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В День Победы общественный транспорт в Архангельске будет работать до полуночи

На общегородской планерке глава Архангельска Дмитрий Морев поручил департаменту транспорта организовать работу автобусов вечером 9 мая. 

Победный салют в Архангельске состоится 9 мая в 22 часа на площади Мира. 

- Департаменту транспорта необходимо определить маршруты и договориться с перевозчиками, чтобы у архангелогородцев была возможность посмотреть салют и вернуться домой после 22 часов, - во время планерки дал поручение Дмитрий Морев.

Судя по всему, речь идет о работе общественного транспорта до полуночи.  

Специалисты департамента транспорта уже проводят переговоры с перевозчиками, по итогам которых дополнительно будет опубликована информация о графике движения.

 

04 май 12:32 | : Политика

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