиотерапевтическое отделение – 2, 3, 4, 5, 6 января;
женская консультация – 3 и 6 января;
ЦСО – 3, 5, 6 января.
Режим работы круглосуточного стационара: 3 и 6 января с 9:00 до 16:00, остальные дни – дежурный врач.
Архангельская городская клиническая больница №6
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января – праздничные дни.
Поликлинические отделения:
3, 5, 6 января – режим работы по субботе: прием участковых терапевтов, обслуживание вызовов на дому.
Архангельская городская клиническая больница №7
1, 2, 4, 5, 7 и 8 января – праздничные и выходные дни;
3 и 6 января – режим работы по графику субботы с организацией приемов участковыми педиатрами, участковыми терапевтами, с организацией оказания неотложной медицинской помощи в амбулаторных условиях.
Архангельская городская клиническая поликлиника №1
1 января – праздничный нерабочий день;
2 января – прием врача-терапевта участкового с 9:00 до 17:00, вызов врача на дом с 9:00 до 12:00;
3 января – прием врача-терапевта участкового с 9:00 до 17:00, вызов врача на дом с 9:00 до 12:00; прием врача общей практики о. Кего с 9:00 до 15:00;
4 января – прием врача-терапевта участкового с 9:00 до 17:00. Вызов врача на дом с 9:00 до 12:00; прием хирурга и перевязочных кабинетов с 9:00 до 15:00; прием гинеколога с 9:00 до 15:00. Работа кабинетов функциональной диагностики, кабинета флюорографии, лаборатории, кабинета выписки больничных листов, кабинета врачебной комиссии с 9:00 до 15:00;
5 января – прием врача-терапевта участкового с 9:00 до 17:00, вызов врача на дом с 9:00 до 12:00;
6 января – прием врача-терапевта участкового с 9:00 до 17:00, вызов врача на дом с 9:00 до 12:00, прием врача общей практики о. Кего с 9:00 до 15:00;
7 января – праздничный нерабочий день;
8 января – прием врача-терапевта участкового с 9:00 до 17:00.
Архангельская городская клиническая поликлиника №2
1, 2, 7, 8 января – праздничные дни;
3, 4, 5, 6 января – режим работы по графику субботы с 9:00 до 15:00 с организацией приемов и обслуживания вызовов на дому участковыми педиатрами, терапевтами, приемов врачей-хирургов, работы процедурных и перевязочных кабинетов, с организацией оказания неотложной медицинской помощи в амбулаторных условиях.
Архангельская областная клиническая больница
1 – 8 января – нерабочие праздничные дни.
Архангельская клиническая офтальмологическая больница
Консультативно-диагностическая поликлиника, офтальмологический дневной стационар, Центр амбулаторной хирургии – нерабочие дни с 1 по 8 января;
Центр зрения – рабочие дни 4 и 6 января с 9:00 до 15:00;
стационар круглосуточного пребывания – в режиме непрерывного действия;
плановая выписка больных – 6 января.
Архангельский клинический родильный дом имени К.Н. Самойловой
Женская консультация будет работать 2, 4 и 6 января с 9:00 до 14:00, стационар – в обычном режиме.
Приём передач и посещение пациенток:
31 декабря с 11:00 до 16:00;
С 1 по 8 января – с 11:00 до 15:00;
9 января – выходной день.
Архангельская детская стоматологическая поликлиника
31 декабря – с 9:00 до 14:00.
1, 2 и 7 января – праздничные нерабочие дни;
4 и 6 января – выходные дни;
3, 5 и 8 января – дежурные дни, режим работы по графику субботы с организацией приемов врачами стоматологами детскими, стоматологами-хирургами.
Архангельская областная клиническая стоматологическая поликлиника
Поликлиника на Сибиряковцев, 17:
31 декабря – с 9:00 до 14:00;
1 и 2 января – выходные праздничные дни;
3, 4 и 5 января – по графику субботы с 9:00 до 15:00;
6, 7 и 8 января – выходные праздничные дни.
Стоматологическое отделение №1 (Вологодская, 17):
31 декабря – с 8:00 до 14:00, отделение терапевтической стоматологии – с 8:00 до 13:00, отделение хирургической стоматологии – с 9:00 до 14:00;
3, 4 и 5 января – по графику субботы с 8:00 до 14:00.
Все остальные дни – оказание неотложной стоматологической помощи.
Отделение терапевтической и хирургической стоматологии (Воскресенская, 112):
31 декабря – по графику субботы с 8:00 до 13:00;
1 и 2 января – выходные праздничные дни;
3, 4 и 5 января с 8:00 до 14:00%
6, 7 и 7 января – выходные праздничные дни.
Стоматологическое отделение №2 (Папанина, 2):
31 декабря – с 8:00 до 13:00;
1 и 2 января – праздничные нерабочие дни;
3, 4 и 5 января – с 8:00 до 14:00;
6, 7 и 8 января – праздничные выходные дни.
Архангельский психоневрологический диспансер
Кабинет медицинского освидетельствования на состояние опьянения отделения наркологической помощи взрослым – круглосуточно;
Кабинет анонимного лечения – со 2 по 8 января с 8:00 до 19:00;
Клинико-диагностическая лаборатория – 3 и 5 января с 10:00 до 13:36;
Отделение психиатрической помощи взрослым и отделение наркологической помощи взрослым ведут прием пациентов по следующему графику – 3 и 5 января с 10:00 до 13:36.