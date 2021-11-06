Митрополит Корнилий: "Мы с Александром Цыбульским послужим благу соотечественников"

Общее собрание Архангельского регионального отделения международной общественной организации «Всемирный русский народный собор» состоялось 10 февраля в формате видеоконференции. Возглавили встречу губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.
На встрече обсудили вопросы организации дальнейшей работы отделения.
Приветствуя участников собрания, Александр Цыбульский отметил, что ВРНС играет значимую роль в жизни общества, уделяя внимание вопросам воспитания молодежи, противодействия деструктивным тенденциям и способствуя консолидации общества:
«Рад приветствовать всех на собрании Архангельского отделения ВРНС. Начиная с момента создания в 2016 году, областное отделение стало своего рода территорией диалога между Русской Православной Церковью, властью различных уровней и гражданским обществом. Это такой своеобразный интеллектуальный центр — трибуна общественной мысли. В рамках заседания собора обсуждаются вопросы, которые носят особую общественную значимость , которые связаны с духовным, нравственным и культурным воспитанием наших жителей, наших граждан.
ВРНС играет значимую роль не только в общественной России, но и всего русского мира. Кроме того, активно содействует в решении социальных, просветительских и гуманитарных проблем, сохранении межнационального и межрегионального согласия.
Особенно эта миссия важна, когда мы говорим о необходимости воспитании молодежи, воспитания на принципах патриотизма, гражданственности. Мы видим что, к сожалению, в последние годы разные деструктивные силы пытаются разрушить те традиционные ценности, которые складывались веками на территории нашей страны. Мы видим попытки разобщить целые народы, лишить нас возможности воспитывать подрастающее поколение на основе принципов сохранения исторической памяти и гордости за нашу страну.
И в этой связи я полагаю, одна из важнейших задач, которые стоят перед нами, это приложить все возможные усилия по консолидации общества против подобных возникающих угроз, которые носят разрушительный характер.
Здесь собрались единомышленники, которые разделяют эти ценности. Убежден, вместе мы сможем сделать многое для укрепления нравственной основы нашего общества.
Готов заверить, что органы государственной власти, органы местного самоуправления готовы и будут принимать самое активное участие в деятельности регионального отделения собора.
Спасибо за возможность поприветствовать».
Затем участников поприветствовал митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий:
«Уважаемый Александр Витальевич! Уважаемые участники общего собрания Архангельского регионального отделения Всемирного русского народного собора!
Сердечно приветствую вас и спешу заверить в том, что, несмотря на дистанционный формат общения, связанный с обстоятельствами нашей жизни, эта встреча для меня очень радостна и благожеланна. Смею надеяться, что сегодняшнее общение будет искренним, неформальным, плодотворным и, безусловно, полезным для всех нас.
Наша общая цель — послужить благу соотечественников, земляков северян, приложить усилия там, где это необходимо, поддержать тех, кто обращается к нам за помощью.
Несмотря не непростые условия, в которых оказался в последнее время весь мир, нужно продолжать те добрые начинания, которые имели место в истории Архангельского отделения ВРНС. Сегодня мы не начинаем с нуля, но свежим взглядом оцениваем то, что уже сделано, и определяем горизонт наших реальных возможностей. Мы не гонимся за формальными показателями, не имеем политических амбиций. Наше дело — по мере сил послужить добру, исполнив заповедь Христа Спасителя о любви к Богу и ближним.
Прежде чем мы перейдем к непосредственному обсуждению вопросов повестки дня, которые сейчас будут оглашены, желаю всем вам, дорогие друзья, помощи Божией и благословенных успехов на ниве общественного служения!»
Директор правозащитного центра ВРНС Роман Силантьев отметил, что многие идеи, предложенные ВРНС, реализованы в стране и звучат из уст первых лиц государства. «Сеть региональных отделений успешно работает, помогает власти и обществу защищать интересы русских православных людей, участвовать в законодательных инициативах, поддерживать общественно значимые инициативы».
Также во время видеоконференции выступили иные участники Архангельского регионального отделения ВРНС, прозвучали предложения по организации дальнейшей работы общественного объединения.
«Благодарю всех вас за конструктивное общение и плодотворное участие в работе Архангельского регионального отделения Всемирного русского народного собора. Надеюсь, принятые сегодня решения послужат во благо и принесут добрые плоды. Спасибо всем за работу и пусть Всемилостивый Господь поможет нам в дальнейших трудах! Призываю на всех Божие благословение. Будьте здоровы и Богом хранимы!» — сказал митрополит Корнилий, завершая встречу.
(по материалам Архангельской епархии)