Лешуконцам не интересно преобразование района в округ

С таким парадоксальным, местами спорным заявлением выступил депутат Архангельского областного Собрания Леонид Таскаев, не так давно покинувший (не по своей воле) ряды КПРФ. Тем не менее, публикуем его доводы:
- В начале недели прошли сходы в деревнях Юромского муниципалитета, участие в которых принимали не только глава Лешуконского района и председатель районного Собрания депутатов, но и областные депутаты. Основным вопросом в повестке значилась перспектива повсеместной ликвидации органов местного самоуправления с преобразованием Лешуконского района в округ.
Однако жителей деревень Кеслома и Палуга больше интересовали насущные вопросы: когда начнут вывозить мусор, когда прекратится пытка с многодневными отключениями электроэнергии и перепадами напряжения, когда починят здание ФАПа, когда дороги приведут в нормативное состояние, когда в деревнях появится (хотя бы) мобильный интернет и связь… На эти вопросы представители районной власти отвечали однотипно: вот, будет округ, так и примемся за решение проблем. Что мешает этим же людям решать их сейчас – жителям Юромского МО не объяснили.
В то же время главой района (а г-н Мартынов занимает эту должность с 2009 года) не организован вывоз отходов из муниципальных образований, кроме Лешуконского. Более того, контейнеры, которые несколько сезонов ржавели под окнами его администрации в районном центре, только начали вывозить в район. Судя по характерным признакам, это те же самые контейнеры, которые ранее админка г-на Мартынова окрестила «некондицией». Таким образом, можно заключить, что именно на это пошли бюджетные средства, от расходования которых лешуконские чиновники еще недавно открещивались.
Нам посчастливилось оценить очередные управленческие «успехи» районной администрации, когда в деревне Палуга нам повстречались те самые – зелененькие мусорные контейнеры, которые были поставлены прямо в сугроб. За это г-н Мартынов обрадовал лешуконцев новостью, что уже со следующего месяца все жители МО «Юромское» получат квитанции об оплате услуг регоператора. На вопрос: куда транспортировался мусор из деревень все эти два года «мусорной» реформы, жители неопределенно махали рукой куда-то в сторону околицы. Куда пошли деньги, выделенные из областного бюджета на строительство контейнерных площадок, г-н Мартынов предпочел не комментировать.
Интересовал жителей Лешуконского района и вопрос с захоронением мезенских отходов на лешуконском полигоне, предусмотренным региональной терсхемой. Примечательно, что депутаты-единороссы Эммануилов и Малышев, избранные от этого областного округа в АОСД, никак не выражали своего отношения к этой перспективе ни на этапе публичных слушаний по новой редакции терхсемы, ни тогда, когда мезенский полигон «выпал» из госреестра и не смог принимать отходы. Но, как и полагается единороссам, пытаясь «слить» народный протест, «забегали» по инстанциям они только тогда, когда начали «кипеть» лешуконцы, возмущенные уготованной перспективой.
Примечательно, что те же самые чиновники, которые «не согласовали» проведение митинга по проблеме ввоза мезенских отходов, пренебрегли губернаторским антиковидным указом и организовали сходы для одобрения идеи округа. И все это только с целью давления на местных депутатов, которым после официально объявленного общественного обсуждения придется по этому вопросу голосовать.
Однако никаких решений принято не было – жители деревень просто отказались поддерживать преобразование в округ. Оно и неудивительно: вместо четкой и понятной аргументации г-н Эммануилов начал свое выступление в Кесломе с истерики и угроз в адрес приглашенного жителями областного депутата только потому, что больше ничего продемонстрировать народу оказался не способен. Все тезисы сводились к простой радости г-на Мартынова, которому в областном правительстве пообещали выделять по 10 миллионов в год на протяжении трех лет, если он ликвидирует в районе органы местной власти еще до вступления в силу федерального закона.
Не найдя отклика у народа, присутствующих принимались стращать Украиной и Казахстаном, скатившись до «лишь бы не было войны». Правда, с кем г-да чиновники собрались воевать в МО «Юромское» Лешуконского района Архангельской области, так и осталось тайной.
Более того, в открытом доступе мы не нашли документов, разъясняющих цель предоставления и порядок расходования обещанных кем-то г-ну Мартынову 10 миллионов за округ. Единственное, что согласно областному закону компенсирует на протяжении трех лет областной бюджет, это выпавшие из-за преобразования в округ доходы, а также «выходное» пособие уволенным главам и сотрудникам местных администраций. Видимо, именно это интересанты «объединения» оценили в 10 миллионов ежегодно на протяжении 3 лет.
А что потом – несложно догадаться, ведь ровно на 10 миллионов «просядет» окружной бюджет. И насчет всех сегодняшних обещаний можно будет смело отвечать: обещанного 3 года ждут, на четвертый – забывают. А жителям Палуги, чтобы увидеть власть, придется ехать не 20 км, как сейчас до Юромы, а почти в три раза дальше – до г-на Мартынова в Лешуконском.
И тем, кто надеется, что глав начнут снимать с должностей за неэффективность, стоит обратить внимание на г-на Мартынова. Насколько эффективен глава Мартынов при расходовании бюджетных средств, мы не первый год видим по дорогам, еще Петра I помнящим, по сбору и транспортированию отходов, которые до сих пор в районе наладить не могут, по разваливающимся ФАПам и сидящим на протяжении нескольких дней без света людям. Вопросами о его эффективности губернаторы не задаются с 2009 года и, судя по тому, что кроме как в виде свалки областное правительство Лешуконский район не представляет, не зададутся там этим вопросом и после «объединения» в округ.
(фото Л. Таскаева)-