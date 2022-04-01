«В поселке нет нормальной канализации». Дмитрий Морев осветил ситуацию на Гидролизном

В ходе сегодняшней сессии Архангельской городской Думы Дмитрию Мореву был задан вопрос об утопающем в нечистотах поселке Гидролизный, что в Маймаксанском округе.
Глава города пояснил, что ситуация под контролем, а всему виной системные ошибки, допущенные ранее при создании местного коммунального хозяйства. Также, по его мнению, не стоит делать из бизнесмена Редькина, владельца «Водтранссервиса», исчадие ада:
— Территорию на Гидролизном топит каждый год по весне. Почему настолько остро проблема встала этом году? Ни для кого не секрет, что зимой выпало аномальное количество осадков. Снег тает на полях и пустырях, нужно просто ждать, когда он растает.
Мы должны смотреть в корень проблемы. В посёлке нет дренажно-ливневой канализации. Те сети, которые там расположены, эксплуатирует частник, и по большому счёту он работает в правовом поле. Система предназначена для вывода канализации с домов посёлка и рассчитана на определённые нагрузки.
Ежедневно на месте дежурит наш специалист, неустанно работает МУП «Городское благоустройство» и «РВК-Архангельск». Откачка воды усилена, но никто не может сказать, когда растает снег и подтопление прекратится.