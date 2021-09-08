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Депутат АОСД Александр Фролов: Мы решим для региона проблему с рабочими кадрами

Сегодня в Архангельском политехническом техникуме состоялось открытие новых высокотехнологичных учебно-производственных мастерских. В мероприятии приняли участие депутат областного Собрания Александр Фролов, его коллега депутат Ольга Виткова и министр Образования и науки региона Олег Русинов.

По словам председателя Комитета по инвестициям, собственности и предпринимательству облсобрания Александра Фролова сейчас экономика региона испытывает серьезный дефицит кадров. Прежде всего, в реальном секторе, на производстве востребованы рабочие специальности. Причем нужны выпускники, обученные владеть современным оборудованием. Поэтому развитие материальной базы среднего профобразования в регионе – одна из приоритетных задач.

 - Сегодня перед системой профессионального образования стоит важнейшая задача - подготовка специалистов с учетом потребностей экономики региона. Показателем эффективности является трудоустройство учащихся. Найти себе работу могут те выпускники, кто имеет профессии и специальности, на которые есть спрос: это строительство, благоустройство. Например, по программе «Комфортная городская среда» - есть средства, есть проекты, нужны специалисты. Профобразование должно быть ориентировано под нужды ведущих предприятий и перспективных производств, а учебные заведения - получать конкретный заказ каких специалистов, какого уровня необходимо готовить, - подчеркнул Александр Фролов.

В настоящее время Архангельский политехникум - одно из крупнейших учреждений профессионального образования региона. В столице Поморья учреждение располагает тремя учебными корпусами с производственными мастерскими и общежитием. Сейчас здесь учатся почти 900 человек. Обучение ведется по 17 программам. Более 30% студентов осваивают строительные специальности. В том числе - уникальные. Например, техникум располагает собственным бассейном глубиной 6 м и оборудованием для подготовки водолазов. Также в учреждении создан ресурсно-методический центр по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В прошлом  году в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (национальный проект «Образование») техникум выиграл федеральный грант – почти 9,4 млн рублей на оснащение новым оборудованием четырех производственных мастерских по специальностям: «Малярные и декоративныеработы», «Столярное дело», «Электромонтаж», а также «Ландшафтный дизайн».

- Средства гранта, а также софинансирование из областного бюджета позволяют существенно улучшить качество обучения наших студентов. Мы отремонтировали боле 1 тыс. кв. м помещений, установили 2780 единиц учебного лабораторного и производственного оборудования, в мастерских полностью оснащено 21 рабочее место. Мы стремимся не только дать им хорошие теоретические знания, но и создаем условия для овладения профессиональными умениями и навыками. Поэтому наши учащиеся регулярно участвуют в конкурсах профессионального мастерства, занимая призовые места, что служит подтверждением высокого уровня подготовки. Сейчас у нас аккредитован центр проведения демонстрационных экзаменов по программе «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»,  - рассказал директор Архангельского политехнического техникума Дмитрий Ермолин.

До 2024 года в учреждениях профтехобразования региона откроется еще 31 такая мастерская.

  

08 декабрь 16:46 | : Политика / Экономика

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