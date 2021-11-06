"Это полная чушь". "Единая Россия" ответила на домыслы Ирины Чирковой

«Единая Россия» отправила 20 тонн гуманитарной помощи. Что дало экс-депутату Госдумы от «Справедливой России» повод для очередного хайпа...
Ирина Чиркова обвинила «Единую Россию» в росте цен на продукты и нехватку товаров в магазинах, в том числе сахара. Она связывает это с 20 тоннами гуманитарной помощи для жителей Донбасса, которые отправила партия несколько дней назад.
Иван Воронцов, руководитель Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия» ответил на необоснованные обвинения:
- Это полная чушь, даже полная фура сахарного песка не может лишить полки всех магазинов Архангельска. Это же не железнодорожный состав. Сколько у нас крупных сетей в городе: «Лента», «Метро», «Магниты», «Пятерочки» и так далее. В этой фуре всего лишь 1/5 всех продуктов составлял сахарный песок. Обычно такое количество привозят на один-три магазина. Поэтому то, что отправлено, в масштабах всего города — капля в море. Никакого отношения наша гуманитарная помощь не имеет к ситуации на прилавках, и мы также ей обеспокоены. У нас есть проект «Партийный контроль», мы сейчас мониторим всю ситуацию, связанную с нехваткой сахарного песка. УФАС также официально заявил, что будет проводить расследование среди частных предприятий, которые пытаются сделать ажиотаж на сахаре.