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"Единая Россия" накормила студентов СГМУ, приехавших из Индии

Отметим, что проблемы с питанием у иностранных студентов, обучающихся в архангельских вузах, возникли как раз из-за наложенных Западом санкций.

В адрес Волонтерского центра «Единой России» поступило обращение с просьбой оказать содействие иностранным студентам из Индии, учащимся в Северном государственном медицинском университете. Они оказались заложниками нынешней экономической ситуации в стране. На фоне санкций и приостановки работы платежной системы UnionPay в Индии, посредством которой семьи перечисляли деньги в российские банки, студенты фактически остались без средств к существованию.

«Практически все иностранные студенты, учащиеся в России терпят неудобства из-за санкционных ограничений, закрытия границ, блокировки международных платёжных систем. Государство и многие вузы помогают студентам, оказывают материальную поддержку, предоставляют скидки и отсрочки платежей за обучение, выдают горячее питание и открывают студенческие биржи труда. «Единая Россия» не осталась в стороне. Мы оперативно подключились к решению вопроса. Как только узнали о проблеме индийских студентов, изыскали ресурсы, переговорили с депутатами о выделении денежных средств. Особую благодарность за отклик хочу выразить депутату Государственной Думы Михаилу Кислякову, председателю Архангельской городской Думы Валентине Сыровой» - подчеркнул руководитель региональной общественной приёмной Сергей Эммануилов.

«Очень жаль, что иностранным студентам приходится сталкиваться с такими трудностями. Я сама студент и знаю, какого это. Однако я живу в Архангельске, у меня здесь родители, которые в любой момент могут помочь. У них нет этой опоры, они оказались в чужой стране, не имея денег  даже на еду. Это страшно. И так быть не должно. Это не последний наш дружественный жест в адрес индийских студентов, мы всегда готовы прийти на помощь» - поделилась заместитель руководителя Волонтерского центра Партии «Единая Россия» Софья Смолина.

Сейчас решение найдено весьма необычное. Ребята самостоятельно догадались использовать для денежных переводов криптовалюту, а после обменивать ее на рубли. Криптовалюта позволяет полностью обойти санкции, наложенные на Россию.

В СГМУ проходят обучение примерно 1300 иностранных студентов – крупнейшая диаспора иностранных студентов на Северо-Западе. 80-90 % составляют студенты из Индии, остальные приезжают из Тайланда, Пакистана, Африки, Ближнего зарубежья. В планах так же привлечь абитуриентов из 20 Арабских стран. В отличие от САФУ все иностранцы учатся на платной основе. СГМУ один из 7 вузов в России, имеющий аккредитацию Министерства здравоохранения Тайланда. Другими словами СГМУ может готовить тайских врачей.

«Ребята действительно столкнулись со сложной ситуацией, но сейчас совместными усилиями мы выходим на окончание учебного года. В этом году из наших дверей выйдет 181 иностранный студент, 34 из них мы планируем оставить для трудоустройства в российские больницы. Некоторые наши индийские выпускники с успехом работают в нашей поликлинике при СГМУ» - поделился начальник управления международного сотрудничества СГМУ Юрий Сумароков.  

14 апрель 10:15 | : Политика

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