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На Центральный рынок Архангельска денег нет. Объект будет выставлен на продажу

Такое решение сегодня было принято депутатами в ходе сессии Архангельской городской Думы. Но сначала приватизация… главным учредителем объекта торговли является муниципалитет. Включение в план приватизации не отразится на работе продавцов и покупателей рынка: режим работы и ассортимент остаются прежними, обещают в администрации города.

Главный аргумент в пользу приватизации - здание рынка нуждается в капитальном ремонте или реконструкции. На эти цели требуется 150-190 миллионов рублей. И администрация города, и депутаты понимают, что снять такие объемы средств с капремонта социальных объектов и направить их на реконструкцию здания рынка не представляется рациональным и возможным. Зато реализовать проект можно с привлечением инвестора.

Поскольку Архангельску нужна площадка для реализации сельхозпродукции, в том числе, местных производителей, администрация города предложила продавать рынок с обременениями – инвестор должен будет сохранить именно этот вид деятельности на данной площадке.

В связи с последним, наблюдатели от редакции сомневаются, что инвесторы встанут в очередь за таким «обременительным» приобретением.

 

 

16 март 15:50 | : Политика / Экономика

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