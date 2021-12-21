В День Победы общественный транспорт в Архангельске будет работать до полуночи

На общегородской планерке глава Архангельска Дмитрий Морев поручил департаменту транспорта организовать работу автобусов вечером 9 мая.
Победный салют в Архангельске состоится 9 мая в 22 часа на площади Мира.
- Департаменту транспорта необходимо определить маршруты и договориться с перевозчиками, чтобы у архангелогородцев была возможность посмотреть салют и вернуться домой после 22 часов, - во время планерки дал поручение Дмитрий Морев.
Судя по всему, речь идет о работе общественного транспорта до полуночи.
Специалисты департамента транспорта уже проводят переговоры с перевозчиками, по итогам которых дополнительно будет опубликована информация о графике движения.